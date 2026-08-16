Amorim a signé des retrouvailles victorieuses avec Manchester United, alors que Milan s'est imposé 4-2 lors d'un match amical de pré-saison prolifique à Wroclaw. Malgré l'ouverture du score de United sur une tête de Harry Maguire, les Rossoneri ont affiché une plus grande efficacité dans le dernier tiers. Samuel Chukwueze a d'abord égalisé avant qu'une période folle en seconde période ne voie le géant italien prendre le large. Patrick Dorgu a redonné l'avantage à United à la 51e minute, mais Alphadjo Cisse a égalisé six minutes plus tard. Milan a finalement décroché la victoire grâce à des buts de Goncalo Ramos et Ruben Loftus-Cheek.

Pour Amorim, cette rencontre constituait sa première face à United depuis son départ d'Old Trafford en janvier. Son passage en Angleterre a été statistiquement compliqué, s'achevant sur un pourcentage de victoires de seulement 31,9 % en championnat après seulement 15 succès en 47 matches de l'élite. Cependant, l'entraîneur de 41 ans a tenu à souligner qu'il ne considère pas son succès en Pologne comme un acte de revanche.