Ruben Amorim fait tourner l’effectif de l’AC Milan pour le déplacement chez le RB Salzbourg en Ligue Europa

Le Milan aborde son match de Ligue Europa contre Salzbourg sous une pression immédiate après un début désastreux dans sa campagne européenne. Une décevante défaite 2-0 à domicile contre Benfica lors de son premier match oblige le club italien à aller chercher des points en Autriche.

L’entraîneur Amorim doit trouver un équilibre délicat à la Red Bull Arena. Il lui faut gérer la fatigue de son effectif et obtenir un résultat positif en Europe, tout en gardant à l’esprit le match de Serie A contre l’Atalanta prévu ce week-end.

Malgré la nécessité de gagner, Amorim a choisi de remanier largement son équipe. L’entraîneur portugais a laissé plusieurs joueurs clés au repos alors que la liste des blessés s’allonge, avant un match à fort enjeu à Salzbourg.