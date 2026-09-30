S’exprimant sur ITV Sport après la victoire de l’Angleterre contre la Tchéquie en Ligue des nations, Keane n’a pas mâché ses mots. L’ancien capitaine de Manchester United a insisté sur le fait que les accomplissements de City sur le terrain sont désormais définitivement entachés par les agissements de la direction.

« Ils savaient que cela ferait beaucoup de mal à beaucoup de monde, mais ils l’ont quand même fait, a déclaré Keane. Si j’étais joueur, je mettrais à 100 % ces médailles à la poubelle. Bien sûr que oui, c’est de la triche. Ils l’ont gagné sur le terrain parce qu’il y avait de la triche. »

Keane s’est également interrogé sur la manière dont l’actuel entraîneur Enzo Maresca et son effectif peuvent aller de l’avant sous l’administration actuelle. Il a ajouté : « Je pense que cela va être très difficile pour les joueurs et l’entraîneur, pour le club, pour ce qu’il représente, quand vous avez des propriétaires qui sont heureux de tricher. Il est difficile de maintenir un niveau d’excellence. »

La légende d’Arsenal Ian Wright a fait écho à ces propos, dirigeant sa frustration directement vers la hiérarchie du club pour avoir trompé son propre vestiaire. « Ils leur ont dit que rien de mauvais ne se passait. Si vous êtes joueur, quelque chose ne va pas, a déclaré Wright. C’est quelque chose de très inédit et triste pour tout le monde. Les propriétaires et ce qu’ils ont fait, c’est terrible. »



