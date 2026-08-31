Selon Tuttosport, l'entraîneur de Milan, Amorim, étudie activement la possibilité de faire venir Yoro à San Siro. Le technicien portugais, qui a récemment pris les rênes du géant italien, aurait tenu samedi une longue réunion de cinq heures avec les dirigeants rossoneri Hendrik Almstadt et Bobby Gardiner afin de définir ses dernières cibles avant la clôture du mercato.

Le défenseur de 20 ans a eu du mal à enchaîner les performances régulières et à rester en forme depuis son arrivée à Old Trafford dans le cadre d'un transfert de 52 millions de livres il y a deux ans. Une grave blessure à la cheville lors de sa première saison a considérablement freiné sa progression, et il s'est retrouvé en marge du onze de départ sous Michael Carrick.



