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Roy Keane dit à Manchester City, « coupable de tricherie », de « prendre sa sanction » après un verdict de culpabilité sur les accusations de Premier League
Keane réclame une lourde sanction
Keane a insisté sur le fait que Manchester City mérite une lourde sanction après que la Premier League a réussi à prouver les allégations substantielles parmi les 115 chefs d’accusation visant le club.
Keane n’a pas mâché ses mots dans son évaluation de la situation, balayant totalement les récents commentaires de Rodri. « C’est plus que temps », a déclaré Keane sur ITV. « Cela dure évidemment depuis longtemps maintenant. Je ne suis pas d’accord avec les messages de Rodri à ce sujet. C’était le choix du club, ils ont choisi de tricher. »
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Les légendes d’Arsenal et de Liverpool réagissent
Keane a ajouté que l’équipe devait désormais en assumer les conséquences. « Peu importe ce qu’ils ont gagné ces dernières années, ils méritent d’être punis. Il est difficile de savoir par où commencer et où s’arrêter avec ça, mais ils ont triché. Ils ont été reconnus coupables et ils doivent maintenant en payer le prix. C’était un choc de les voir reconnus coupables d’un si grand nombre d’accusations », a déclaré Keane.
Ian Wright a partagé ce point de vue, s’interrogeant sur l’impact pour les équipes rivales. Wright a déclaré : « Ils doivent être punis pour ça. Ils ont peut-être pu vivre ces souvenirs et tous ces grands moments ensemble, mais quand vous regardez les équipes qui les poursuivaient et qui faisaient les choses correctement, ce n’est pas normal. Qu’avons-nous enlevé à Liverpool, à l’héritage de Klopp et à cette équipe ? Qu’auraient-ils pu vivre ? Ils ont triché pour y parvenir et d’autres joueurs ont été privés de cela. »
Manchester City prépare son appel
Malgré le verdict de culpabilité, City nie fermement tout acte répréhensible et s’apprête à faire appel de la décision. Samedi, le président Khaldoon Al Mubarak s’est adressé aux supporters, affirmant que le club croit fermement pouvoir blanchir son nom. Dans une lettre aux fans, Al Mubarak a écrit que la procédure de la Premier League « a encore un long chemin à parcourir » et a ajouté que « notre confiance dans notre capacité à prouver l’innocence du club reste aussi forte qu’au début de cette affaire ». Il a également ajouté : « Nous avons déjà fait face à des défis et nous les avons surmontés. »
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Quelle suite pour Manchester City ?
Les batailles juridiques de Manchester City ne font que commencer. La victoire de la Premier League devrait probablement déclencher d’énormes demandes d’indemnisation, pouvant atteindre jusqu’à 800 millions de livres sterling. Arsenal, Tottenham, Liverpool et Manchester United ont tous réservé leur droit d’agir. Certains clubs estiment qu’on leur doit jusqu’à 200 millions de livres sterling chacun. City attend désormais de voir s’il sera relégué, déchu de ses titres ou expulsé, alors que la procédure judiciaire se poursuit.
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