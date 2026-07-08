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Ruben Amorim reconnaît ses erreurs à Manchester United alors que le nouvel entraîneur de l'AC Milan prend ses fonctions
Analyse des difficultés rencontrées à Old Trafford
Amorim s'est exprimé sans détour sur son bref passage à Manchester United, qui s'est achevé par son limogeage en janvier 2026. Nommé en novembre 2024, il n'a pas réussi à imposer sa vision durant ces quatorze mois tumultueux. Interrogé lors de sa présentation à l'AC Milan, l'entraîneur portugais a assumé ses erreurs tout en refusant d'entrer dans les détails.
« Il est difficile d’expliquer les erreurs, car pour cela, je devrais vous exposer tout le contexte de cette dernière aventure », a déclaré Amorim. « Il est difficile de vous énumérer toutes les erreurs. La seule chose que je puisse dire, c’est que j’ai beaucoup appris et que j’ai commis quelques erreurs. »
- AFP
Des excuses aux supporters de Manchester United
Mercredi, Amorim a tenu à s’adresser aux supporters qu’il a laissés en Angleterre. Limogé alors que Manchester United pointait à la sixième place de la Premier League, il avait été vivement critiqué pour ses choix tactiques et son manque d’intégration des jeunes issus du centre de formation.
Il a toutefois exprimé son profond regret quant à la manière dont son départ soudain s’est déroulé. « Je n’ai pas eu l’occasion, et j’en suis désolé, de m’adresser aux supporters de Manchester United. Je suis vraiment fier d’avoir été leur entraîneur pendant un an », a admis Amorim devant les médias.
Un bilan médiocre en Premier League
Amorim quitte Manchester United avec un bilan statistique très médiocre. Sur l’ensemble de son mandat, toutes compétitions confondues, Amorim a disputé 63 matches, remportant 25 victoires, 15 nuls et essuyant 23 défaites. En Premier League notamment, Amorim n’a remporté que 15 victoires en 47 matches, ce qui lui vaut une moyenne de 1,23 point par match. Il s’agit du bilan le plus faible de tous les entraîneurs de Manchester United depuis le début de l’ère de la Premier League.
Malgré ces difficultés, Amorim garde son optimisme. « Tout le monde apprend de ses expériences », a-t-il réaffirmé. « J’ai beaucoup appris. J’ai commis des erreurs. Il y a des choses que je vais essayer de changer et d’autres que l’on ne change jamais. Mais je pense que je serai un meilleur entraîneur. »
- Getty Images Sport
En route vers un nouveau chapitre
Amorim se consacre désormais entièrement à l’Italie, après avoir signé un contrat de trois ans pour succéder à Massimiliano Allegri à l’AC Milan. Le club lombard lui a confié la mission de ramener les trophées nationaux et européens à San Siro. Le technicien portugais va immédiatement entamer la préparation de son effectif, déterminé à capitaliser sur les précieuses leçons apprises en Angleterre pour obtenir des résultats immédiats en Serie A.
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