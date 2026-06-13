Ruben Amorim décroche le poste ! L'ancien entraîneur de Manchester United devrait prendre les rênes de l'AC Milan, devançant Oliver Glasner, à l'issue d'une récente réunion avec les dirigeants de la Serie A

La situation concernant la recherche d'un nouvel entraîneur principal par l'AC Milan a radicalement changé au cours des dernières 24 heures. Alors que plusieurs noms avaient été cités pour le poste vacant à San Siro, Ruben Amorim s'est désormais placé en tête de liste à l'issue d'une longue et fructueuse réunion avec les dirigeants du club qui s'est tenue aujourd'hui. Le tacticien portugais, qui cherche à redorer son blason après un passage difficile en Premier League, est désormais considéré comme le favori pour succéder à l'équipe dirigeante sortante.

Selon La Gazzetta dello Sport, le club lui aurait soumis un contrat de deux ans, extensible à une troisième saison. Cette proposition à moyen terme traduit la volonté de Gerry Cardinale d’instaurer enfin la stabilité dans un projet qui a connu plusieurs embûches la saison passée. L’abandon du dossier Ralf Rangnick, pressenti un temps pour un rôle de direction, a par ailleurs libéré les dirigeants milanais pour se tourner vers Amorim, désormais grand favori pour prendre les rênes.