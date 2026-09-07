Jonathan Moscrop
Traduit par
Ruben Amorim admet que l’AC Milan ne méritait pas de battre la Juventus alors que les Rossoneri ont laissé filer des points à Turin
Un but de la tête dans le temps additionnel met fin aux séries
L’AC Milan n’a pas réussi à conserver son avantage à Turin, un but tardif ayant mis fin au début de saison à 100 % de victoires des deux équipes en Serie A. Entré en jeu, Cisse a donné l’avantage aux visiteurs contre le cours du jeu d’une frappe mesurée entre les jambes de Pierre Kalulu. Cependant, la résistance de Milan a cédé en plein temps additionnel lorsque Gatti a repris de la tête un centre de Teun Koopmeiners pour arracher un match nul 1-1.
- Getty Images Sport
L’entraîneur portugais joue la carte de l’honnêteté
Amorim s’est montré remarquablement franc au sujet des lacunes de son équipe, sous la pression persistante du camp hôte. S’adressant à DAZN Italia, l’entraîneur portugais a reconnu : « Nous ne méritions pas de gagner, si nous sommes honnêtes, ou plutôt la Juventus ne méritait pas de perdre.
« Nous avons essayé de jouer notre jeu, nous n’avons pas été bons avec le ballon. Nous avons eu des moments où nous avons contrôlé le match en première période, mais nous avons commencé à perdre beaucoup de ballons, nous n’avons pas bien joué, mais encore une fois nous travaillons ensemble depuis deux mois. Nous devons faire mieux, mais nous avons besoin de temps, c’était un match difficile pour nous. »
Un cap masque des failles fondamentales
Le but de Cisse a mis fin à la disette de l'AC Milan face à la Juventus en Serie A, qui remontait à mai 2023, tout en faisant de lui le plus jeune joueur à marquer lors de ses deux premiers matches à l'extérieur à l'ère des trois points pour une victoire.
En soulignant des faiblesses fondamentales dans la possession, Amorim a ajouté : « Nous avons de la qualité individuelle, mais les choses simples sont les plus importantes, la manière dont nous recevons et passons le ballon, les fondamentaux du football, aujourd'hui nous n'avons pas été bons.
« Mon sentiment, c'est que lorsque mon équipe n'a pas le ballon, nous sommes en difficulté. Quand la Juve a mis beaucoup d'attaquants devant, nous avons bien défendu, mais nous avons davantage souffert quand nous avons perdu le ballon et qu'ils ont pu partir en transition.
« Nous n'allons pas changer notre manière de jouer, parce que nous savons que sur certains matches cela fonctionnera, sur d'autres non, mais l'important est que nous nous battions pour gagner. Nous aurions pu gagner aujourd'hui, mais encore une fois la Juventus ne méritait pas non plus de perdre. »
- LaPresse
De longs déplacements difficiles se profilent
Milan doit rapidement régler ses problèmes de conservation du ballon et de jeu de transition avant un déplacement chez la Lazio le samedi 12 septembre. Pendant ce temps, la Juventus de Luciano Spalletti se déplace à Sassuolo le lendemain avec l'objectif de maintenir sa pression en haut du classement. Corriger ces erreurs fondamentales reste la priorité immédiate d'Amorim pour que Milan demeure un candidat crédible dans la course au Scudetto.
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