Roshn Saudi League : derby de Riyad, duel entre le sommet et le bas du classement, et le retour d'Al-Hilal lors de la dixième journée

S'il y a bien un match qui peut être qualifié d'affiche de cette journée, c'est sans aucun doute celui qui opposera Al Ahli à Al Ettifaq, dimanche, sur la pelouse du club de Djeddah.
Al Ahli aborde cette rencontre après avoir échappé à une défaite certaine lors du derby de Djeddah, où il a arraché le nul face à Al Ittihad grâce à un but à la dernière minute lors de la journée précédente, après avoir été mené au score pendant une grande partie du match.
Ce nul in extremis a permis à Al Ahli de rester invaincu cette saison en Saudi Pro League, mais l'a également privé de la possibilité de rivaliser avec Al Ittihad pour la tête du classement, restant à la deuxième place avec 19 points, à 4 points du « Doyen ».
Après être sorti d'un derby bouillant, Al Ahli a rendez-vous avec un match très relevé, d'autant plus qu'Al Ettifaq, qui possède la meilleure attaque, est la seule équipe à avoir marqué plus de buts que lui, avec 30 contre 22.
Malgré cela, Al Ettifaq n'affiche pas son meilleur niveau, souffrant d'une irrégularité évidente dans ses résultats : alors qu'il a décroché 5 victoires, il a en revanche concédé 4 défaites, dont 2 lors des 3 dernières journées.
Mais la formation de Dammam s'est réveillée lors de la journée précédente, en l'emportant 2-1 face à Al Ansar, portant son total à 15 points et occupant ainsi la sixième place au classement.
Cela signifie qu'Al Ettifaq, s'il parvient à infliger sa première défaite à Al Ahli, portera son total à 18 points et ne sera plus qu'à un point de ce dernier, ce qui le remettrait sérieusement dans la course.