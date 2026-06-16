L'AC Milan a officiellement nommé Amorim au poste d'entraîneur principal de son équipe masculine première. Après son départ de Manchester United en début d'année, le technicien de 41 ans fait son retour sur le banc pour succéder à Massimiliano Allegri.

D’après les informations circulant dans la presse, il a paraphé un bail de deux ans, valable jusqu’en 2028, assorti d’un salaire annuel de 3,5 millions d’euros et de primes liées à une éventuelle qualification en Ligue des champions. Les Rossoneri, en difficulté ces derniers mois et absents de la plus prestigieuse des compétitions européennes depuis deux saisons, misent sur sa modernité tactique pour redynamiser un effectif déjà riche de talents comme Pulisic.



