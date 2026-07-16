Rondo de la Coupe du monde : L'Angleterre a-t-elle laissé filer sa meilleure chance de remporter le titre ? L'Espagne méritait-elle de battre la France ? Et qui peut encore arrêter Lionel Messi aujourd'hui ?

La finale de la Coupe du monde est désormais connue, et les demi-finales ont tenu toutes leurs promesses en matière de suspense. La première, opposant la France à l’Espagne, a parfaitement illustré la différence entre onze joueurs talentueux et une équipe soudée. La France s’était montrée brillante en attaque tout au long du tournoi, mais lorsqu’il lui a fallu jouer collectivement, s’adapter tactiquement et faire face à un adversaire plus technique, elle s’est effondrée. L’Espagne a remporté la victoire à juste titre.

Le match Angleterre-Argentine a tourné à l’affrontement psychologique. Tellement chargé d’histoire, le duel a mis 45 minutes à s’emballer. Les deux équipes ont d’abord cherché à se neutraliser. L’Angleterre a ouvert le score puis a perdu son football. La « chance » argentine a fait le reste : deux buts tardifs ont maintenu en vie le rêve de Lionel Messi d’un deuxième titre consécutif.

Deux demi-finales captivantes, chacune à sa manière, ont donc débouché sur une finale prometteuse. L’Espagne, équipe la plus complète du tournoi, y affrontera l’Argentine et son génie Messi. Qui oserait prédire l’issue de ce duel ? Les rédacteurs de GOAL analysent ces rencontres et livrent leurs pronostics dans un nouvel épisode de… The Rondo.