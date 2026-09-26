Keane a ajouté que l’équipe devait désormais en assumer les conséquences. « Peu importe ce qu’ils ont gagné ces dernières années, ils méritent d’être punis. Il est difficile de savoir par où commencer et où s’arrêter avec ça, mais ils ont triché. Ils ont été reconnus coupables et ils doivent maintenant en payer le prix. C’était un choc de les voir reconnus coupables d’un si grand nombre d’accusations », a déclaré Keane.

Ian Wright a partagé ce point de vue, s’interrogeant sur l’impact pour les équipes rivales. Wright a déclaré : « Ils doivent être punis pour ça. Ils ont peut-être pu vivre ces souvenirs et tous ces grands moments ensemble, mais quand vous regardez les équipes qui les poursuivaient et qui faisaient les choses correctement, ce n’est pas normal. Qu’avons-nous enlevé à Liverpool, à l’héritage de Klopp et à cette équipe ? Qu’auraient-ils pu vivre ? Ils ont triché pour y parvenir et d’autres joueurs ont été privés de cela. »