Amorim s’est exprimé sur les spéculations persistantes autour de l’avenir de Leao à San Siro, décrivant un joueur qui est loin de chercher la porte de sortie. S’exprimant avant le match amical de Milan contre l’Inter à Perth, le technicien portugais a mis en avant l’atmosphère positive qui entoure son compatriote, malgré de précédents rapports suggérant que le joueur envisageait un nouveau défi après plusieurs années en Serie A.

« Tous les joueurs travaillent vraiment bien, aussi bien ceux qui sont là depuis le premier jour que ceux qui sont arrivés plus tard. Rafa a la chance d’être dans un club comme Milan, donc il doit être heureux. Je sens qu’il est heureux et motivé », a déclaré Amorim.

« Je ne sais pas ce qu’il se passera entre maintenant et la fin du mercato, mais je sens que le groupe est vraiment uni. L’important est de continuer avec cet état d’esprit quand les choses deviennent difficiles. Dans ce club, il faut gagner chaque match et, pour cela, nous devons garder le bon état d’esprit tout au long de la saison. Donc je n’ai rien ressenti, je n’ai vu aucune différence chez Leao par rapport aux autres joueurs. Je sens que tout le monde se prépare à commencer une saison très difficile. »