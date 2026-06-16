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Ruben Amorim fait son retour après son passage manqué à Manchester United. L'AC Milan nomme le technicien portugais au poste d'entraîneur principal, et l'international américain Christian Pulisic se retrouve donc avec un nouveau coach à San Siro
L'AC Milan officialise la nomination de son nouvel entraîneur.
L'AC Milan a officiellement nommé Amorim au poste d'entraîneur principal de son équipe masculine première. Après son départ de Manchester United en début d'année, le technicien de 41 ans fait son retour sur le banc pour succéder à Massimiliano Allegri.
D’après les informations circulant dans la presse, il a paraphé un bail de deux ans, valable jusqu’en 2028, assorti d’un salaire annuel de 3,5 millions d’euros et de primes liées à une éventuelle qualification en Ligue des champions. Les Rossoneri, en difficulté ces derniers mois et absents de la plus prestigieuse des compétitions européennes depuis deux saisons, misent sur sa modernité tactique pour redynamiser un effectif déjà riche de talents comme Pulisic.
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Le patron de RedBird salue l'identité tactique moderne de son équipe
Gerry Cardinale, associé gérant de RedBird Capital Partners, a donné son feu vert définitif à l’opération, se déclarant enthousiaste quant à cette nouvelle orientation. Amorim s’est fait un nom au Sporting CP, où il a remporté deux titres de champion du Portugal en mettant en place un style de jeu très efficace. « Nous suivons Rúben depuis des années et son parcours au Sporting est extrêmement impressionnant ; il reflète parfaitement le style de jeu que nous recherchons. C’est l’un des entraîneurs les mieux préparés et les plus innovants de la nouvelle génération européenne : jeune, ambitieux, doté d’une identité footballistique moderne caractérisée par une domination du jeu grâce à la possession, un système de pressing moderne et une approche tactique claire », a déclaré Gerry Cardinale. « Rúben croit en un football offensif, basé sur un pressing haut et des transitions rapides pour créer davantage d’occasions. Sa philosophie colle parfaitement à notre vision, et ses qualités de leader ainsi que son travail de formation des jeunes nous ont particulièrement impressionnés. Nous misons sur Rúben et sommes ravis de l’accueillir au club. »
Amorim relève le défi du San Siro
Bien qu’il eût initialement prévu de prendre un congé sabbatique après avoir quitté Old Trafford, l’entraîneur n’a pas pu résister à l’attrait du club sept fois champion d’Europe. Son retour précipité apporte également un soulagement financier considérable à Manchester United, qui devait faire face à une indemnité de départ colossale de 16,7 millions de livres sterling. Lors de sa présentation officielle, le Portugais a exprimé sa profonde admiration pour le géant italien. « Il y a des ambitions qui vous accompagnent tout au long de votre carrière, et entraîner l’AC Milan a toujours été l’une des miennes », a déclaré Rúben Amorim. « Je sais exactement ce que représente ce club : une histoire, un prestige et un public extraordinaire à travers le monde. C’est un défi que je relève avec fierté et enthousiasme, pleinement conscient de ce que ces couleurs représentent. J’ai hâte de me mettre au travail et de vivre chaque jour la passion qui anime l’AC Milan. »
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Quelle sera la prochaine étape pour l'AC Milan ?
Amorim se rendra immédiatement en Italie pour entamer, avec son staff technique, les préparatifs en vue des prochaines saisons de Serie A et de Ligue Europa. De son côté, l'AC Milan s'attache à nommer un nouveau directeur sportif, Markus Krosche et Devin Ozek apparaissant comme les principaux candidats. Ensemble, ce nouveau duo à la tête du club devra relever le défi colossal de la reconstruction de l'effectif.