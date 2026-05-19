Keane estime que l’insistance sur les statistiques individuelles de Fernandes traduit un problème plus profond dans la mentalité du groupe. Il regrette que la réaction des joueurs après cette passe décisive n’ait pas suffisamment mis en valeur le buteur.

« Après la rencontre, il a été interviewé et le capitaine de Manchester United a déclaré : “Oui, j’aurais probablement dû tirer à plusieurs reprises, mais je leur ai fait des passes” », a-t-il ajouté. « Incroyable. Comment un footballeur peut-il aborder un match en parlant de ses statistiques personnelles ? S’il marque, il obtiendra de toute façon toutes ces statistiques, mais cela devient le point central de la performance de Manchester United ce week-end. »

« J’étais gêné pour eux tous. Tous les joueurs se sont précipités vers lui après la passe décisive. Et l’attaquant qui a marqué, qu’en fait-on ? Avec un tel état d’esprit, United ne gagnera pas de trophée. Hier, l’équipe a encaissé deux buts, et tout le monde s’emballe parce qu’il a égalé un record d’assistances. C’est ahurissant, un véritable numéro de cirque. »