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AC Milan v US Lecce - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduit par

Ruben Amorim, l’entraîneur de l’AC Milan, admet les erreurs tactiques de Manchester United et promet des changements de système

R. Amorim
Milan AC
Manchester United
Serie A
Premier League

Ruben Amorim a ouvertement reconnu qu’il ne pouvait pas se permettre de répéter les erreurs tactiques d’entêtement qu’il a commises durant ses 14 mois difficiles à Manchester United. Désormais entraîneur de l’AC Milan, le technicien portugais adopte une nouvelle flexibilité. Il adapte maintenant son système de prédilection à son effectif après un impressionnant début de campagne de Serie A sans défaite.

  • S’adapter à un nouveau défi en Serie A

    Après une victoire 3-0 contre Lecce dimanche, Amorim s’est confié à la Gazzetta dello Sport sur sa récente évolution tactique. L’entraîneur a traversé une période difficile de 14 mois à Manchester United, où sa dépendance à un système à trois défenseurs a finalement conduit à son licenciement après n’avoir remporté que 24 de ses 63 matches.

    Cependant, l’AC Milan a montré une approche différente. Après avoir ajusté son système à une défense à quatre contre Lecce, Amorim a déclaré : « Je ne peux pas répéter mes erreurs de Manchester. Si nous n’avons pas les caractéristiques pour jouer d’une certaine manière, nous devons nous adapter. »

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    Trouver de la liberté sur le terrain

    L’ajustement tactique a immédiatement porté ses fruits puisque Christian Pulisic, Adrien Rabiot et Diego Moreira ont tous trouvé le chemin des filets lors d’une prestation dominatrice. Amorim s’est dit satisfait de la manière dont l’AC Milan a appliqué le plan de jeu, en s’éloignant de la structure rigide qui a défini son passage en Angleterre.

    « Une grande victoire. J’ai aimé les mouvements, surtout la profondeur offensive. Nous avons bien géré le match et bien lu l’adversaire », a-t-il expliqué. « Ce sont des temps différents, mais nous progressons. Aujourd’hui, les joueurs avaient plus de liberté ; lors des derniers matches, nous étions un peu trop statiques, figés. »

  • Gérer des stars vétéranes comme Luka Modric

    Si l’AC Milan a adopté cette nouvelle flexibilité, Amorim a indiqué que son dispositif traditionnel n’était pas complètement abandonné. « Nous reviendrons à une relance à trois, mais nous verrons. Ici, en Italie, les entraîneurs sont très bons, surtout pour aller chercher les autres équipes en un contre un », a-t-il ajouté.

    L’entraîneur adapte aussi son approche afin de maximiser l’impact du milieu de terrain expérimenté Luka Modric. Reconnaissant les qualités uniques du joueur, Amorim a noté : « Avec Modric, nous devons avoir le ballon pendant longtemps, mais il est prêt à jouer chaque match dont nous avons besoin. Si nous ne jouons que des matches de transition, ce n’est pas bon pour lui. »

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    Quelle suite pour l’AC Milan ?

    L’AC Milan reste invaincu en Serie A, occupant la cinquième place du classement et à seulement deux points du leader, la Roma, après cinq matches. Amorim cherchera désormais à s’appuyer sur cette dynamique positive alors que son équipe se prépare pour ses prochaines échéances nationales. L’effectif doit continuer à s’adapter à sa philosophie flexible alors qu’il vise à se mêler sérieusement à la lutte pour le titre cette saison.

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