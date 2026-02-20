Ruben Amorim aperçu en train de regarder Carlos Alcaraz lors d'un tournoi de tennis, lors d'une rare apparition publique après son licenciement de Manchester United

« J'ai toujours été très reconnaissant pour tout ce que Ruben a fait », a déclaré l'attaquant de Manchester United Matheus Cunha à DAZN en évoquant l'influence de son ancien entraîneur. « Je pense qu'il est très facile, lorsque les choses changent, de ne voir dans le passé que des problèmes, mais c'est tout le contraire : c'était une personne incroyable.

Beaucoup de nouveaux joueurs sont venus grâce à lui, donc je pense qu'il joue également un rôle important dans le succès que nous connaissons actuellement », a poursuivi Cunha, suggérant que les bases posées par Amorim contribuent à la renaissance actuelle dont bénéficie Old Trafford sous la houlette du nouveau staff technique.

Le tacticien portugais a rarement passé beaucoup de temps loin du football depuis qu'il a commencé sa carrière d'entraîneur au club portugais Casa Pia en 2018, mais la nature de son départ de Manchester l'a obligé à se recentrer mentalement. Il reste très apprécié sur la scène européenne et, malgré son échec en Angleterre, il continue d'être pressenti pour plusieurs postes prestigieux à travers le continent.

Reste à voir si son voyage au Qatar est purement touristique ou s'il s'agit d'un prélude discret à des discussions professionnelles. Pour l'instant, Amorim semble se contenter de rester spectateur, profitant de son importante indemnité de départ pour profiter d'une période de réflexion loin du cirque médiatique incessant qui entoure le management du football de haut niveau.