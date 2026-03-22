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Roy Keane a été brutalement traité de « connard » par Mick McCarthy, l'ancien sélectionneur de l'Irlande ravivant ainsi sa querelle avec la légende de Manchester United
Que s'est-il passé entre Keane et McCarthy ?
McCarthy et Keane – deux personnalités au franc-parler qui n’ont jamais eu peur de dire ce qu’ils pensaient – se sont affrontés avant ce grand tournoi international. Leur guerre des mots s’est déroulée à Saipan – l’île de l’océan Pacifique qui a donné son nom à un nouveau film – et a conduit au renvoi de Keane avant même que le coup d’envoi ne soit donné au Japon et en Corée du Sud.
Keane a critiqué les installations utilisées par l'équipe d'Irlande lors de son stage d'entraînement, où, à un moment donné, aucun ballon n'était fourni. Il a exprimé ses griefs en public, estimant que McCarthy, en tant qu'entraîneur principal, était en partie responsable de ces prétendues défaillances.
Keane a déclaré aux journalistes à propos des terrains durs comme de la pierre : « Je ne peux imaginer aucun autre pays au monde qui soit dans une situation bien pire que la nôtre, jouant sur quelque chose comme ça. » Il a nié se comporter comme une « prima donna » et a souligné que les surfaces de jeu, nettement différentes de celles auxquelles il était habitué chez les géants de la Premier League, Manchester United, étaient « dangereuses ».
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Il est clair que McCarthy n'a pas réussi à renouer avec Keane
Eanna Hardwicke incarne Keane dans une production qui s'est efforcée de retranscrire le drame réel à l'écran, tandis que Coogan prend la place de McCarthy. Le film n'est pas un récit fidèle des faits, et McCarthy n'est pas particulièrement satisfait de la manière dont il y est dépeint.
Il en a assez de parler de cet incident, et de Keane en particulier, comme il l'a confié lors d'un événement organisé par The Sun en Irlande : « Ça fait quoi, 24 ans ? Et on continue de me poser des questions là-dessus. Je veux dire, je participe à ces séances de questions-réponses, et lors de la dernière, on m'a interrogé sur Keane.
J’ai dit : “Vous savez, c’est un joueur fabuleux, un excellent capitaine, capitaine de son club, et partout où il est passé, ce qu’il a accompli est fantastique.” J’ai dit : “Un excellent buteur” – et tout le monde me regardait – et j’ai ajouté : “Je parle de [mon ancien coéquipier en équipe d’Irlande] Robbie [Keane], pas de cet autre c**t.”
Film sur Saipan : les légendes irlandaises ne sont pas séduites par ce nouveau film
McCarthy, dont le dernier poste d'entraîneur remonte à Blackpool en 2023, a tenu à aller voir « Saipan ». Il n'a pas tardé à quitter la salle, estimant en avoir vu assez après seulement 20 minutes.
Il a ajouté, après avoir discuté avec Coogan avant le tournage : « Ma famille et moi sommes tous allés voir le film, et pour être honnête, c'est une vraie merde. Ce qui m'inquiète, c'est que Steve Coogan mesure environ 1,70 m, et dans le film, Roy le dépasse de plusieurs têtes, bon sang. Et oui, je lui ai parlé [à Coogan], parce qu’on me l’a demandé, mais ensuite j’ai lu dans un journal irlandais que je l’avais entraîné – non, je ne l’ai pas entraîné, putain. »
Une autre légende du football irlandais, l’ancien attaquant Niall Quinn, assistait au même événement et a révélé qu’il avait décidé de ne pas aller voir le film de Coogan. L’ancien attaquant de Manchester City et de Sunderland a déclaré : « Ça ne servait à rien d’aller le voir parce que ça m’aurait frustré moi aussi. Un de mes amis l’a vu, et il m’a dit : “Tu seras content d’apprendre qu’ils te dépeignent comme un ivrogne fini qui n’apporte rien à rien.” Et j’ai répondu : “Ouais, bon, d’accord, ils ont peut-être un peu raison là-dessus !”
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Keane continue de s'exprimer sans détours dans son rôle de commentateur
Bien que Keane ait mis un terme à sa carrière de joueur en 2006, il reste très présent sur la scène publique. Âgé de 54 ans et connu pour son franc-parler, il occupe des postes de premier plan dans le monde des commentateurs – notamment pour Sky Sports et ITV – et n'hésite jamais à donner son avis, même si cela dérange parfois.
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