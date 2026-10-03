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Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduit par

Roy Keane affirme que Jude Bellingham peut devenir l’un des plus grands joueurs de tous les temps après la large victoire de l’Angleterre contre la Croatie

R. Keane
J. Bellingham
Croatie vs Angleterre
Croatie
Angleterre
UEFA Nations League A
Real Madrid

Jude Bellingham a livré une performance étincelante pour guider l’Angleterre vers une victoire monumentale 7-0 contre la Croatie en Ligue des nations. Bellingham a marqué un but et délivré trois passes décisives lors d’une démonstration de force qui a déclenché d’immenses prédictions sur son avenir, le joueur étant annoncé comme capable d’ancrer son héritage parmi les plus grands joueurs de l’histoire de ce sport.

  • Bellingham brille dans la correction infligée à la Croatie

    Bellingham a été au centre du dispositif de Thomas Tuchel alors que l’Angleterre a infligé une correction 7-0 à la Croatie à Rijeka. Il a inscrit un but et en a offert trois autres, prolongeant ainsi sa forme phénoménale.

    Interrogé sur ITV après le match, Roy Keane a couvert Bellingham d’éloges pour sa performance complète. Cette large victoire a vu Bukayo Saka et Harry Kane inscrire chacun deux buts, tandis qu’Anthony Gordon et Morgan Rogers ont également marqué pour submerger totalement une défense croate lamentable. À seulement 23 ans, Bellingham est déjà un grand de l’Angleterre, avec 14 buts et 13 passes décisives en 59 matches depuis ses débuts.

  • Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport

    Keane le voit promis à un grand avenir

    Keane estime qu’il n’y a aucune limite à ce que Bellingham peut accomplir au cours de sa carrière. Revenant sur cette performance, Keane a déclaré : « Je pense qu’il a encore beaucoup à montrer, [Bellingham]. »

    Il a ajouté : « Bellingham peut devenir l’un des plus grands joueurs de tous les temps. » Keane a été profondément impressionné par l’attitude affichée par Bellingham, affirmant que son énergie inlassable montre la voie. Keane a souligné : « Son attitude avec l’Angleterre récemment... Je l’ai félicité pour être fantastique avec le ballon, mais ce qu’il fait sans le ballon. Cela tire tous ces joueurs vers le haut. »

  • Tuchel salue l’effort collectif complet

    Cette victoire a mis en lumière la redoutable profondeur offensive dont dispose l’Angleterre sous Tuchel. Le sélectionneur a aligné un quatuor offensif très mobile, avec Bellingham en soutien de Kane, entouré de Saka et Gordon. L’impact de Bellingham sur la scène internationale est indéniable, puisqu’il a déjà inscrit 10 buts en Coupe du monde et au Championnat d’Europe.

    En outre, il a porté le brassard de capitaine à deux reprises, preuve de ses qualités de leader. Tuchel a salué l’effort collectif de l’effectif, soulignant que ses joueurs avaient parfaitement appliqué ses consignes tactiques afin de ne laisser aucune chance à la Croatie de revenir dans le match après avoir encaissé des buts tôt samedi.

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    Quelle est la suite pour l’Angleterre ?

    L'Angleterre cherchera désormais à surfer sur cette incroyable dynamique lors de ses prochains matches de Ligue des nations. Bellingham et ses coéquipiers se sont solidement imposés comme de sérieux prétendants dans le groupe A3. La sélection visera à maintenir ce niveau d'exigence, tandis que le Real Madrid espérera qu'il revienne totalement indemne.