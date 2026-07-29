Roy Keane s’en prend à Maldini et Leonardo : « Un comportement infantile, on n’abandonne pas un projet simplement parce qu’on n’a pas obtenu l’entraîneur que l’on voulait »

« Les gens continuent de parler de loyauté et de principes, et c’est très bien. Garde ton opinion, défends ta position. Mais une fois la décision prise, ton travail consiste à aller de l’avant. C’est ce que font les leaders. Ils ne jettent pas leurs jouets hors de la poussette simplement parce que les choses ne se sont pas passées comme ils le voulaient ».