Ruben Amorim est officiellement le nouvel entraîneur du Milan AC. Seul l’annonce officielle du club rossonero est encore attendue, mais le technicien portugais a déjà signé son contrat ce matin par voie électronique. Le contrat court jusqu’en 2028, avec une option de prolongation jusqu’en 2029. L’ancien entraîneur du Sporting Braga, du Sporting Lisbonne et de Manchester United percevra 3,5 millions d’euros par an, auxquels s’ajouteront des primes liées à la qualification pour la prochaine Ligue des champions et au parcours en Ligue Europa. Après une longue sélection, Ibrahimovic et Cardinale ont écarté, pour des raisons différentes, Jaissle, Pochettino et Glasner, puis ont porté leur choix sur Amorim, en parfait accord avec celui qui devrait bientôt endosser le rôle de directeur sportif, Markus Krösche. Né en 1985, cet ancien milieu de terrain central succédera à Massimiliano Allegri, attendu cette semaine sur le banc de Naples.
Traduit par
Ruben Amorim est le nouvel entraîneur du Milan AC : il a signé un contrat jusqu'en 2029
Le bilan à Manchester United
Amorim brûle d’envie de se rattraper après son passage difficile à la tête de Manchester United : nommé en novembre 2024 pour succéder à Erik ten Hag, suite à l’intérim de Ruud van Nistelrooy,il a conclu la saison à la 15e place de la Premier League, le pire classement de l’histoire du club. ils’est également incliné en finale de la Ligue Europa face à Tottenham. La saison suivante a été écourtée par son limogeage en janvier, suite à un match nul contre Leeds ; on lui a surtout reproché de ne pas avoir su tirer le meilleur de joueurs tels que Zirkzee, Yoro et Sesko.
LES VICTOIRES AU SPORTING
En tant qu’entraîneur, Ruben Amorim a remporté la plupart de ses trophées à la tête du Sporting Lisbonne : 2 championnats du Portugal, 2 Coupes de la Ligue portugaise (plus une autre gagnée avec Braga) et 1 Supercoupe du Portugal. Arrivé en mars 2020 en pleine pandémie de Covid, en provenance de Braga, il était devenu, dès cette saison-là, le quatrième entraîneur du club lisboète, qui avait versé une indemnité de 10 millions d’euros pour le libérer. Il est resté jusqu’en novembre 2024, date à laquelle il a signé avec Manchester United. En quatre ans et demi, il a redonné le sourire aux supporters : il a remporté le championnat 19 ans après le dernier succès du club et a valorisé de nombreux joueurs, de Nuno Mendes à Pedro Porro, en passant par Hjulmand, Palhinha et Quenda. Le joyau de son effectif ? Viktor Gyökeres, recruté à Coventry City (D2 anglaise) puis cédé à Arsenal pour 70 millions d’euros après 97 buts marqués en 102 matchs.
LE FOOTBALL D’AMORIM
La philosophie de l’entraîneur portugais repose sur la maîtrise du jeu : possession du ballon et pressing agressif caractérisent ses équipes, auxquelles s’ajoute sa préférence pour une défense à trois. Ses schémas de prédilection, le 3-4-2-1 ou le 3-4-3, varient selon les joueurs disponibles. L’action part généralement de l’arrière, et le rôle des ailiers est clé : ils évoluent proche de la ligne de touche pour étirer les défenses avant de frapper au cœur du jeu. Certains observateurs lui reprochent toutefois une certaine rigidité tactique, liée à des rôles strictement définis et à un manque de fluidité dans le jeu.
MANCHESTER UNITED FAIT DES ÉCONOMIES
Selon le Telegraph, la signature d’Amorim avec le Milan AC réjouit Manchester United, qui devrait verser une indemnité inférieure aux 16,7 millions de livres sterling initialement prévus pour l’entraîneur portugais et son staff.