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Ruben Amorim décroche le poste ! L'ancien entraîneur de Manchester United devrait prendre les rênes de l'AC Milan, devançant Oliver Glasner, à l'issue d'une récente réunion avec les dirigeants de la Serie A
Amorim prend la tête
La situation concernant la recherche d'un nouvel entraîneur principal par l'AC Milan a radicalement changé au cours des dernières 24 heures. Alors que plusieurs noms avaient été cités pour le poste vacant à San Siro, Ruben Amorim s'est désormais placé en tête de liste à l'issue d'une longue et fructueuse réunion avec les dirigeants du club qui s'est tenue aujourd'hui. Le tacticien portugais, qui cherche à redorer son blason après un passage difficile en Premier League, est désormais considéré comme le favori pour succéder à l'équipe dirigeante sortante.
Selon La Gazzetta dello Sport, le club lui aurait soumis un contrat de deux ans, extensible à une troisième saison. Cette proposition à moyen terme traduit la volonté de Gerry Cardinale d’instaurer enfin la stabilité dans un projet qui a connu plusieurs embûches la saison passée. L’abandon du dossier Ralf Rangnick, pressenti un temps pour un rôle de direction, a par ailleurs libéré les dirigeants milanais pour se tourner vers Amorim, désormais grand favori pour prendre les rênes.
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Glasner perd du terrain dans la short-list
L’ascension d’Amorim s’est faite au détriment d’Oliver Glasner, jusqu’alors en pole position pour le poste. Soutenu par Rangnick, le technicien autrichien a vu ses chances s’effondrer lorsque l’influence du vétéran allemand sur la direction sportive a pris fin. Milan, désormais plus autonome dans sa recherche, privilégie un profil capable d’imposer une identité de jeu précise.
Le propriétaire Gerry Cardinale veut une équipe qui joue avec une défense haute, une transition agressive et une récupération immédiate du ballon. Le profil tactique d’Amorim correspond mieux à cette vision « proactive » que les autres candidats. Rappelons que l’ancien mentor du Sporting CP avait déjà été ciblé par Milan il y a deux ans, avant que le club ne choisisse finalement Paulo Fonseca.
Obstacles financiers et décisions finales
Alors que le processus de sélection se poursuit, Matthias Jaissle reste une option, même s’il représente un défi financier de taille. L’entraîneur d’Al-Ahli est actuellement lié par une clause libératoire de 6 millions d’euros, une somme que le Milan préférerait sans doute investir dans l’effectif plutôt que dans le rachat du contrat d’un entraîneur. Cette réalité financière renforce encore davantage la position d’Amorim comme la solution la plus viable pour le club.
Outre Amorim et Jaissle, Cardinale a également pris contact avec Álvaro Arbeloa, libre de tout engagement après son départ du Real Madrid.
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Le Milan AC est dans une course contre la montre pour trouver le successeur d’Allegri.
À l’aube de la saison 2026-2027 de Serie A et alors que le mercato estival s’annonce particulièrement agité, le Milan AC doit agir vite. Le club n’a toujours pas trouvé de successeur à Massimiliano Allegri, notamment après avoir manqué la qualification pour la Ligue des champions l’an passé.
Sous la pression d’un public de plus en plus impatient, réclamant une orientation claire pour l’avenir, le club espère qu’en recrutant un nouvel entraîneur, il pourra enfin mener à bien la « reconstruction » exigée par les anciennes légendes, et mettre en place une stratégie cohérente avant le début effectif de la préparation estivale.