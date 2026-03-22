Roy Keane a été brutalement traité de « connard » par Mick McCarthy, l'ancien sélectionneur de l'Irlande ravivant ainsi sa querelle avec la légende de Manchester United

McCarthy et Keane – deux personnalités au franc-parler qui n’ont jamais eu peur de dire ce qu’ils pensaient – se sont affrontés avant ce grand tournoi international. Leur guerre des mots s’est déroulée à Saipan – l’île de l’océan Pacifique qui a donné son nom à un nouveau film – et a conduit au renvoi de Keane avant même que le coup d’envoi ne soit donné au Japon et en Corée du Sud.

Keane a critiqué les installations utilisées par l'équipe d'Irlande lors de son stage d'entraînement, où, à un moment donné, aucun ballon n'était fourni. Il a exprimé ses griefs en public, estimant que McCarthy, en tant qu'entraîneur principal, était en partie responsable de ces prétendues défaillances.

Keane a déclaré aux journalistes à propos des terrains durs comme de la pierre : « Je ne peux imaginer aucun autre pays au monde qui soit dans une situation bien pire que la nôtre, jouant sur quelque chose comme ça. » Il a nié se comporter comme une « prima donna » et a souligné que les surfaces de jeu, nettement différentes de celles auxquelles il était habitué chez les géants de la Premier League, Manchester United, étaient « dangereuses ».