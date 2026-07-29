L'ancien milieu de terrain de Manchester United a été appelé à commenter les démissions de Maldini et Leonardo, et il n’a certainement pas été tendre : « Cela ne m’a pas plu du tout. C’était un comportement infantile, on n’abandonne pas un projet simplement parce qu’on n’a pas obtenu l’entraîneur que l’on préférait. Le football ne fonctionne pas comme ça ».
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Roy Keane s’en prend à Maldini et Leonardo : « Un comportement infantile, on n’abandonne pas un projet simplement parce qu’on n’a pas obtenu l’entraîneur que l’on voulait »
Maldini et Leonardo ne sont pas des leaders
« Les gens continuent de parler de loyauté et de principes, et c’est très bien. Garde ton opinion, défends ta position. Mais une fois la décision prise, ton travail consiste à aller de l’avant. C’est ce que font les leaders. Ils ne jettent pas leurs jouets hors de la poussette simplement parce que les choses ne se sont pas passées comme ils le voulaient ».
Le sens des responsabilités fait défaut.
« Maldini et Leonardo sont des légendes du football. Personne ne remet en cause ce qu’ils ont accompli en tant que joueurs, mais il ne s’agit pas de réputations. Il s’agit de responsabilités. L’Italie cherche à se reconstruire après des années de déceptions et avait besoin de personnes expertes en football pour aider à stabiliser le navire. Partir après seulement quelques semaines envoie le mauvais message à toutes les personnes concernées ».
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