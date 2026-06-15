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Ruben Amorim est de retour ! L'ancien entraîneur de Manchester United s'engage avec l'AC Milan pour un contrat initial de deux ans
Les détails du contrat et le salaire à San Siro dévoilés
Selon A Bola, le technicien de 41 ans a paraphé un contrat de deux ans, avec option pour une saison supplémentaire, qui l’attachera au mythique San Siro jusqu’en 2028. Alors qu’il projetait initialement de prendre une année sabbatique après son départ d’Old Trafford, l’attrait du septuple champion d’Europe a été irrésistible pour Amorim.
Les modalités financières sont calées : l’ex-mentor du Sporting CP percevra 3,5 M€ par exercice, somme qui pourra être augmentée par des primes indexées sur les performances, dont l’obtention de trophées et le retour en Ligue des champions, objectif que le club lombard poursuit après deux éliminations consécutives.
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Cardinale devrait donner son feu vert définitif
Le plus dur de la négociation est fait : Amorim attend désormais l’ultime feu vert de Gerry Cardinale, patron de RedBird Capital et propriétaire du grand club italien. Dès l’accord formel obtenu, le technicien prendra aussitôt la direction de Milan pour signer son contrat et lancer la préparation de la saison prochaine.
Le club lombard avait pourtant étudié d’autres pistes, notamment celle menant à Matthias Jaissle, 38 ans, mais le statut d’agent libre d’Amorim a fait la différence. En optant pour le technicien portugais, le club évite ainsi le paiement d’une clause libératoire très élevée, ce qui n’aurait pas été le cas s’il avait fallu recruter l’entraîneur d’Al-Ahli.
Manchester United s'apprête à bénéficier d'un allègement financier considérable
Le retour rapide d’Amorim sur le banc de touche devrait aussi procurer un bol d’air financier non négligeable à Manchester United. Le club de Premier League devait en effet s’acquitter d’une facture colossale de 16,7 millions de livres sterling après le départ de l’entraîneur et de son important staff technique plus tôt cette année.
En acceptant un nouveau poste aussi rapidement, Amorim renonce de fait à une partie importante des indemnités qui lui sont dues par les Red Devils. Ce soulagement financier arrive à point nommé pour United, qui a déjà redressé la barre sur le terrain sous la houlette de Michael Carrick.
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Le Milan poursuit sa profonde restructuration
Selon le rapport, la nomination d’un nouvel entraîneur principal n’est qu’une partie de l’équation pour les Rossoneri. Le club cherche aussi un directeur sportif afin de remodeler l’effectif de l’équipe première. Markus Krosche (Eintracht Francfort) et Devin Ozek (Fenerbahçe) sont en pole position pour ce poste.
Ozek est particulièrement apprécié pour son rôle dans la construction de l’équipe du Bayer Leverkusen, qui a mis fin à la domination du Bayern Munich en Bundesliga. Avec Amorim aux commandes et l’arrivée imminente d’un nouveau responsable du recrutement, les supporters milanais espèrent un retour rapide au sommet de la Serie A.