Ruben Amorim espère créer la surprise face à Manchester United et Manchester City dans la course aux transferts : le nouvel entraîneur de l'AC Milan lorgne deux stars du Sporting CP

Selon Sky Sport Italia, Amorim, en étroite concertation avec la direction des Rossoneri, aurait déjà ciblé ses premières recrues. Le nouvel entraîneur souhaite attirer en Italie deux joueurs qu’il connaît bien pour les avoir dirigés à Lisbonne. Le capitaine du Sporting, Hjulmand, et l’attaquant polyvalent Trincao sont désormais en tête de la liste du club milanais.

Ce projet place déjà le géant de Serie A en concurrence directe avec le champion de Premier League Manchester City, qui s’était activement intéressé au milieu de terrain de 26 ans par le passé.



