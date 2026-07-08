Ruben Amorim reconnaît ses erreurs à Manchester United alors que le nouvel entraîneur de l'AC Milan prend ses fonctions

Amorim s'est exprimé sans détour sur son bref passage à Manchester United, qui s'est achevé par son limogeage en janvier 2026. Nommé en novembre 2024, il n'a pas réussi à imposer sa vision durant ces quatorze mois tumultueux. Interrogé lors de sa présentation à l'AC Milan, l'entraîneur portugais a assumé ses erreurs tout en refusant d'entrer dans les détails.

« Il est difficile d’expliquer les erreurs, car pour cela, je devrais vous exposer tout le contexte de cette dernière aventure », a déclaré Amorim. « Il est difficile de vous énumérer toutes les erreurs. La seule chose que je puisse dire, c’est que j’ai beaucoup appris et que j’ai commis quelques erreurs. »