Ruben Amorim est officiellement le nouvel entraîneur du Milan AC. Le club rossonero doit encore rendre l’annonce officielle, mais le technicien portugais a déjà signé son contrat par voie électronique ce matin. Le contrat court jusqu’en 2028, avec une option de prolongation jusqu’en 2029. L’ancien entraîneur du Sporting Braga, du Sporting Lisbonne et de Manchester United touchera 3,5 millions d’euros par an, plus des primes liées à la qualification pour la prochaine Ligue des champions et au parcours en Ligue Europa. Après une longue sélection, Ibrahimovic et Cardinale ont écarté, pour des raisons différentes, Jaissle, Pochettino et Glasner, puis ont porté leur choix sur Amorim, en accord avec Markus Krösche, futur directeur sportif. Né en 1985 et ancien milieu de terrain central, il succédera à Massimiliano Allegri, attendu cette semaine sur le banc de Naples.
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Ruben Amorim est officiellement le nouvel entraîneur du Milan AC. Il a signé un contrat jusqu'en 2028, avec une option de prolongation jusqu'en 2029
LE BILAN AU MANCHESTER UNITED
Amorim brûle d’envie de prendre sa revanche après son passage tumultueux à la tête de Manchester United : nommé en novembre 2024 pour succéder à Erik ten Hag, suite à l’intérim éclair de Ruud van Nistelrooy,il a conclu la saison à la 15e place de la Premier League, le pire classement de l’histoire du club. ils’est également incliné en finale d’Europa League face à Tottenham. La saison suivante a été écourtée par son limogeage en janvier, suite à un match nul contre Leeds. On lui a notamment reproché de ne pas avoir su mettre en valeur plusieurs jeunes talents, dont Zirkzee, Yoro et Sesko.
LES VICTOIRES AU SPORTING
En tant qu’entraîneur, Ruben Amorim a remporté la plupart de ses trophées sur le banc du Sporting Lisbonne : deux championnats du Portugal, deux Coupes de la Ligue portugaise (plus une autre gagnée avec Braga) et une Supercoupe du Portugal. Arrivé en mars 2020 en pleine pandémie de Covid, en provenance de Braga, il était devenu, dès cette saison-là, le quatrième entraîneur du Sporting Lisbonne, le club ayant activé une clause de 10 millions d’euros pour le libérer. Il est resté jusqu’en novembre 2024, date à laquelle il a signé avec Manchester United. En quatre ans et demi, il offre au club son premier championnat depuis 19 ans et lance plusieurs talents, de Nuno Mendes à Pedro Porro, en passant par Hjulmand, Palhinha et Quenda. Le joyau de son effectif ? Viktor Gyökeres, recruté à Coventry City (D2 anglaise) puis cédé à Arsenal pour 70 millions d’euros après 97 buts en 102 matchs.
LE FOOTBALL D’AMORIM
La philosophie de l’entraîneur portugais repose sur la maîtrise du jeu. Ses équipes misent sur la possession du ballon et un pressing agressif, avec une préférence marquée pour une défense à trois. Ses schémas de prédilection, le 3-4-2-1 ou le 3-4-3 selon l’effectif, illustrent cetteapproche. La construction se lance depuis l’arrière et s’appuie sur un travail d’ailiers capables d’occuper la ligne de touche pour étirer les défenses avant de frapper dans l’axe. Certains observateurs lui reprochent toutefois une certaine rigidité tactique, liée à des rôles très définis et à un manque de fluidité dans le jeu.
MANCHESTER UNITED FAIT DES ÉCONOMIES
Selon le Telegraph, la signature d’Amorim au Milan AC réjouit Manchester United, qui devrait verser une indemnité inférieure aux 16,7 millions de livres sterling initialement prévus pour l’entraîneur portugais et son staff.