Ruben Amorim est de retour ! L'ancien entraîneur de Manchester United s'engage avec l'AC Milan pour un contrat initial de deux ans

Selon A Bola, le technicien de 41 ans a paraphé un contrat de deux ans, avec option pour une saison supplémentaire, qui l’attachera au mythique San Siro jusqu’en 2028. Alors qu’il projetait initialement de prendre une année sabbatique après son départ d’Old Trafford, l’attrait du septuple champion d’Europe a été irrésistible pour Amorim.

Les modalités financières sont calées : l’ex-mentor du Sporting CP percevra 3,5 M€ par exercice, somme qui pourra être augmentée par des primes indexées sur les performances, dont l’obtention de trophées et le retour en Ligue des champions, objectif que le club lombard poursuit après deux éliminations consécutives.