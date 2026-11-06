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فريق الهلال تحت 21 عامًاAl Hilal's X official account
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Roshn Saudi League : derby de Riyad, duel entre le sommet et le bas du classement, et le retour d'Al-Hilal lors de la dixième journée

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Nassr U21 vs Al Riyadh U21
Al Nassr U21
Al Riyadh U21
Al Hilal U21 vs Damac U21
Al Hilal U21
Damac U21
Al Ansar U21 vs Al Ittihad U21
Al Ansar U21
Al Ittihad U21
Al Ahli U21 vs Al Ettifaq U21
Al Ahli U21
Al Ettifaq U21
Arabie saoudite

Des matches palpitants en perspective

La dixième journée de la Jwi Elite League (le championnat saoudien des moins de 21 ans) est le théâtre de plusieurs rencontres palpitantes, que ce soit pour les clubs qui se disputent la première place ou pour ceux qui luttent pour éviter la relégation.

La dixième journée bouclera la moitié du parcours vers les phases éliminatoires de la Jwi Elite League, la phase de championnat se composant de 20 journées, avant de passer par la suite aux barrages qualificatifs pour les quarts de finale.

  • Matchs de la dixième journée de la Joy Elite League

    Les matchs de la dixième journée débutent le samedi 7 novembre, lorsque Al-Akhdoud affronte Al-Tadamon, au stade de la cité sportive Prince Sultan bin Abdulaziz à Abha, avant qu'Al-Khaleej ne se déplace chez Al-Hazem, tenant du titre.

    La première journée de la dixième journée se conclut par le derby, lorsqu'Al-Nassr reçoit son homologue Al-Riyadh sur son terrain dans la capitale saoudienne.

    La deuxième journée, le dimanche 8 novembre, sera plus brûlante, avec le retour d'Al-Hilal à la compétition, en recevant Damac, au stade de l'université Princesse Nourah dans la capitale saoudienne, Riyad.

    Al-Fateh se déplacera en adversaire redoutable chez Al-Kholood à Ar Rass, tandis qu'Al-Orobah affronte Al-Qadsiah au stade de l'université d'Al-Jouf, et que Neom reçoit son homologue Al-Watan au stade du club Al-Watani à Tabouk.

    Al-Ittihad, leader du classement, se déplacera chez Al-Ansar, bon dernier, dans un duel entre le sommet et le bas du tableau, au stade Midan Abasco à Médine, tandis qu'Al-Ahli reçoit son homologue Al-Ettifaq, dans l'affiche de la journée.

    La journée se conclut le lundi 9 novembre, lorsqu'Al-Najma affronte Al-Wehda, au stade de la direction de l'enseignement à Unaizah, tandis que les matchs Al-Taawoun - Al-Jabalain et Al-Faisaly - Al-Feiha ont été reportés au 18 décembre prochain.

  • Al-Nassr dispute le derby de Riyad

    Et il ne fait aucun doute que l'une des plus belles affiches de cette journée sera celle qui opposera Al-Nassr à Al-Riyadh sur la pelouse du stade « Al-Alami », dans un derby de la capitale saoudienne, le dimanche.

    Al-Nassr aborde ce derby galvanisé par ses résultats positifs lors des deux dernières journées, puisqu'il s'est imposé face à Al-Qadsiah sur le score de 2-1, puis face à Al-Khaleej sur un score de 2-0.

    « Al-Alami » a réussi à revenir dans la première moitié du classement, portant son total à 13 points, récoltés grâce à 4 victoires, un match nul et deux défaites, ce qui lui vaut la neuvième place.

    Al-Nassr se retrouve toutefois en retard sur Al-Riyadh, qui affiche un niveau remarquable lors de la saison en cours de la Saudi Pro League.

    Au cours de 8 matchs, Al-Riyadh n'a concédé qu'une seule défaite, lors de la première journée face à Al-Wehda, avant de faire deux fois match nul et de remporter 5 rencontres, la dernière en date contre Al-Hazm, tenant du titre, lors de la journée précédente.

    Ces résultats remarquables ont placé Al-Riyadh à la cinquième place du classement, avec un total de 17 points, à seulement 6 points du leader Al-Ittihad, qui a disputé un match de plus que lui.

  • Al-Hilal retrouve Damac

    L'un des faits marquants de cette journée est le retour à la compétition d'Al-Hilal, qui affrontera Damac dans la capitale saoudienne, après avoir manqué la journée précédente en raison du report de son match contre Al-Tadamon.

    Ce report a provoqué un net recul d'Al-Hilal au classement, où le club occupe la huitième place avec 14 points, récoltés grâce à 4 victoires, deux nuls et une défaite, avec un match en retard à disputer.

    Mais même avant ce report, Al-Hilal n'affichait pas son meilleur niveau, puisqu'il a concédé le nul dans 2 de ses 3 derniers matchs en championnat saoudien des moins de 21 ans, y compris lors de son dernier match contre Al-Fateh.

    Al-Hilal trouvera peut-être dans le match contre Damac l'occasion de renouer avec des résultats positifs, d'autant que son hôte souffre énormément lors de la saison actuelle du championnat Joy Elite League.

    Damac occupe la dix-neuvième place au classement du championnat Joy Elite League avec 6 points, soit seulement deux points d'avance sur Al-Tadamon, qui occupe la vingt et unième place, synonyme de relégation en championnat régional.

    Damac a subi la défaite lors de 4 matchs, contre 3 nuls, tandis qu'il n'a signé qu'une seule victoire, et le plus étonnant est qu'elle a été obtenue aux dépens d'Al-Hazm, tenant du titre de la précédente édition de la compétition.

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  • Al-Ittihad et Al-Ansar : un choc entre le sommet et le fond du classement

    L'un des matchs les plus insolites de cette journée sera le duel entre le premier et le dernier du classement, opposant Al-Ittihad, leader, à Al-Ansar, lanterne rouge, dimanche, sur la pelouse du stade Midan Abasco à Médine.

    Al-Ittihad arrive d'un derby bouillant qu'il était tout proche de remporter face à son voisin et rival traditionnel Al-Ahli, avant d'encaisser le but égalisateur dans le temps additionnel de la rencontre.

    Certes, Al-Ittihad est resté invaincu, mais le match nul face à Al-Ahli a mis fin à sa série de victoires qui s'étalait sur 7 matchs, de la deuxième à la huitième journée.

    Les « Tigres » occupent la tête du classement avec 23 points, soit 21 points complets d'avance sur leur prochain adversaire, Al-Ansar, dernier au classement avec seulement 2 points.

    Et si Al-Ittihad n'a subi aucune défaite jusqu'à présent, Al-Ansar est le seul à n'avoir remporté aucune victoire cette saison en Joy Elite League, puisqu'il a perdu 5 matchs et concédé 2 nuls sur les 7 rencontres qu'il a disputées.

    Al-Ansar possède également la pire attaque de la saison en cours du championnat saoudien des moins de 21 ans, n'ayant inscrit que 3 buts, à égalité avec Al-Watan et Al-Akhdoud.

    Cette attaque anémique affrontera la meilleure défense de la saison en cours de la Joy Elite League, puisque les filets d'Al-Ittihad n'ont encaissé que 4 buts jusqu'à présent.

  • Al Ahly - Al Ettifaq : le choc de la journée

    S'il y a bien un match qui peut être qualifié d'affiche de cette journée, c'est sans aucun doute celui qui opposera Al Ahli à Al Ettifaq, dimanche, sur la pelouse du club de Djeddah.

    Al Ahli aborde cette rencontre après avoir échappé à une défaite certaine lors du derby de Djeddah, où il a arraché le nul face à Al Ittihad grâce à un but à la dernière minute lors de la journée précédente, après avoir été mené au score pendant une grande partie du match.

    Ce nul in extremis a permis à Al Ahli de rester invaincu cette saison en Saudi Pro League, mais l'a également privé de la possibilité de rivaliser avec Al Ittihad pour la tête du classement, restant à la deuxième place avec 19 points, à 4 points du « Doyen ».

    Après être sorti d'un derby bouillant, Al Ahli a rendez-vous avec un match très relevé, d'autant plus qu'Al Ettifaq, qui possède la meilleure attaque, est la seule équipe à avoir marqué plus de buts que lui, avec 30 contre 22.

    Malgré cela, Al Ettifaq n'affiche pas son meilleur niveau, souffrant d'une irrégularité évidente dans ses résultats : alors qu'il a décroché 5 victoires, il a en revanche concédé 4 défaites, dont 2 lors des 3 dernières journées.

    Mais la formation de Dammam s'est réveillée lors de la journée précédente, en l'emportant 2-1 face à Al Ansar, portant son total à 15 points et occupant ainsi la sixième place au classement.

    Cela signifie qu'Al Ettifaq, s'il parvient à infliger sa première défaite à Al Ahli, portera son total à 18 points et ne sera plus qu'à un point de ce dernier, ce qui le remettrait sérieusement dans la course.

  • Le meilleur et le pire de la QJ League Elite

    De manière générale, on peut dire qu'Al-Ittihad et Al-Ahli sont les deux seules équipes à n'avoir subi aucune défaite lors de la saison en cours du Roshn Saudi League, après le match nul qu'elles ont concédé lors du derby qui les a opposées.

    À l'inverse, l'équipe d'Al-Ansar est la seule à n'avoir remporté aucune victoire lors de la saison en cours, ayant été battue à 5 reprises et ayant fait match nul à deux occasions, occupant ainsi la dernière place du classement avec un total de deux points.

    L'équipe d'Al-Ettifaq demeure la plus performante offensivement lors de la saison en cours, avec 30 buts inscrits, tandis qu'Al-Ittihad possède la meilleure défense, n'ayant encaissé que 4 buts.

    Sur le plan individuel, Moussa Adam, la vedette d'Al-Ahli, est devenu le meilleur buteur de la saison en cours du Roshn Saudi League avec 9 buts, après le but assassin qu'il a inscrit dans le derby de Djeddah contre le voisin et rival traditionnel, Al-Ittihad.

    Le jeune talent d'Al-Ahli devance Mohammed Al-Issa, joueur d'Al-Ettifaq, et le Cap-Verdien Jefferson Ramos, attaquant d'Al-Fateh, chacun d'eux ayant réussi à inscrire 8 buts.