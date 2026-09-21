Après une victoire 3-0 contre Lecce dimanche, Amorim s’est confié à la Gazzetta dello Sport sur sa récente évolution tactique. L’entraîneur a traversé une période difficile de 14 mois à Manchester United, où sa dépendance à un système à trois défenseurs a finalement conduit à son licenciement après n’avoir remporté que 24 de ses 63 matches.

Cependant, l’AC Milan a montré une approche différente. Après avoir ajusté son système à une défense à quatre contre Lecce, Amorim a déclaré : « Je ne peux pas répéter mes erreurs de Manchester. Si nous n’avons pas les caractéristiques pour jouer d’une certaine manière, nous devons nous adapter. »