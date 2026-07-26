Ruben Amorim reconnaît que les joueurs de l'AC Milan « ne comprennent pas » les exigences du pressing, tandis que l'ancien coach de Manchester United débute son nouveau poste par un match nul face au Celtic

Le principal obstacle semble être le coût physique et mental du système défensif privilégié par Amorim. Les joueurs des Rossoneri ont souvent semblé tiraillés entre deux options, tentant de pratiquer un pressing haut tout en laissant des espaces derrière eux, que les champions d’Écosse ont su exploiter. Amorim a reconnu cette friction, admettant que la compréhension de son système de pressing par l’effectif est pour l’instant incomplète, ce qui a entraîné plusieurs moments de décousu tout au long du match à Glasgow.

« La mentalité consistant à exercer un pressing pendant la majeure partie du match n’est pas encore pleinement assimilée par l’équipe, mais l’idée est là, et je l’ai ressentie », a ajouté l’ancien entraîneur de Manchester United. « Nous avons un peu peiné parce que nous essayons d’exercer un pressing sur tout le terrain, et il était clair que nous voulions courir après le ballon dans toutes les situations. C’est un concept que nous devons encore assimiler. Nous allons progresser physiquement, mieux lire les situations de jeu et être capables de le faire de manière plus régulière.

« Nous souhaitons mieux contrôler le match grâce à une possession plus soutenue. Nous y travaillons : pour l’instant, c’est encore difficile, et parfois nous mettons trop de temps à pénétrer dans la moitié de terrain adverse, mais le processus est enclenché. »