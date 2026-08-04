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Ruben Amorim jure d’honorer l’héritage de Franco Baresi alors que l’AC Milan fait ses adieux à la légende du club
Amorim évoque l’impact durable de Baresi
Amorim a rendu un hommage émouvant au légendaire Baresi, décédé à l'âge de 66 ans la semaine dernière. S'exprimant depuis Perth, Amorim a souligné que, s'il ne peut pas garantir de trophées, il est pleinement déterminé à faire respecter les standards fixés par l'emblématique numéro six. Le calendrier de la tournée a empêché l'effectif professionnel d'assister aux funérailles de mardi à Milan, une situation qu'Amorim a abordée avec transparence et respect en évoquant devant les journalistes l'ambiance au sein du groupe.
En exposant sa vision pour le club après une perte aussi importante, Amorim s'est montré honnête sur les pressions liées au poste d'entraîneur et le poids de l'histoire de Baresi. « Je ne sais pas ce qui se passera à l'avenir en termes de résultats. Je ne peux pas le contrôler ni rien promettre », a déclaré Amorim aux journalistes. « Mais nous poursuivrons l'héritage de Franco Baresi. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à ses funérailles parce que nous sommes ici, mais nous ressentons aussi la tristesse. Tout notre club est là-bas, et les habitants de Milan y sont aussi. Et si vous pouviez demander à Franco aujourd'hui si nous aurions dû interrompre notre préparation pour aller à ses funérailles, je pense pouvoir garantir qu'il aurait préféré que nous continuions à faire notre travail, à défendre le club. »
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Un hommage au personnage de « Franco »
Amorim a souligné le profond lien personnel que tous ceux de Milanello entretenaient avec Baresi, notant qu’il était bien plus qu’un simple capitaine collectionneur de trophées pour le personnel. Bien qu’il soit un nouveau venu chez le géant italien, l’entraîneur a expliqué à quelle vitesse il avait compris l’ampleur des qualités humaines de Baresi.
« Je pense que je suis la dernière personne qui devrait parler de Baresi, parce que je viens seulement d’arriver ici », a admis Amorim. « Mais je peux expliquer un peu les sentiments au sein de notre staff. D’abord, personne n’appelle Baresi “Baresi” : c’est Franco, et cela veut dire quelque chose. Quand vous parlez de lui avec tout le service communication, ils ont les larmes aux yeux. Quand nous allons dîner, notre chef n’arrête pas de me montrer des photos et de me raconter tellement d’histoires. »
La loyauté avant les trophées dans l’ADN du Milan
L’héritage auquel Amorim faisait référence ne tient pas seulement aux trois titres en Ligue des champions ou aux six Scudetti que Baresi a remportés au cours de sa prestigieuse carrière ; il tient à son engagement sans faille envers ce maillot. Amorim a expliqué que l’anecdote qu’il a le plus entendue depuis son arrivée à Milan concernait le refus de Baresi de quitter le club pendant ses difficultés liées à la relégation.
« J’ai parlé à énormément de personnes, et personne ne parle de la Ligue des champions ni des titres de Serie A qu’il a remportés, a souligné l’entraîneur. Tout le monde dit une chose : “Quand nous sommes descendus en Serie B, il ne nous a pas quittés.” Et c’est spécial. »
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Faire perdurer l’héritage de l’AC Milan
Alors que l’effectif conclut sa tournée internationale, l’accent reste mis sur l’intégration des idées tactiques d’Amorim tout en respectant la profonde tristesse qui règne au sein de l’organisation. Les derniers mots de l’entraîneur à Perth ont servi de déclaration d’intention pour son mandat, laissant entendre que l’influence de Baresi est le modèle ultime pour tout joueur de Milan. « Maintenant qu’il n’est plus parmi nous, il nous apprend que les succès sont vraiment une belle chose, mais qu’ils sont importants pour notre ego. Le plus important, au final, c’est le caractère et qui vous êtes, pas ce que vous avez accompli. Franco représentait tout pour l’équipe. C’est son héritage », a conclu Amorim.
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