Cette compétition est-elle enfin intéressante ? Pendant des années, la Leagues Cup a existé en marge de la saison de MLS. C’était le genre de trophée qui n’avait d’importance que lorsque vous le gagniez, maladroitement casé au milieu de la saison.

Maintenant, dans une campagne déjà perturbée par la Coupe du monde, la compétition a davantage son moment à elle. Pendant plus de deux semaines, le football nord-américain vit au rythme de la Leagues Cup. Et c’est, dans l’ensemble, une bonne chose. La MLS comme la Liga MX ont insisté sur l’importance de la compétition et, objectivement, voir les meilleures équipes de Liga MX affronter les meilleures de MLS est une bonne idée.

Mais à quoi ressemblent les résultats cette année ? Eh bien, d’abord, la hiérarchie a été respectée. Les meilleures équipes de Liga MX, dans l’ensemble, sont bien placées pour se qualifier pour la phase à élimination directe. C’est globalement aussi le cas en MLS, à l’exception du surprenant Austin FC. Le niveau de jeu est également plutôt bon, même s’il existe des inquiétudes tout à fait légitimes concernant l’affluence. Mais que faut-il penser de la Leagues Cup dans son ensemble ? Et quelle direction doit-elle prendre à partir de maintenant ?

Les journalistes de GOAL se penchent sur la question dans une nouvelle édition de... The Rondo.







