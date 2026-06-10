La tension entre ces deux figures de Manchester United semble s'être apaisée après que Bruno Fernandes a pris contact avec l'ancien international irlandais. Lors du dernier épisode du podcast « Stick to Football » de Sky Bet, Roy Keane a confirmé que les deux hommes avaient eu une longue conversation afin de mettre de côté leurs récents désaccords.

Il a déclaré : « Il y a eu des réactions après nos propos lors du podcast il y a quelques semaines, notamment ce que j’avais dit sur Bruno Fernandes, et il m’a contacté pour en parler. Je l’ai donc appelé et nous avons eu une conversation très agréable. Nous avons évoqué divers sujets. En podcast ou en commentant des matchs, il arrive que le message ne passe pas et suscite des réactions. Nous avons eu un échange long et mature. » Et l’Irlandais d’ajouter, en plaisantant : « Il s’est excusé, je lui ai pardonné, pas de problème. Mais sérieusement, c’était une bonne discussion. »