Amorim ne se fait aucune illusion quant aux attentes placées en lui. Malgré un début de saison régulier en Serie A, les matches nuls consécutifs contre la Juventus et la Lazio ont rapidement alimenté le débat chez les supporters de l’AC Milan. Amorim a évoqué la vague de critiques entourant ses débuts à Milan, affirmant que de grandes attentes font naturellement partie du fait de représenter un géant européen. S’exprimant avant le match d’ouverture de la phase de ligue de la Ligue Europa contre Benfica, l’entraîneur est resté imperturbable face au bruit extérieur après les récentes performances.

« C’est normal de recevoir des critiques, cela ne m’inquiète pas, ce n’est pas un problème : parfois, je veux protéger mes joueurs et c’est ce que je veux. Ce qui est bien avec les moments difficiles que vous avez vécus dans d’autres clubs, c’est qu’ils vous donnent de l’expérience. C’est le prix à payer quand on est l’entraîneur d’un grand club, donc je comprends très bien tout cela ; c’est normal pour moi. Je ferai les choses à ma manière, et je pense que c’est clair pour tout le monde », a déclaré Amorim à Sky Sport Italia.