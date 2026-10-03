Bellingham a été au centre du dispositif de Thomas Tuchel alors que l’Angleterre a infligé une correction 7-0 à la Croatie à Rijeka. Il a inscrit un but et en a offert trois autres, prolongeant ainsi sa forme phénoménale.

Interrogé sur ITV après le match, Roy Keane a couvert Bellingham d’éloges pour sa performance complète. Cette large victoire a vu Bukayo Saka et Harry Kane inscrire chacun deux buts, tandis qu’Anthony Gordon et Morgan Rogers ont également marqué pour submerger totalement une défense croate lamentable. À seulement 23 ans, Bellingham est déjà un grand de l’Angleterre, avec 14 buts et 13 passes décisives en 59 matches depuis ses débuts.