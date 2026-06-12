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Ruben Amorim ou Álvaro Arbeloa pourraient devancer Oliver Glasner pour le poste d’entraîneur de l’AC Milan. Le club de Serie A privilégierait la « vision » de l’ancien coach de Manchester United, malgré un accord déjà conclu avec l’ex-technicien de Crystal Palace
Le recrutement d’un manager se fait toujours attendre
Le Milan n’a pas encore trouvé le successeur de Massimiliano Allegri, suite à la non-qualification pour la Ligue des champions la saison passée. Si une proposition de contrat de deux ans a été faite à Glasner, le propriétaire Cardinale pilote lui-même les entretiens pour dénicher un entraîneur en phase avec sa vision stratégique à long terme. Selon Tuttosport, des rendez-vous sont désormais fixés avec les candidats Amorim et Matthias Jaissle (Al-Ahli), dont la vision tactique plus jeune et plus audacieuse correspond aux attentes du club.
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Cardinale affine sa vision technique
Selon La Gazzetta dello Sport, Glasner, fraîchement sacré vainqueur de trois coupes avec Crystal Palace, demeure le favori. Toutefois, la direction milanaise explore volontairement d’autres options. Le quotidien transalpin révèle que Cardinale a aussi approché Arbeloa, libre depuis son départ du Real Madrid. Par ailleurs, la Gazzetta souligne que Jaissle représente une option financière complexe en raison d’une clause libératoire élevée de 6 millions d’euros en Arabie saoudite, ce qui contraint le club à examiner minutieusement chaque profil.
La décision concernant Rangnick pèse lourd
L’ensemble du projet sportif du Milan AC repose désormais sur Ralf Rangnick, unique candidat à la direction technique. L’actuel sélectionneur de l’Autriche exige un contrôle total sur le secteur sportif, loin de toute ingérence de personnalités comme Zlatan Ibrahimovic.
Pendant ce temps, les manifestations des supporters, avec des banderoles proclamant « Libérez notre Milan », ont gagné Londres : elles ont été déployées entre Big Ben et le London Eye, les fans réclamant que les propriétaires libèrent le club.
- AFP
Milan aborde des échéances décisives.
Une décision cruciale doit être prise dans les prochains jours : Rangnick s’apprête en effet à diriger l’Autriche lors de son premier match de Coupe du monde face à la Jordanie. Milan doit donc agir vite pour s’assurer les services de l’équipe dirigeante de son choix, avant que le mercato estival n’accélère et que la saison 2026-2027 de Serie A ne débute officiellement le week-end des 22 et 23 août 2026.
Alors que l’effectif doit être profondément restructuré pour retrouver sa compétitivité, le conseil d’administration doit finaliser la hiérarchie sportive afin d’assurer une stratégie cohérente avant le début de la préparation estivale.