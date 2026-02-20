Getty/GOAL
Traduit par
Ruben Amorim aperçu en train de regarder Carlos Alcaraz lors d'un tournoi de tennis, lors d'une rare apparition publique après son licenciement de Manchester United
L'ancien entraîneur des Red Devils profite du soleil de Doha
Amorim a été aperçu jeudi à Doha, troquant l'environnement très stressant de la Premier League pour un siège au bord du court, où il semblait détendu alors qu'il assistait à un match de tennis de classe mondiale lors du Qatar Open. L'entraîneur portugais a été filmé par les caméras de télévision lors de la victoire intense en trois sets de Carlos Alcaraz contre Karen Khachanov. Vêtu d'une veste noire décontractée, Amorim semblait à mille lieues du personnage animé qui arpentait les zones techniques de la première division anglaise pendant ses 14 mois de mandat.
Cette apparition rare intervient environ six semaines après qu'Amorim ait conclu un accord de compensation de 12 millions de livres sterling avec United. Son départ a été confirmé après un match nul frustrant 1-1 contre Leeds United, immédiatement suivi d'une vague de critiques à l'encontre de la hiérarchie du club, un résultat qui a finalement conduit à la décision de le démettre de ses fonctions.
- Getty
La vie après le chaudron d'Old Trafford
La présence d'Amorim au Moyen-Orient a immédiatement suscité l'intérêt de l'équipe de diffusion, les commentateurs de Sky Sports exprimant leur surprise face à cette apparition inattendue. Les images d'Amorim regardant la performance clinique d'Alcaraz ont fait le buzz sur les réseaux sociaux, où les fans ont commencé à spéculer sur la prochaine décision de l'entraîneur. Si certains supporters étaient simplement surpris de le voir, d'autres se sont demandé en plaisantant si sa présence à Doha laissait présager un futur rôle dans la région, voire au sein de l'équipe nationale qatarienne.
Alors que l'entraîneur profite de son temps libre, Manchester United a connu un regain de forme significatif sous la houlette de son successeur, Michael Carrick. Les Red Devils ont remporté quatre victoires lors de leurs cinq derniers matchs, notamment contre Manchester City et Arsenal, ce qui contraste fortement avec les dernières semaines de l'ère Amorim. Cependant, le Portugais conserve toujours un certain respect au sein du vestiaire qu'il a quitté.
Soutien du vestiaire américain
« J'ai toujours été très reconnaissant pour tout ce que Ruben a fait », a déclaré l'attaquant de Manchester United Matheus Cunha à DAZN en évoquant l'influence de son ancien entraîneur. « Je pense qu'il est très facile, lorsque les choses changent, de ne voir dans le passé que des problèmes, mais c'est tout le contraire : c'était une personne incroyable.
Beaucoup de nouveaux joueurs sont venus grâce à lui, donc je pense qu'il joue également un rôle important dans le succès que nous connaissons actuellement », a poursuivi Cunha, suggérant que les bases posées par Amorim contribuent à la renaissance actuelle dont bénéficie Old Trafford sous la houlette du nouveau staff technique.
Le tacticien portugais a rarement passé beaucoup de temps loin du football depuis qu'il a commencé sa carrière d'entraîneur au club portugais Casa Pia en 2018, mais la nature de son départ de Manchester l'a obligé à se recentrer mentalement. Il reste très apprécié sur la scène européenne et, malgré son échec en Angleterre, il continue d'être pressenti pour plusieurs postes prestigieux à travers le continent.
Reste à voir si son voyage au Qatar est purement touristique ou s'il s'agit d'un prélude discret à des discussions professionnelles. Pour l'instant, Amorim semble se contenter de rester spectateur, profitant de son importante indemnité de départ pour profiter d'une période de réflexion loin du cirque médiatique incessant qui entoure le management du football de haut niveau.
- AFP
Une pause avant le prochain chapitre
Alors qu'Alcaraz poursuit sa quête de trophées dans le désert, Amorim semble satisfait de rester à l'écart des projecteurs et de profiter de la vie tranquille d'un fan de sport. L'ancien entraîneur de Manchester United devrait poursuivre son congé sabbatique jusqu'à l'été, laissant la poussière retomber sur son passage en Premier League avant d'envisager toute offre concrète pour revenir sur le banc. Avec l'approche rapide du mercato, l'avenir de l'entraîneur portugais deviendra également de plus en plus clair, que ce soit en Europe ou sur un autre continent.
Publicité