Amorim a rendu un hommage émouvant au légendaire Baresi, décédé à l'âge de 66 ans la semaine dernière. S'exprimant depuis Perth, Amorim a souligné que, s'il ne peut pas garantir de trophées, il est pleinement déterminé à faire respecter les standards fixés par l'emblématique numéro six. Le calendrier de la tournée a empêché l'effectif professionnel d'assister aux funérailles de mardi à Milan, une situation qu'Amorim a abordée avec transparence et respect en évoquant devant les journalistes l'ambiance au sein du groupe.

En exposant sa vision pour le club après une perte aussi importante, Amorim s'est montré honnête sur les pressions liées au poste d'entraîneur et le poids de l'histoire de Baresi. « Je ne sais pas ce qui se passera à l'avenir en termes de résultats. Je ne peux pas le contrôler ni rien promettre », a déclaré Amorim aux journalistes. « Mais nous poursuivrons l'héritage de Franco Baresi. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à ses funérailles parce que nous sommes ici, mais nous ressentons aussi la tristesse. Tout notre club est là-bas, et les habitants de Milan y sont aussi. Et si vous pouviez demander à Franco aujourd'hui si nous aurions dû interrompre notre préparation pour aller à ses funérailles, je pense pouvoir garantir qu'il aurait préféré que nous continuions à faire notre travail, à défendre le club. »