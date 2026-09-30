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Roy Keane demande aux stars de Manchester City de « jeter ces médailles à la poubelle » après que le club a été reconnu coupable d’une fraude financière de 900 millions de livres sterling
Manchester City reconnu coupable dans un scandale financier sans précédent
La Premier League a officiellement condamné Manchester City pour avoir manipulé ses comptes financiers. Une commission indépendante, qui a conclu son audience en décembre 2024, a jugé le club coupable de 114 des 115 chefs d’accusation liés à une période de neuf saisons. Durant cette ère de faute présumée, City a remporté huit trophées majeurs.
Selon un communiqué de la Premier League, le club de l’Etihad a utilisé des accords « fictifs » avec des partenaires commerciaux afin de gonfler artificiellement ses revenus et de réduire ses coûts d’exploitation. Ces accords ont faussement modifié la situation financière du club à hauteur d’environ 900 millions de livres sterling.
L’instance dirigeante a révélé que les sponsors n’avaient payé qu’une fraction des montants convenus. Le solde restant a été secrètement financé par les propriétaires du club, l’Abu Dhabi United Group (ADUG), permettant à City de contourner les restrictions de dépenses et d’obtenir un avantage sportif illégal.
- Getty Images Sport
Keane et Wright fustigent des propriétaires « tricheurs »
S’exprimant sur ITV Sport après la victoire de l’Angleterre contre la Tchéquie en Ligue des nations, Keane n’a pas mâché ses mots. L’ancien capitaine de Manchester United a insisté sur le fait que les accomplissements de City sur le terrain sont désormais définitivement entachés par les agissements de la direction.
« Ils savaient que cela ferait beaucoup de mal à beaucoup de monde, mais ils l’ont quand même fait, a déclaré Keane. Si j’étais joueur, je mettrais à 100 % ces médailles à la poubelle. Bien sûr que oui, c’est de la triche. Ils l’ont gagné sur le terrain parce qu’il y avait de la triche. »
Keane s’est également interrogé sur la manière dont l’actuel entraîneur Enzo Maresca et son effectif peuvent aller de l’avant sous l’administration actuelle. Il a ajouté : « Je pense que cela va être très difficile pour les joueurs et l’entraîneur, pour le club, pour ce qu’il représente, quand vous avez des propriétaires qui sont heureux de tricher. Il est difficile de maintenir un niveau d’excellence. »
La légende d’Arsenal Ian Wright a fait écho à ces propos, dirigeant sa frustration directement vers la hiérarchie du club pour avoir trompé son propre vestiaire. « Ils leur ont dit que rien de mauvais ne se passait. Si vous êtes joueur, quelque chose ne va pas, a déclaré Wright. C’est quelque chose de très inédit et triste pour tout le monde. Les propriétaires et ce qu’ils ont fait, c’est terrible. »
Une journée énorme pour la Premier League
Les retombées de ce verdict jettent une ombre sombre sur la domination moderne de Manchester City. En gonflant artificiellement ses revenus, le club a pu dépenser bien davantage que ne l’autorisaient les règles de la Premier League, avec un impact direct sur ses rivaux nationaux, qui respectaient les règles financières.
Wright a souligné le caractère monumental de la décision et a réclamé de lourdes répercussions pour ces violations systémiques. S’exprimant avant la diffusion du match, la légende d’Arsenal a déclaré : « Un châtiment sans précédent est nécessaire ici. C’est un jour immense pour la Premier League. Très chaotique. »
- AFP
Maresca se prépare à un déplacement redoutable à Anfield
City doit désormais composer avec un environnement incroyablement hostile, à commencer par un déplacement redoutable à Liverpool. Wright a souligné l’importance considérable de cette affiche en particulier, en rappelant que l’ancienne équipe de Jurgen Klopp avait été la principale victime des infractions financières de City au plus fort de leur rivalité. « C’est un problème pour eux d’aller à Liverpool, a observé Wright. À ce moment-là, Liverpool était l’équipe qui les pourchassait. Regardez ce que Jurgen Klopp a traversé pour les faire tomber, cela l’a probablement brisé. »
Maresca fait face à une tâche monumentale pour garder son effectif concentré au milieu d’une intense attention mondiale. Alors que la perspective de sanctions sportives sans précédent plane sur l’Etihad, l’avenir immédiat de City, sur le terrain comme en dehors, reste très incertain.
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