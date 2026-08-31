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Ruben Amorim envisage de retrouver à la surprise générale le défenseur de Manchester United, alors que l'AC Milan prépare une offensive sensationnelle de dernière minute
Amorim vise un renfort défensif
Selon Tuttosport, l'entraîneur de Milan, Amorim, étudie activement la possibilité de faire venir Yoro à San Siro. Le technicien portugais, qui a récemment pris les rênes du géant italien, aurait tenu samedi une longue réunion de cinq heures avec les dirigeants rossoneri Hendrik Almstadt et Bobby Gardiner afin de définir ses dernières cibles avant la clôture du mercato.
Le défenseur de 20 ans a eu du mal à enchaîner les performances régulières et à rester en forme depuis son arrivée à Old Trafford dans le cadre d'un transfert de 52 millions de livres il y a deux ans. Une grave blessure à la cheville lors de sa première saison a considérablement freiné sa progression, et il s'est retrouvé en marge du onze de départ sous Michael Carrick.
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L’avenir de Yoro à United est incertain
La situation actuelle de Yoro à Manchester United a suscité des interrogations, notamment après qu’il est resté sur le banc sans entrer en jeu lors de la défaite du club face à Hull City lors de la première journée. S’il a bien fait une apparition tardive contre Ipswich Town, en remplaçant Diogo Dalot à la 73e minute, il semble avoir reculé dans la hiérarchie.
Malgré l’absence de titularisations cette saison, Yoro a disputé 67 matches avec Manchester United, pour un but et trois passes décisives durant son passage au club. Cependant, la perspective d’un nouveau départ en Serie A sous les ordres d’un entraîneur qui admire clairement son talent pourrait s’avérer tentante.
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Ambitions en Ligue des champions et excitation
Avant le début de la saison en cours, Yoro avait exprimé sa grande fierté à l’idée de représenter Manchester United sur la scène européenne. S’exprimant sur le site officiel du club, il avait déclaré : « Tous les joueurs du monde veulent jouer dans cette compétition. J’ai joué la Ligue Europa Conférence, la Ligue Europa, et maintenant je vais jouer la Ligue des champions. Donc oui, je pense que cette étape est très positive. C’est une compétition avec les meilleurs joueurs du monde. »
Le défenseur a également expliqué que ses coéquipiers avaient fait monter l’attente à l’idée de jouer sous les projecteurs. « Les autres gars m’ont parlé de ce que ça fait quand on s’entraîne avec le ballon de la Ligue des champions et qu’on entend l’hymne de la Ligue des champions, c’est tout simplement une atmosphère différente de celle du championnat », a-t-il ajouté. « On joue contre différents clubs venus du monde entier, donc [ils m’ont parlé] de l’atmosphère et de la magie de cette compétition. »
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La stratégie agressive de Milan sur le marché des transferts
L’AC Milan a été l’un des clubs les plus actifs d’Europe cet été, avec des dépenses qui dépassent déjà la barre des 128 millions de livres sterling. Les Rossoneri ont identifié trois secteurs clés à renforcer avant la fermeture du mercato mardi : un milieu offensif, un latéral gauche, avec Alejandro Balde du FC Barcelone associé au club, et un défenseur central.
Si Yoro lui-même n’a donné aucun signe public indiquant qu’il souhaite quitter la Premier League, la situation pourrait évoluer rapidement si Milan formalise son intérêt. Le géant italien cherche à bâtir un effectif capable de lutter sur plusieurs fronts, et Amorim voit clairement en Yoro un joueur qui correspond à son projet tactique.
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