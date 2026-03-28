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Ruben Amorim a été aperçu en train de jouer au padel avec le patron de Manchester City, deux mois après son limogeage brutal de Manchester United
De retour au soleil
Amorim a refait surface dans son Portugal natal, où il est apparu détendu et de bonne humeur lors d’une visite au club Padel Expo à Lisbonne. Il s’agit de l’une des rares apparitions publiques de l’entraîneur de 41 ans depuis que son mandat de 14 mois à Manchester United a pris fin en janvier. L'ancien entraîneur du Sporting CP a été démis de ses fonctions à la suite d'un match nul décevant 1-1 contre Leeds United. Ce résultat, associé à des tensions internes signalées à Carrington, a conduit la direction de United à verser une indemnité de 12 millions de livres sterling pour mettre fin à son contrat avec l'entraîneur qui était arrivé avec de si grandes attentes.
Une rencontre entre les esprits de Manchester
Ce qui a le plus intrigué lors de cette sortie d’Amorim, c’est le choix de ses compagnons. On l’a vu sur le terrain aux côtés de Viana, le directeur sportif de Manchester City. Les deux hommes ont une longue histoire commune, puisqu’ils ont joué ensemble à Braga avant que Viana ne nomme Amorim entraîneur du Sporting lors de leur passage couronné de succès à Lisbonne.
Le club sportif a célébré cette visite prestigieuse sur les réseaux sociaux avec une publication pleine d'humour. « Nous avons essayé de vous contacter pour renforcer notre équipe d'entraîneurs, mais ça n'a pas été possible cette fois-ci ! », pouvait-on lire en légende. « Merci beaucoup pour votre visite, Ruben Amorim et Hugo Viana, ce fut un plaisir de vous accueillir au Padel Expo. »
Le respect demeure malgré ce départ
Même si les dernières semaines d'Amorim à Manchester ont été marquées par de mauvais résultats, sa réputation auprès des anciens joueurs reste intacte. Matheus Cunha a récemment défendu l'héritage de l'entraîneur lors d'une interview accordée à DAZN.
« J'ai toujours été très reconnaissant pour tout ce que Ruben a fait », a déclaré Cunha. « Je pense qu'il est très facile, quand les choses changent, de ne voir dans le passé que des problèmes, mais c'est tout le contraire ; c'était une personne incroyable. Beaucoup de nouveaux joueurs sont venus grâce à lui, donc je pense qu'il joue aussi un rôle important dans le succès que nous connaissons actuellement. »
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En attendant la suite
Amorim a également été aperçu au Qatar Open le mois dernier, où les caméras de télévision l'ont filmé en train d'assister à la victoire de Carlos Alcaraz face à Karen Khachanov. Sa présence à Doha a surpris les commentateurs, l'un d'entre eux faisant remarquer : « Il a un peu de temps libre ces jours-ci. L'ancien entraîneur de Manchester United profite du tennis. »
L'ancien entraîneur du Sporting a été pressenti pour plusieurs postes prestigieux à travers l'Europe depuis son licenciement, mais il ne semble pas pressé de revenir sur le banc. Alors que la saison touche à sa fin, son nom restera sans doute un sujet brûlant et son prochain club fera sans aucun doute l'objet de nombreux débats.