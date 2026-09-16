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Ruben Amorim balaie les critiques de l’AC Milan malgré un début sans défaite, alors que les Rossoneri se préparent pour leur duel contre Benfica
Amorim assume la pression à San Siro
Amorim ne se fait aucune illusion quant aux attentes placées en lui. Malgré un début de saison régulier en Serie A, les matches nuls consécutifs contre la Juventus et la Lazio ont rapidement alimenté le débat chez les supporters de l’AC Milan. Amorim a évoqué la vague de critiques entourant ses débuts à Milan, affirmant que de grandes attentes font naturellement partie du fait de représenter un géant européen. S’exprimant avant le match d’ouverture de la phase de ligue de la Ligue Europa contre Benfica, l’entraîneur est resté imperturbable face au bruit extérieur après les récentes performances.
« C’est normal de recevoir des critiques, cela ne m’inquiète pas, ce n’est pas un problème : parfois, je veux protéger mes joueurs et c’est ce que je veux. Ce qui est bien avec les moments difficiles que vous avez vécus dans d’autres clubs, c’est qu’ils vous donnent de l’expérience. C’est le prix à payer quand on est l’entraîneur d’un grand club, donc je comprends très bien tout cela ; c’est normal pour moi. Je ferai les choses à ma manière, et je pense que c’est clair pour tout le monde », a déclaré Amorim à Sky Sport Italia.
- AFP
Exige une concentration totale
L’entraîneur s’est aussi empressé d’écarter l’idée d’un « objectif minimum » pour le club dans la compétition secondaire de l’UEFA, en soulignant le poids historique du maillot de Milan. Interrogé sur ses objectifs précis dans le tournoi, Amorim a été catégorique sur le niveau d’exigence requis à San Siro.
« Dans les grands clubs comme Milan, la notion d’objectif minimum n’existe pas. Soit vous gagnez, soit vous ne gagnez pas, et si vous ne gagnez pas, il y a des critiques. Le seul objectif est de gagner, pour les éviter. C’est mon expérience. Je l’ai aussi vécue au Portugal : quand vous n’arrivez pas en finale ou si vous ne gagnez pas, c’est un échec », a déclaré l’ancien entraîneur de Manchester United.
Des retrouvailles chargées d’émotion avec Benfica
Cette rencontre marque un moment personnel important pour Amorim, qui a passé une grande partie de sa carrière de joueur chez le géant lisboète. Malgré les liens émotionnels avec Benfica, le technicien de 41 ans a insisté sur le fait que ses obligations professionnelles priment sur toute nostalgie une fois le coup d’envoi donné à San Siro.
« Évidemment, c’est un peu spécial, mais je veux juste gagner, honnêtement. Je ressens la même anxiété en jouant avec Benfica ou contre une autre équipe, je ressens la responsabilité d’aider l’équipe à gagner, c’est difficile et spécial, mais c’est pour gagner », a-t-il reconnu.
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L’entraîneur expose ses ambitions européennes
Alors que la Ligue Europa entre dans son nouveau format, l’importance de bien débuter à domicile ne saurait être surestimée. L’entraîneur est parfaitement conscient du prestige du club. Si la Ligue des champions reste l’objectif à long terme, Amorim veut que son équipe s’investisse pleinement en Ligue Europa. « Tout d’abord, nous avons commencé la saison et nous n’avons joué qu’un seul match à domicile. Nous voulons encore retrouver cette atmosphère particulière du premier match. Nous savons ce que cela signifie pour nos supporters de jouer en Europe, c’est très important. À l’avenir, nous voulons jouer la Ligue des champions, mais nous devons nous concentrer sur cette compétition et ce sera difficile », a souligné Amorim.
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