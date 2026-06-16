En tant qu’entraîneur, Ruben Amorim a remporté la plupart de ses trophées à la tête du Sporting Lisbonne : 2 championnats du Portugal, 2 Coupes de la Ligue portugaise (plus une autre gagnée avec Braga) et 1 Supercoupe du Portugal. Arrivé en mars 2020 en pleine pandémie de Covid, en provenance de Braga, il était devenu, dès cette saison-là, le quatrième entraîneur du club lisboète, qui avait versé une indemnité de 10 millions d’euros pour le libérer. Il est resté jusqu’en novembre 2024, date à laquelle il a signé avec Manchester United. En quatre ans et demi, il a redonné le sourire aux supporters : il a remporté le championnat 19 ans après le dernier succès du club et a valorisé de nombreux joueurs, de Nuno Mendes à Pedro Porro, en passant par Hjulmand, Palhinha et Quenda. Le joyau de son effectif ? Viktor Gyökeres, recruté à Coventry City (D2 anglaise) puis cédé à Arsenal pour 70 millions d’euros après 97 buts marqués en 102 matchs.