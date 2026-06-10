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Roy Keane révèle avoir eu une « conversation mature » avec Bruno Fernandes après avoir critiqué le capitaine de Manchester United alors que celui-ci tentait de battre le record d'assistances en Premier League
Keane et Fernandes ont enterré la hache de guerre.
La tension entre ces deux figures de Manchester United semble s'être apaisée après que Bruno Fernandes a pris contact avec l'ancien international irlandais. Lors du dernier épisode du podcast « Stick to Football » de Sky Bet, Roy Keane a confirmé que les deux hommes avaient eu une longue conversation afin de mettre de côté leurs récents désaccords.
Il a déclaré : « Il y a eu des réactions après nos propos lors du podcast il y a quelques semaines, notamment ce que j’avais dit sur Bruno Fernandes, et il m’a contacté pour en parler. Je l’ai donc appelé et nous avons eu une conversation très agréable. Nous avons évoqué divers sujets. En podcast ou en commentant des matchs, il arrive que le message ne passe pas et suscite des réactions. Nous avons eu un échange long et mature. » Et l’Irlandais d’ajouter, en plaisantant : « Il s’est excusé, je lui ai pardonné, pas de problème. Mais sérieusement, c’était une bonne discussion. »
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Le « mensonge » qui a déclenché la querelle
Les tensions entre les deux hommes ont atteint leur paroxysme lorsque Fernandes s'est exprimé dans l'émission « The Diary of a CEO » pour accuser explicitement la légende du club de mentir au sujet de propos qu'il aurait tenus. Keane avait auparavant affirmé dans « The Overlap » que Fernandes avait admis avoir préféré faire une passe plutôt que de tirer au but dans le seul but de battre des records individuels, une accusation que le meneur de jeu portugais a vigoureusement démentie.
Fernandes a déclaré : « Les critiques ne me dérangent pas. Ce que je n'aime pas, c'est quand les gens mentent. Dans le cas de Roy Keane dont vous parlez, ce qu'il a dit est tout simplement un mensonge, car soit il a vu une autre interview, soit il ne peut pas affirmer que j'ai dit quelque chose que je n'ai tout simplement pas dit. »
Une tempête a éclaté sur les réseaux sociaux, accompagnée de comparaisons peu flatteuses avec des ânes.
Avant cette « charmante discussion », la polémique avait gagné les réseaux sociaux. Accusé de malhonnêteté, Keane avait riposté en publiant une story énigmatique sur Instagram : un âne, interprété comme une pique contre le leadership du capitaine de Manchester United.
Malgré ces piques, Keane reconnaît aujourd’hui que la meilleure approche était de dialoguer directement. « J’aime garder une certaine distance avec les joueurs », a-t-il expliqué. « Je n’ai pas besoin de les appeler toutes les deux semaines. Mais, de temps en temps, un joueur peut me contacter. Je pense donc que c’était une bonne chose d’avoir échangé avec Bruno : il y avait eu beaucoup de spéculations et c’est un joueur clé pour United. J’ai apprécié cette discussion et j’espère qu’il en a tiré le même bénéfice. Nous avons eu une conversation sympa sur un peu de tout et je me suis senti mieux après. »
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Le record d'assistances demeure la référence
Si ses problèmes personnels sont désormais réglés, les performances de Fernandes sur le terrain cette saison resteront dans les annales. Le capitaine de Manchester United a établi un nouveau record de passes décisives en une seule saison de Premier League, terminant avec 21 offrandes et surpassant ainsi les marques légendaires précédemment détenues par Thierry Henry et Kevin De Bruyne. Cette quête de records avait provoqué l’ire de Keane, qui s’interrogeait sur la priorité accordée à l’objectif individuel au détriment du collectif.
Fernandes a toujours affirmé que la victoire restait sa priorité, malgré les distinctions individuelles. Les tensions entre lui et l’un des anciens capitaines les plus emblématiques du club étant désormais apaisées, le joueur de 31 ans peut se concentrer sur la direction de l’équipe de Michael Carrick, qui fait un retour très attendu en Ligue des champions la saison prochaine, sans être distrait par une querelle publique pesant sur Old Trafford.