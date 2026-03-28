Ruben Amorim a été aperçu en train de jouer au padel avec le patron de Manchester City, deux mois après son limogeage brutal de Manchester United

Ce qui a le plus intrigué lors de cette sortie d’Amorim, c’est le choix de ses compagnons. On l’a vu sur le terrain aux côtés de Viana, le directeur sportif de Manchester City. Les deux hommes ont une longue histoire commune, puisqu’ils ont joué ensemble à Braga avant que Viana ne nomme Amorim entraîneur du Sporting lors de leur passage couronné de succès à Lisbonne.

Le club sportif a célébré cette visite prestigieuse sur les réseaux sociaux avec une publication pleine d'humour. « Nous avons essayé de vous contacter pour renforcer notre équipe d'entraîneurs, mais ça n'a pas été possible cette fois-ci ! », pouvait-on lire en légende. « Merci beaucoup pour votre visite, Ruben Amorim et Hugo Viana, ce fut un plaisir de vous accueillir au Padel Expo. »