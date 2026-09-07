Ruben Amorim admet que l’AC Milan ne méritait pas de battre la Juventus alors que les Rossoneri ont laissé filer des points à Turin

Le but de Cisse a mis fin à la disette de l'AC Milan face à la Juventus en Serie A, qui remontait à mai 2023, tout en faisant de lui le plus jeune joueur à marquer lors de ses deux premiers matches à l'extérieur à l'ère des trois points pour une victoire.

En soulignant des faiblesses fondamentales dans la possession, Amorim a ajouté : « Nous avons de la qualité individuelle, mais les choses simples sont les plus importantes, la manière dont nous recevons et passons le ballon, les fondamentaux du football, aujourd'hui nous n'avons pas été bons.

« Mon sentiment, c'est que lorsque mon équipe n'a pas le ballon, nous sommes en difficulté. Quand la Juve a mis beaucoup d'attaquants devant, nous avons bien défendu, mais nous avons davantage souffert quand nous avons perdu le ballon et qu'ils ont pu partir en transition.

« Nous n'allons pas changer notre manière de jouer, parce que nous savons que sur certains matches cela fonctionnera, sur d'autres non, mais l'important est que nous nous battions pour gagner. Nous aurions pu gagner aujourd'hui, mais encore une fois la Juventus ne méritait pas non plus de perdre. »