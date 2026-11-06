Roshn Saudi League : derby de Riyad, duel entre le sommet et le bas du classement, et le retour d'Al-Hilal lors de la dixième journée

Les matchs de la dixième journée débutent le samedi 7 novembre, lorsque Al-Akhdoud affronte Al-Tadamon, au stade de la cité sportive Prince Sultan bin Abdulaziz à Abha, avant qu'Al-Khaleej ne se déplace chez Al-Hazem, tenant du titre.

La première journée de la dixième journée se conclut par le derby, lorsqu'Al-Nassr reçoit son homologue Al-Riyadh sur son terrain dans la capitale saoudienne.

La deuxième journée, le dimanche 8 novembre, sera plus brûlante, avec le retour d'Al-Hilal à la compétition, en recevant Damac, au stade de l'université Princesse Nourah dans la capitale saoudienne, Riyad.

Al-Fateh se déplacera en adversaire redoutable chez Al-Kholood à Ar Rass, tandis qu'Al-Orobah affronte Al-Qadsiah au stade de l'université d'Al-Jouf, et que Neom reçoit son homologue Al-Watan au stade du club Al-Watani à Tabouk.

Al-Ittihad, leader du classement, se déplacera chez Al-Ansar, bon dernier, dans un duel entre le sommet et le bas du tableau, au stade Midan Abasco à Médine, tandis qu'Al-Ahli reçoit son homologue Al-Ettifaq, dans l'affiche de la journée.

La journée se conclut le lundi 9 novembre, lorsqu'Al-Najma affronte Al-Wehda, au stade de la direction de l'enseignement à Unaizah, tandis que les matchs Al-Taawoun - Al-Jabalain et Al-Faisaly - Al-Feiha ont été reportés au 18 décembre prochain.