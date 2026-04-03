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Roy Hodgson remporte son premier match avec Bristol City depuis 44 ans, tandis que l'entraîneur chevronné dévoile un message spécial de Sir Alex Ferguson
Un retour tant attendu pour Hodgson
Hodgson pensait peut-être que sa carrière d'entraîneur était terminée après plus de deux ans d'absence du monde du football suite à son départ de Crystal Palace. Mais les Robins l'ont contacté pour un contrat de sept matchs, lui offrant ainsi un deuxième passage à Ashton Gate, 44 ans après la fin de son premier mandat en 1982.
Alors que Bristol City reste en milieu de tableau du Championship avec peu d’enjeu pour cette saison, cette victoire 2-1 âprement disputée va certainement redonner un peu de moral à l’équipe. Ce résultat a mis fin à une série décevante de cinq défaites en six matchs et a offert à l’entraîneur chevronné un début parfait pour sa mission de sauvetage à court terme.
Fait remarquable, Hodgson a décroché sa première victoire en tant qu'entraîneur de Bristol City en 44 ans et 35 jours, sa dernière victoire pour le club remontant à un triomphe 3-1 contre Preston en février 1982.
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Une domination précoce fait taire les sceptiques
L'ambiance était tendue au coup d'envoi, les supporters visiteurs faisant clairement entendre leur mécontentement en scandant le nom de Gerhard Struber, récemment limogé. Mais Hodgson a rapidement su les rallier à sa cause, ses « Robins » démarrant sur les chapeaux de roue et dominant un premier quart d'heure à sens unique, durant lequel ils se sont montrés bien plus dangereux que leurs hôtes.
Ils étaient plus fluides et bien plus motivés, même si Emil Riis a gâché une occasion en tête-à-tête après avoir été lancé en profondeur. Le but tant attendu est finalement survenu à la 11e minute lorsque Max Bird a trouvé Scott Twine, qui a conclu d'un tir du pied droit plein d'assurance, déclenchant la liesse dans le secteur visiteurs.
Charlton revient au score, mais les Robins répliquent
Charlton a fini par redresser la barre alors même que les joueurs de Bristol semblaient perdre un peu de leur dynamisme initial. L'égalisation est survenue comme sortie de nulle part juste avant la pause, lorsqu'un joli une-deux entre Lyndon Dykes et Charlie Kelman a ouvert une brèche pour Dykes, qui a poussé le ballon au fond des filets en touchant le poteau lointain.
City s'est montré à nouveau dangereux après la pause, Neto Borges tirant au-dessus après une percée audacieuse depuis l'arrière. Le moment décisif est revenu à Noah Eile ; le Suédois – héros tout désigné compte tenu du statut légendaire de Hodgson en Scandinavie – était là pour pousser le ballon au fond des filets après que le gardien Will Mannion eut manqué de s'emparer d'un autre coup franc à ras de terre de Twine.
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Le message de Ferguson à Hodgson
Les dernières minutes n'ont pas manqué de suspense, City ayant dû compter sur plus que sa part de chance pour s'en sortir de justesse. Les remplaçants Matt Godden, Tyreece Campbell et Joe Rankin-Costello ont tous failli marquer pour Charlton lors d'une avalanche d'attaques en fin de match, mais l'organisation défensive de Hodgson a tenu bon jusqu'au coup de sifflet final.
Cette victoire marque une étape importante sur le plan émotionnel pour l'entraîneur de 78 ans, qui reste l'une des figures les plus respectées du football anglais. Après avoir reçu les vœux de ses pairs avant le match, Hodgson a révélé un échange humoristique avec Sir Alex Ferguson concernant sa décision d'accepter le poste d'entraîneur par intérim. « Il m'a simplement dit : "Je pense que tu es fou", et je pense qu'il a probablement raison », a admis Hodgson avec un sourire, prouvant que son sens tactique et son esprit vif n'ont pas faibli malgré son absence des terrains.