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Ruben Amorim bat le record de transfert de l'AC Milan avec sa première recrue en tant qu'entraîneur
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Un accord historique pour les Rossoneri
Le Milan AC a officialisé l’arrivée de Ramos pour un montant estimé à environ 60 millions de livres sterling (70 millions d’euros), soit un nouveau record pour le club. L’attaquant de 25 ans s’est engagé jusqu’en 2031.
Ce recrutement record confirme la volonté des dirigeants milanais de reconstruire l’équipe après une saison décevante. En s’offrant Ramos, le club a pulvérisé son précédent record de transfert, dépassant les 42 millions de livres versés à Lille pour l’ailier Rafael Leão en 2019.
Un parcours professionnel exceptionnel qui le mène jusqu’à San Siro.
Ramos arrive à Milan avec un palmarès déjà conséquent, aussi bien sur le plan national qu’international. Formé aux centres de formation d’Olhanense et du Benfica, il s’est révélé au grand public en inscrivant un triplé retentissant avec le Portugal contre la Suisse lors de la Coupe du monde 2022. Son passage en France s’est également avéré très productif : il y a brillé sous les projecteurs du Parc des Princes.
Au cours de son passage à Paris, Ramos a inscrit 45 buts en 131 matches, contribuant ainsi à une période riche en titres pour le club, avec notamment trois titres de champion de France et deux victoires en Ligue des champions.
Une nouvelle ère s’ouvre pour les Rossoneri.
L’arrivée de Ramos doit apporter la touche de réalisme qui a fait défaut à l’équipe lors de ses récentes difficultés. Amorim, qui a signé un contrat de deux ans le mois dernier, a pour mission de ramener les sept fois champions d’Europe au sommet du football italien. L’investissement réalisé sur Ramos montre que la direction est prête à soutenir l’ancien entraîneur de Manchester United avec des moyens considérables.
Auteur de plus de 100 apparitions sous le maillot du Benfica, où il s’est imposé comme l’un des talents les plus prometteurs du Portugal, Ramos combine puissance physique et finesse technique. Il devrait immédiatement prendre la tête de l’attaque milanaise, tandis que le club cherche à retrouver l’élite de la Serie A et à assurer un retour rapide sur la scène européenne.
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Le remaniement parisien se poursuit
Alors que Milan célèbre sa nouvelle recrue, le PSG s’active déjà pour combler le vide laissé par Ramos. Les champions de France, menés par leur président Nasser Al-Khelaifi et leur conseiller sportif Luis Campos, auraient jeté leur dévolu sur Yan Diomande, du RB Leipzig – un joueur qui figure également dans le viseur de Liverpool, club de Premier League.
L’entraîneur Luis Enrique souhaite rajeunir son effectif après un exercice couronné par un deuxième sacre consécutif en Ligue des champions et un nouveau titre en Ligue 1. Selon plusieurs sources, le milieu sud-coréen Lee Kang-in et l’attaquant français Randal Kolo Muani pourraient quitter le club afin de permettre au PSG de respecter le fair-play financier et d’accueillir des renforts de premier plan.