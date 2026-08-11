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Rondo Aug. 11
Thomas Hindle

Traduit par

Rondo de la Leagues Cup : Austin FC est-il crédible ? Robert Lewandowski peut-il remporter un premier trophée à Chicago ? Quel géant de la Liga MX va émerger ?

FEATURES
Analysis
Coupe de la ligue
Major League Soccer
Liga MX

Après deux journées de Leagues Cup, la compétition s’est révélée remarquablement agréable, même si des questions plus larges se posent quant à l’intérêt général.

Cette compétition est-elle enfin intéressante ? Pendant des années, la Leagues Cup a existé en marge de la saison de MLS. C’était le genre de trophée qui n’avait d’importance que lorsque vous le gagniez, maladroitement casé au milieu de la saison.

Maintenant, dans une campagne déjà perturbée par la Coupe du monde, la compétition a davantage son moment à elle. Pendant plus de deux semaines, le football nord-américain vit au rythme de la Leagues Cup. Et c’est, dans l’ensemble, une bonne chose. La MLS comme la Liga MX ont insisté sur l’importance de la compétition et, objectivement, voir les meilleures équipes de Liga MX affronter les meilleures de MLS est une bonne idée.

Mais à quoi ressemblent les résultats cette année ? Eh bien, d’abord, la hiérarchie a été respectée. Les meilleures équipes de Liga MX, dans l’ensemble, sont bien placées pour se qualifier pour la phase à élimination directe. C’est globalement aussi le cas en MLS, à l’exception du surprenant Austin FC. Le niveau de jeu est également plutôt bon, même s’il existe des inquiétudes tout à fait légitimes concernant l’affluence. Mais que faut-il penser de la Leagues Cup dans son ensemble ? Et quelle direction doit-elle prendre à partir de maintenant ?

Les journalistes de GOAL se penchent sur la question dans une nouvelle édition de... The Rondo.



  • EvanderGetty

    Qui a été le meilleur joueur de la Leagues Cup jusqu’à présent ?

    Tom Hindle : Myrto Uzuni d'Austin FC domine le classement des buteurs, mais le joueur le plus efficace individuellement jusqu'ici a été Evander, qui a porté le FC Cincinnati à travers un calendrier compliqué. Un mot, aussi, pour l'excellent Robert Lewandowski, qui a retrouvé une seconde jeunesse et a été un point d'appui vital, malgré un seul but inscrit.

    Ryan Tolmich : Les équipes de Liga MX vont faire des cauchemars à cause d'Uzuni. Il a commencé avec une passe décisive lors d'une victoire 2-0 contre Xolos, puis a inscrit trois buts face à Puebla dans un succès 3-0. La star d'Austin FC a répondu présent, même si son plus gros test est le prochain : Club America.

    Alex Labidou : Il a peu fait pour justifier son statut de Designated Player depuis son arrivée en 2025, mais que dire d'Uzuni à Austin FC ? L'Albanais faisait partie des paris coûteux de Rodolfo Borrell avant que le directeur sportif ne soit poussé vers la sortie, mais la Leagues Cup a redonné un nouveau souffle au joueur de 31 ans. Avec trois buts et une passe décisive en deux matches, ce tournoi est peut-être exactement ce dont Uzuni avait besoin pour enfin prouver sa valeur.

    • Publicité
  • Austin FCGetty

    Quelle équipe vous a le plus surpris ?

    TH : Austin ! Rappelons qu’ils ont limogé leur entraîneur et leur directeur sportif en mai, et qu’ils ont perdu deux de leurs trois derniers matches de MLS. Être en tête du tableau MLS de la Leagues Cup est une immense performance. Club América sera toutefois un énorme test.

    RT : Probablement Pumas, qui vaut bien mieux que ce qu’il a montré. L’équipe a perdu la finale du championnat après avoir terminé la saison en tête du classement, puis s’est avancée tranquillement en Leagues Cup avant de se faire écraser par Charlotte FC et le FC Cincinnati. Cinq buts encaissés par Keylor Navas ? Qui l’avait vu venir ?

    AL : Restons sur Austin. Austin fait partie des équipes les plus décevantes de MLS ces dernières années, mais le club s’est mis dans une excellente position pour se qualifier. Les play-offs semblent hors de portée pour l’entraîneur intérimaire Davy Arnaud, et comme Jim Curtin est déjà attendu pour prendre les commandes la saison prochaine, Arnaud ne passe pas un entretien pour le poste permanent. Cela dit, un parcours inattendu en Leagues Cup pourrait renforcer son dossier en vue d’un autre rôle important à l’avenir.

  • Austin FC Leagues CupGetty

    L’affluence mitigée est-elle une source d’inquiétude ?

    TH : Oui, mais je ne suis pas sûr que nous devions être si surpris. Il y a clairement une gueule de bois post-Coupe du monde et, même si la présence des équipes mexicaines apporte un coup de pouce, peut-on vraiment s’attendre à remplir des stades un mardi soir ? La MLS a déjà ses propres problèmes d’affluence en prime time un samedi. Un mardi soir étouffant au Texas, c’est encore plus difficile à vendre.

    RT : Absolument. Tout l’objectif de cette compétition est de générer des revenus, et l’un des meilleurs moyens d’en générer est de remplir les stades. Certes, il y a aussi des raisons liées à la diffusion et aux sponsors, mais la partie la plus importante de toute compétition sportive professionnelle est de servir les supporters. Si ces supporters ne sont pas intéressés par ce qui leur est proposé, c’est préoccupant.

    AL : Oui. Il est temps pour les organisateurs de la Leagues Cup d’examiner sérieusement le tournoi. Tout, des équipes impliquées et des ligues participantes au format et à la fréquence à laquelle il est disputé, doit être réévalué. Il est préoccupant de voir des rangées de sièges vides même pour Lionel Messi, ainsi que des affluences décevantes pour des joueurs comme Antoine Griezmann et Robert Lewandowski, qui figurent parmi les nouvelles têtes d’affiche de la MLS.

    Il est temps de reconsidérer sérieusement ce que ce tournoi doit être.

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  • Robert LewandowskiGetty

    La deuxième année du nouveau format fonctionne-t-elle ?

    TH : Oui, mais mon dieu que c’est confus ! Ok, c’est logique que les équipes de MLS affrontent uniquement des équipes de Liga MX, et vice versa. Rien à signaler de ce côté-là. Les problèmes commencent au moment de la programmation. Avec des matches répartis de manière inégale sur une dizaine de jours environ, il est vraiment difficile de savoir à quelle journée correspond chaque rencontre. Si vous voulez que cette compétition prenne, il faut instaurer de la RÉGULARITÉ. Faites du week-end la 1re journée, du mardi/mercredi la 2e, puis du week-end suivant la 3e.

    RT : Ça va. Il y a plusieurs façons d’organiser une compétition qui n’implique que des équipes de deux championnats. Au moins, cela permet de maintenir l’intérêt et la variété des matches entre la MLS et la Liga MX aussi longtemps que possible, donc c’est plutôt bien, je suppose.

    AL : Si l’objectif était de rendre la Leagues Cup plus pertinente, alors non. La qualité des matches a globalement été bonne, mais le format n’a pas donné au tournoi une impression plus importante ou incontournable.

  • Club America San DiegoGetty

    Quelle importance y a-t-il à disputer des matches au Mexique ?

    TH : Vital, et une vraie évidence. Cela a toujours semblé déséquilibré lorsque les matches étaient organisés uniquement aux États-Unis. Quel était l’intérêt ? Les équipes de Liga MX sont alors nettement désavantagées, dans la plupart des cas du moins. Dans un monde idéal, la répartition se ferait équitablement entre les États-Unis et le Mexique. Une poignée de matches de l’autre côté de la frontière constitue un bon début, mais il en faut plus, s’il vous plaît.

    RT : Beaucoup, parce que cela donne au moins l’apparence que ce n’est pas seulement une opération destinée à rapporter de l’argent. Pour que ce soit une compétition juste et réelle, chaque équipe doit avoir la possibilité de recevoir. Sinon, c’est un exercice de rentabilité déguisé en tournoi de football. Un vrai tournoi exige des conditions équitables et, pour cela, les matches doivent être joués partout.

    AL : Les quatre matches de la phase 1 au Mexique sont un début bienvenu, mais ils ne suffisent pas à exploiter pleinement ce qui devrait être le principal attrait de ce tournoi : mettre en valeur le meilleur des deux championnats des deux côtés de la frontière. À l’heure actuelle, la Leagues Cup ressemble encore largement à une opportunité pour la Liga MX de mobiliser sa base de supporters américains, tandis que les clubs de MLS ont peu d’occasions de se tester dans de véritables conditions de déplacement au Mexique.

  • Erick SANCHEZ-club america-mexico-20250816(C)Getty Images

    Choisissez un vainqueur

    TH : Club América. Brian Rodriguez et compagnie mettent fin à la domination de la MLS.

    RT : Voyons si Robert Lewandowski peut avoir son moment à la Messi, celui où il prend les choses en main et porte sa nouvelle équipe vers un trophée attendu depuis longtemps. Bonus s’ils affrontent aussi Hugo Cuypers et Monterrey en chemin, histoire d’ajouter une couche supplémentaire au plaisir.

    AL : Avec les incertitudes qui entourent l’Inter Miami, et Lionel Messi qui prend logiquement le temps de faire son deuil, misons sur le Club América. Aucune équipe n’a envoyé de message plus clair jusqu’ici, et les Águilas semblent faire partie de la poignée de clubs qui traitent ce tournoi comme une priorité majeure. Après plusieurs saisons décevantes au regard de ses standards élevés, Guillermo Almada a remis le club sur la bonne voie. Le succès continental échappe à l’América depuis une décennie, et remporter la Leagues Cup constituerait une autre étape importante vers le rétablissement de la domination du club.