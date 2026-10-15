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Ruben Amorim fait tourner l’effectif de l’AC Milan pour le déplacement chez le RB Salzbourg en Ligue Europa
La pression est là en Autriche
Le Milan aborde son match de Ligue Europa contre Salzbourg sous une pression immédiate après un début désastreux dans sa campagne européenne. Une décevante défaite 2-0 à domicile contre Benfica lors de son premier match oblige le club italien à aller chercher des points en Autriche.
L’entraîneur Amorim doit trouver un équilibre délicat à la Red Bull Arena. Il lui faut gérer la fatigue de son effectif et obtenir un résultat positif en Europe, tout en gardant à l’esprit le match de Serie A contre l’Atalanta prévu ce week-end.
Malgré la nécessité de gagner, Amorim a choisi de remanier largement son équipe. L’entraîneur portugais a laissé plusieurs joueurs clés au repos alors que la liste des blessés s’allonge, avant un match à fort enjeu à Salzbourg.
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De gros paris dans les choix de sélection
Le onze de départ présente des changements notables, avec une première titularisation cette saison pour le jeune attaquant Francesco Camarda. Alphadjo Cisse, Ruben Loftus-Cheek et Omari Hutchinson l’épauleront en attaque, tandis que des joueurs expérimentés comme Luka Modric et Goncalo Ramos sont laissés au repos.
Fikayo Tomori fait lui aussi un retour remarqué dans le onze de départ pour sa première apparition de la saison. Écarté lors du mercato estival, le défenseur a été réintégré par Amorim pour renforcer l’arrière-garde. Sur le plan tactique, Milan devrait débuter avec une défense à trois modulable, composée de Tomori, Koni De Winter et Strahinja Pavlovic.
Des dynamiques et des fortunes contrastées
À l’inverse de leurs adversaires, Salzbourg aborde cette rencontre en pleine forme après sa victoire 1-0 contre le Levski Sofia lors de son premier match de groupe. L’avant-centre Haris Tabakovic avait fait la différence, permettant à l’équipe autrichienne d’aborder ce rendez-vous dans les meilleures dispositions.
Les hôtes sont invaincus lors de leurs cinq matches de l’UEFA cette saison, avec quatre victoires et un nul, et restent sur trois rencontres consécutives sans encaisser de but. Remis d’un problème aux adducteurs, le gardien Christian Zawieschitzky sera titulaire au sein d’une équipe qui compte également l’ailier Jesper Lindstrom, appartenant à Naples.
L’histoire penche toutefois en faveur des visiteurs : les deux clubs se sont déjà affrontés quatre fois en compétition européenne. Milan domine leurs confrontations directes, avec trois victoires et un nul face à la formation autrichienne.
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Onze de départ
RB Salzbourg (4-2-3-1) : Zawieschitzky ; Morgalla, Boma, Zabransky, Schmid ; Barry, Mazurek ; Lindstrom, Kitano, Baidoo ; Tabakovic
AC Milan (3-4-2-1) : Maignan ; Tomori, De Winter, Pavlovic ; Hutchinson, Jashari, Rabiot, Bartesaghi ; Loftus-Cheek, Cisse ; Camarda
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