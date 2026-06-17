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Ruben Amorim espère créer la surprise face à Manchester United et Manchester City dans la course aux transferts : le nouvel entraîneur de l'AC Milan lorgne deux stars du Sporting CP
Amorim fixe ses priorités
Selon Sky Sport Italia, Amorim, en étroite concertation avec la direction des Rossoneri, aurait déjà ciblé ses premières recrues. Le nouvel entraîneur souhaite attirer en Italie deux joueurs qu’il connaît bien pour les avoir dirigés à Lisbonne. Le capitaine du Sporting, Hjulmand, et l’attaquant polyvalent Trincao sont désormais en tête de la liste du club milanais.
Ce projet place déjà le géant de Serie A en concurrence directe avec le champion de Premier League Manchester City, qui s’était activement intéressé au milieu de terrain de 26 ans par le passé.
- AFP
L'intérêt tactique du duo du Sporting
La piste menant à Hjulmand suscite beaucoup de curiosité, surtout depuis que Manchester United s’est ouvertement manifesté ces derniers mois. Le Sporting, qui réclamait initialement le respect de la clause libératoire de 80 millions d’euros l’an dernier, se montrerait désormais disposé à négocier autour d’une somme comprise entre 40 et 50 millions d’euros.
Par ailleurs, Trincão est très apprécié par l’entraîneur pour son exceptionnelle polyvalence tactique, puisqu’il peut évoluer efficacement aux trois postes offensifs derrière un attaquant central. Le Milan estime que ces renforts peuvent transformer son dispositif tactique en une force plus dynamique, répondant ainsi au souhait de la direction de voir s’imposer un style de jeu moderne et spectaculaire la saison prochaine.
Cardinale valide la nouvelle dynamique offensive.
Le propriétaire du club, Gerry Cardinale, a fermement soutenu la nomination d’Amorim, soulignant leur vision commune à long terme d’une philosophie de jeu offensive et proactive. Cardinale a justifié cette décision en déclarant : « C’est l’un des entraîneurs les mieux préparés et les plus innovants de la nouvelle génération européenne : jeune, ambitieux, doté d’une identité footballistique claire et d’une approche tactique bien définie. Rúben croit en un football offensif et à haute intensité. Sa philosophie s’accorde parfaitement avec notre vision. »
L’homme d’affaires américain est convaincu que, en lui fournissant les renforts demandés, le développement de l’équipe s’accélérera aussi bien sur le plan national qu’européen, marquant ainsi le début d’un nouveau chapitre ambitieux pour ce club historique.
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Quel avenir attend les Rossoneri ?
À l’aube de la pré-saison, le Milan AC s’apprête à déposer des offres officielles pour tester la fermeté du Sporting, devançant ainsi d’éventuelles contre-offres de ses rivaux. Les discussions devraient s’accélérer : le club italien entend finaliser les arrivées de Hjulmand et Trincao avant son stage estival. Un tel doublé enverrait un signal fort à ses concurrents européens, confirmant que les Rossoneri sont prêts à dominer sous leur nouvelle direction.