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Roy Keane, « hors de lui », a vivement critiqué Bruno Fernandes et ses coéquipiers de Manchester United pour leur comportement « digne d'un cirque » lors du match contre Nottingham Forest
Keane exprime sa colère face à l’attention portée sur le record d’assistances de Fernandes.
L’ancien capitaine de Manchester United a critiqué l’effectif actuel du club pour s’être focalisé sur les statistiques individuelles de Fernandes lors de la victoire 3-2 contre Forest. Au cours de ce match, Fernandes a inscrit sa 20^e passe décisive de la saison 2025-2026 de Premier League, égalant ainsi le record établi en une seule saison par Thierry Henry et Kevin De Bruyne.
« Cette décision m’a mis hors de moi. » Le joueur, visiblement frustré, a réagi avec véhémence à la décision de l’arbitre, un comportement qui illustre l’intensité de la rencontre.
Keane a exprimé son agacement après la réaction suscitée par ce cap franchi. Invité de l’émission The Overlap, il a critiqué l’attention accordée aux statistiques de Fernandes, surtout après le but de Bryan Mbeumo. Il a manifesté sa frustration lorsque son collègue commentateur Gary Neville a qualifié la performance de Fernandes de « performance exceptionnelle ».
« Ce que j’ai entendu à United ce week-end m’a mis en colère », a-t-il déclaré. « On n’a parlé que de ses passes décisives. Il a été interviewé après le match et tout le monde, même les joueurs, ne parlait que de ça. »
Keane dénonce une mentalité de « numéro de cirque »
Keane estime que l’insistance sur les statistiques personnelles de Fernandes traduit un problème plus profond dans la mentalité du groupe. Il regrette que la réaction des joueurs après cette passe décisive n’ait pas suffisamment mis en valeur le buteur.
« Après la rencontre, il a été interviewé et le capitaine de Manchester United a déclaré : “Oui, j’aurais probablement dû tirer à plusieurs reprises, mais je leur ai fait des passes” », a-t-il ajouté. « Incroyable. Comment un footballeur peut-il aborder un match en parlant de ses statistiques personnelles ? S’il marque, il obtiendra de toute façon toutes ces statistiques, mais cela devient le point central de la performance de Manchester United ce week-end. »
« J’étais gêné pour eux tous. Tous les joueurs se sont précipités vers lui après sa passe décisive, oubliant presque le buteur. Avec un tel état d’esprit, l’équipe, qui a pourtant encaissé deux buts, ne gagnera pas de trophée. Seuls comptent les records personnels, et cela relève du numéro de cirque. »
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Quelle est la prochaine étape ?
Malgré la polémique, Fernandes devrait rester concentré sur ses tâches sur le terrain. Il reste encore un match de Premier League aux Red Devils, qui se rendront à Brighton le 24 mai. Après cela, le meneur de jeu se consacrera à la Coupe du monde en Amérique du Nord, après avoir été retenu dans la sélection de Roberto Martinez pour le tournoi.