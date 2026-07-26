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Ruben Amorim reconnaît que les joueurs de l'AC Milan « ne comprennent pas » les exigences du pressing, tandis que l'ancien coach de Manchester United débute son nouveau poste par un match nul face au Celtic
Les deux équipes se sont neutralisées à Glasgow, partageant les points après un match nul tactique.
L'ère Amorim a bel et bien commencé à l'AC Milan, mais le technicien portugais ne se fait aucune illusion quant à l'ampleur de la tâche qui l'attend. Après un match nul 2-2 en pré-saison contre le Celtic, l'entraîneur a reconnu les difficultés de son équipe à s'éloigner du style de son prédécesseur.
« Je pense que ce fut une bonne séance d’entraînement », a-t-il déclaré après la rencontre. « Bien sûr, nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais les garçons ont essayé de mettre en pratique de nouvelles idées. C’est précisément pour cette raison que nous avons encaissé un but, mais j’ai apprécié de voir une équipe qui souhaite changer un peu son identité. Nous devons encore progresser sur certains points, surtout dans les situations proches de notre but, mais c’est normal. »
- Getty Images Sport
Enjeux immédiats et identité tactique
Le principal obstacle semble être le coût physique et mental du système défensif privilégié par Amorim. Les joueurs des Rossoneri ont souvent semblé tiraillés entre deux options, tentant de pratiquer un pressing haut tout en laissant des espaces derrière eux, que les champions d’Écosse ont su exploiter. Amorim a reconnu cette friction, admettant que la compréhension de son système de pressing par l’effectif est pour l’instant incomplète, ce qui a entraîné plusieurs moments de décousu tout au long du match à Glasgow.
« La mentalité consistant à exercer un pressing pendant la majeure partie du match n’est pas encore pleinement assimilée par l’équipe, mais l’idée est là, et je l’ai ressentie », a ajouté l’ancien entraîneur de Manchester United. « Nous avons un peu peiné parce que nous essayons d’exercer un pressing sur tout le terrain, et il était clair que nous voulions courir après le ballon dans toutes les situations. C’est un concept que nous devons encore assimiler. Nous allons progresser physiquement, mieux lire les situations de jeu et être capables de le faire de manière plus régulière.
« Nous souhaitons mieux contrôler le match grâce à une possession plus soutenue. Nous y travaillons : pour l’instant, c’est encore difficile, et parfois nous mettons trop de temps à pénétrer dans la moitié de terrain adverse, mais le processus est enclenché. »
Camarda récompense la confiance d'Amorim et assure l'avenir de Milan
Malgré quelques difficultés tactiques, la rencontre a offert un véritable bol d’air grâce à Francesco Camarda. La jeune pépite de 18 ans, régulièrement citée dans les rumeurs de prêt, semble désormais s’être imposée dans les plans à long terme d’Amorim après avoir inscrit deux buts en sept minutes pour arracher le match nul.
« Camarda restera avec nous, quoi qu’il arrive », a confirmé Amorim avec force. « J’ai une grande confiance en lui et en nos jeunes joueurs. Je suis très satisfait de ce qu’ils montrent ; je pense qu’ils ont un bel avenir dans ce club. Je n’aime pas parler des joueurs individuellement, mais je peux affirmer avec certitude que Camarda fera partie de l’effectif pendant toute la saison. »
Après la rencontre, l’attaquant a confié à Sky Sports Italia : « Je travaille dur pour les couleurs que j’aime. Chaque fois que je foule la pelouse, à l’entraînement ou en match, je donne tout. Je sais que je ne peux pas laisser passer ce genre d’occasion. Je compte bien continuer à progresser. J’ai grandi à l’AC Milan et je suis fier de l’étape que j’ai franchie avec le renouvellement de mon contrat. La confiance de l’entraîneur ? J’en suis heureux. »
- IPA Sport
Blessure de Gila : point médical
La soirée n'a toutefois pas été sans incident, puisque Mario Gila, recrue estivale, a dû quitter le terrain prématurément en raison d'un problème musculaire. Voir le défenseur central boiter a inquiété les supporters milanais venus accompagner leur équipe, d'autant plus que celle-ci s'apprête à entamer une importante tournée internationale.
L’entraîneur Amorim a toutefois rapidement tempéré l’inquiétude en livrant un bilan médical encourageant : « Il a ressenti une petite gêne, mais je ne pense pas que ce soit grave. Nous le surveillerons dans les prochains jours et j’espère qu’il pourra vite reprendre l’entraînement », a-t-il conclu.
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