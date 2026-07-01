Ruben Amorim bat le record de transfert de l'AC Milan avec sa première recrue en tant qu'entraîneur

Le Milan AC a officialisé l’arrivée de Ramos pour un montant estimé à environ 60 millions de livres sterling (70 millions d’euros), soit un nouveau record pour le club. L’attaquant de 25 ans s’est engagé jusqu’en 2031.

Ce recrutement record confirme la volonté des dirigeants milanais de reconstruire l’équipe après une saison décevante. En s’offrant Ramos, le club a pulvérisé son précédent record de transfert, dépassant les 42 millions de livres versés à Lille pour l’ailier Rafael Leão en 2019.







