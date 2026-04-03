Roy Hodgson remporte son premier match avec Bristol City depuis 44 ans, tandis que l'entraîneur chevronné dévoile un message spécial de Sir Alex Ferguson

Hodgson pensait peut-être que sa carrière d'entraîneur était terminée après plus de deux ans d'absence du monde du football suite à son départ de Crystal Palace. Mais les Robins l'ont contacté pour un contrat de sept matchs, lui offrant ainsi un deuxième passage à Ashton Gate, 44 ans après la fin de son premier mandat en 1982.

Alors que Bristol City reste en milieu de tableau du Championship avec peu d’enjeu pour cette saison, cette victoire 2-1 âprement disputée va certainement redonner un peu de moral à l’équipe. Ce résultat a mis fin à une série décevante de cinq défaites en six matchs et a offert à l’entraîneur chevronné un début parfait pour sa mission de sauvetage à court terme.

Fait remarquable, Hodgson a décroché sa première victoire en tant qu'entraîneur de Bristol City en 44 ans et 35 jours, sa dernière victoire pour le club remontant à un triomphe 3-1 contre Preston en février 1982.