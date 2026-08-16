AFP
Traduit par
Ruben Amorim insiste sur le fait qu’il « aime toujours » Manchester United malgré sa victoire orchestrée contre son ancien club avec l’AC Milan
Amorim orchestre la remontée de l’AC Milan contre son ancien club
Amorim a signé des retrouvailles victorieuses avec Manchester United, alors que Milan s'est imposé 4-2 lors d'un match amical de pré-saison prolifique à Wroclaw. Malgré l'ouverture du score de United sur une tête de Harry Maguire, les Rossoneri ont affiché une plus grande efficacité dans le dernier tiers. Samuel Chukwueze a d'abord égalisé avant qu'une période folle en seconde période ne voie le géant italien prendre le large. Patrick Dorgu a redonné l'avantage à United à la 51e minute, mais Alphadjo Cisse a égalisé six minutes plus tard. Milan a finalement décroché la victoire grâce à des buts de Goncalo Ramos et Ruben Loftus-Cheek.
Pour Amorim, cette rencontre constituait sa première face à United depuis son départ d'Old Trafford en janvier. Son passage en Angleterre a été statistiquement compliqué, s'achevant sur un pourcentage de victoires de seulement 31,9 % en championnat après seulement 15 succès en 47 matches de l'élite. Cependant, l'entraîneur de 41 ans a tenu à souligner qu'il ne considère pas son succès en Pologne comme un acte de revanche.
- Getty Images Sport
Pas de place pour les sentiments pour l'entraîneur portugais
S’exprimant auprès de Sky Sport Italia, Amorim a balayé les suggestions selon lesquelles cette victoire avait une saveur particulière en raison de son passé avec Manchester United. Relancé sur son état d’esprit à l’égard de United, Amorim a conservé une posture remarquablement diplomate et positive. « Non. Pour moi, c’était un match normal. Depuis que j’ai signé avec Milan, je n’ai rien ressenti pour Manchester United. Je suis simplement fier d’avoir été à Manchester United et j’aime toujours le club, mais après avoir signé avec Milan, je ne ressens rien de négatif à propos de quoi que ce soit parce que je suis très heureux, parce que je suis là où je veux être. Je veux juste continuer ici », a-t-il déclaré.
« Bien sûr, c’était spécial de rejouer contre eux, mais je voulais gagner un match lors de cette pré-saison pour bien nous présenter dans notre championnat, pour donner une bonne image à nos supporters, afin qu’ils puissent nous soutenir lors de notre premier match. »
Des inquiétudes défensives malgré un total de quatre buts
Amorim a clairement indiqué que son attention était désormais entièrement tournée vers son nouveau projet à San Siro. Si la prestation offensive a été clinique, Milan a dû surmonter un début de match cauchemardesque qui l’a vu être mené très tôt. La défense rossonera a semblé vulnérable par moments, en particulier dans les premières minutes et lors d’un début de seconde période hésitant, ce qui reste un sujet de préoccupation pour le staff. Amorim a souligné que, si le résultat est satisfaisant, les errements défensifs doivent être corrigés avant le début de la compétition.
« Nous avons eu plus d’espace pour jouer aujourd’hui. Donc, ce sera différent, mais évidemment, le ressenti de l’équipe est complètement différent quand vous gagnez que quand vous gagnez en jouant bien. Cependant, je pense que nous devons nous inquiéter de la manière dont nous encaissons des buts. Parce que nous donnons des buts, contre le Celtic comme aujourd’hui. Mais sinon, je pense que nous progressons, mais cela n’a pas d’importance. »
- Getty Images
Explication de la réduction de l’effectif
L’entraîneur de Milan a également pris le temps d’expliquer les récentes absences très médiatisées de ses groupes pour les jours de match, avec des joueurs comme Fikayo Tomori, Youssouf Fofana et Christopher Nkunku relégués à la périphérie. Amorim a expliqué que la décision d’écarter des noms bien établis était une étape nécessaire pour rationaliser un effectif devenu trop important pour être géré efficacement.
« Nous sommes au début d’un projet et nous avons de jeunes joueurs qui ont besoin de temps de jeu ; nous devons leur créer cet espace. Cela dit, je tiens à souligner qu’ils ont fait du très bon travail pendant la présaison. Cependant, comme je vous l’ai dit à notre retour de Jakarta, nous devons préparer la saison à venir. Il est impossible de le faire avec un effectif de près de 40 joueurs. Donc, j’ai de la peine pour les garçons, mais c’est quelque chose que nous devons faire. »
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles