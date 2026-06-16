En tant qu’entraîneur, Ruben Amorim a remporté la plupart de ses trophées sur le banc du Sporting Lisbonne : deux championnats du Portugal, deux Coupes de la Ligue portugaise (plus une autre gagnée avec Braga) et une Supercoupe du Portugal. Arrivé en mars 2020 en pleine pandémie de Covid, en provenance de Braga, il était devenu, dès cette saison-là, le quatrième entraîneur du Sporting Lisbonne, le club ayant activé une clause de 10 millions d’euros pour le libérer. Il est resté jusqu’en novembre 2024, date à laquelle il a signé avec Manchester United. En quatre ans et demi, il offre au club son premier championnat depuis 19 ans et lance plusieurs talents, de Nuno Mendes à Pedro Porro, en passant par Hjulmand, Palhinha et Quenda. Le joyau de son effectif ? Viktor Gyökeres, recruté à Coventry City (D2 anglaise) puis cédé à Arsenal pour 70 millions d’euros après 97 buts en 102 matchs.