L’ensemble du projet sportif du Milan AC repose désormais sur Ralf Rangnick, unique candidat à la direction technique. L’actuel sélectionneur de l’Autriche exige un contrôle total sur le secteur sportif, loin de toute ingérence de personnalités comme Zlatan Ibrahimovic.

Pendant ce temps, les manifestations des supporters, avec des banderoles proclamant « Libérez notre Milan », ont gagné Londres : elles ont été déployées entre Big Ben et le London Eye, les fans réclamant que les propriétaires libèrent le club.



