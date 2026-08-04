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Ruben Amorim fait une révélation majeure sur l’avenir de Rafael Leao à l’AC Milan au milieu des spéculations sur son transfert
Changement de position sur le transfert pour l’AC Milan
Pendant une grande partie du début de l’été, il semblait que Leao et Milan se dirigeaient vers une séparation définitive. Le joueur avait laissé entendre qu’il arrivait au terme de son cycle en Italie, tandis que la direction du club semblait hésiter à prolonger son contrat actuel, qui court jusqu’en juin 2028. Cependant, la dynamique du marché a considérablement évolué ces dernières semaines. Des informations indiquent désormais que Leao et Milan ne sont plus certains de vouloir se séparer, ce qui représente un revirement majeur par rapport aux positions adoptées à la fin de la saison précédente.
Ce changement de cap intervient dans un contexte d’absence d’intérêt concret de la part des plus gros dépensiers d’Europe en Premier League et en Liga. Bien qu’un intérêt se soit manifesté de la Süper Lig turque, Leao ne serait pas séduit par la perspective de rejoindre des clubs comme Fenerbahçe, Galatasaray ou Besiktas à ce stade de sa carrière.
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Amorim lance un avertissement : ne touchez pas à Leao
Amorim s’est exprimé sur les spéculations persistantes autour de l’avenir de Leao à San Siro, décrivant un joueur qui est loin de chercher la porte de sortie. S’exprimant avant le match amical de Milan contre l’Inter à Perth, le technicien portugais a mis en avant l’atmosphère positive qui entoure son compatriote, malgré de précédents rapports suggérant que le joueur envisageait un nouveau défi après plusieurs années en Serie A.
« Tous les joueurs travaillent vraiment bien, aussi bien ceux qui sont là depuis le premier jour que ceux qui sont arrivés plus tard. Rafa a la chance d’être dans un club comme Milan, donc il doit être heureux. Je sens qu’il est heureux et motivé », a déclaré Amorim.
« Je ne sais pas ce qu’il se passera entre maintenant et la fin du mercato, mais je sens que le groupe est vraiment uni. L’important est de continuer avec cet état d’esprit quand les choses deviennent difficiles. Dans ce club, il faut gagner chaque match et, pour cela, nous devons garder le bon état d’esprit tout au long de la saison. Donc je n’ai rien ressenti, je n’ai vu aucune différence chez Leao par rapport aux autres joueurs. Je sens que tout le monde se prépare à commencer une saison très difficile. »
Exigences financières et réalités du marché
Les obstacles financiers liés à un transfert de Leao ont constitué un frein majeur pour les prétendants potentiels. Milan a placé la barre très haut pour toute négociation, en exigeant un montant important pour ne serait-ce qu’envisager une vente. Plus précisément, le club refuserait de laisser partir l’international portugais pour moins de 50 M€ plus des bonus.
En l’absence d’une offre XXL d’un grand rival européen, Leao a eu l’occasion d’évaluer le projet sportif mis en place par Amorim. Les premiers signes de leur relation de travail sont positifs, et le langage corporel de l’ailier pendant la préparation estivale laisse penser qu’il est ouvert à poursuivre son aventure sous le célèbre maillot rouge et noir.
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Satisfaction sur le marché des transferts
Alors que le mercato entre dans sa phase finale, Amorim a exprimé sa satisfaction quant au travail réalisé jusqu’à présent par la direction de Milan. S’il a reconnu que toutes les cibles ne sont pas toujours accessibles, il estime que le groupe actuel est capable de lutter pour des trophées sur tous les fronts. L’entraîneur portugais se concentre sur la construction d’une mentalité de gagnant qui doit se mettre en place dès le coup d’envoi de la saison de Serie A, le 23 août contre le Torino.
« Je suis vraiment heureux de l’équipe que j’ai », a ajouté l’entraîneur. « Nous construisons notre plan de jeu. Nous avons aussi une idée pour le mercato. Parfois, il est possible de la concrétiser, parfois non. Mais le plus important, je l’ai dit en conférence de presse et je vais le répéter, c’est ceci : si nous commençons la saison avec cette équipe, je pense que nous serons compétitifs dans chaque match et que nous pouvons gagner chaque match. Notre préparation est cruciale parce qu’elle nous aide à jouer d’une certaine manière : gagner est ce que nous voulons, mais le faire en jouant très mal n’inspirerait pas confiance. »
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