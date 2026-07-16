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Rondo GFXGOAL
Thomas Hindle et Ryan Tolmich

Traduit par

Rondo de la Coupe du monde : L'Angleterre a-t-elle laissé filer sa meilleure chance de remporter le titre ? L'Espagne méritait-elle de battre la France ? Et qui peut encore arrêter Lionel Messi aujourd'hui ?

FEATURES
Analysis
Angleterre
Argentine
Coupe du monde
Espagne
T. Tuchel
L. Messi

Les deux demi-finales de la Coupe du monde ont offert des scénarios très différents, mais la finale qui se profile promet un affrontement passionnant entre deux grandes équipes.

La finale de la Coupe du monde est désormais connue, et les demi-finales ont tenu toutes leurs promesses en matière de suspense. La première, opposant la France à l’Espagne, a parfaitement illustré la différence entre onze joueurs talentueux et une équipe soudée. La France s’était montrée brillante en attaque tout au long du tournoi, mais lorsqu’il lui a fallu jouer collectivement, s’adapter tactiquement et faire face à un adversaire plus technique, elle s’est effondrée. L’Espagne a remporté la victoire à juste titre.

Le match Angleterre-Argentine a tourné à l’affrontement psychologique. Tellement chargé d’histoire, le duel a mis 45 minutes à s’emballer. Les deux équipes ont d’abord cherché à se neutraliser. L’Angleterre a ouvert le score puis a perdu son football. La « chance » argentine a fait le reste : deux buts tardifs ont maintenu en vie le rêve de Lionel Messi d’un deuxième titre consécutif.

Deux demi-finales captivantes, chacune à sa manière, ont donc débouché sur une finale prometteuse. L’Espagne, équipe la plus complète du tournoi, y affrontera l’Argentine et son génie Messi. Qui oserait prédire l’issue de ce duel ? Les rédacteurs de GOAL analysent ces rencontres et livrent leurs pronostics dans un nouvel épisode de… The Rondo.

  • england(C)Getty Images

    Analysez-vous les demi-finales ?

    Tom Hindle : « Une déception amère, tant du point de vue anglais que français. On a assisté à deux matchs décidés par d’énormes erreurs tactiques. Didier Deschamps a pris une décision catastrophique en n’alignant pas de troisième milieu de terrain. S’il avait fait entrer, disons, Manu Koné, la France aurait été bien plus équilibrée. De son côté, Thomas Tuchel n’avait aucune raison valable de reculer aussi bas. L’Angleterre était en train de l’emporter avant de lever le pied. Reste qu’il faut saluer l’Argentine, dont la chance scénaristique semble infinie.

    Ryan Tolmich : Les deux équipes les plus solides ont gagné. Peut-être pas les meilleures ni les plus talentueuses, mais certainement les plus solides. L’Espagne a complètement submergé la France. L’Argentine a tenu bon face à l’Angleterre. Elles y sont parvenues avant tout grâce à leur conviction, et c’est précisément ce qui fait qu’elles sont toutes les deux si, si bonnes.

    • Publicité
  • england(C)Getty Images

    Quelle est la principale raison de la défaite de l'Angleterre mercredi ?

    TH : Ce coup terrible porté à la psyché anglaise il y a bien longtemps, dont elle ne pourra jamais se remettre. Chaque fois que l’Angleterre se retrouve dans une situation favorable en tant que nation, elle s’effondre complètement. C’était un nouvel exemple des « Three Lions » qui ont laissé filer leur chance. Ils avaient l’occasion de prendre le large. Au lieu de cela, ils se sont contentés de défendre – et ont été punis à juste titre par une équipe qui a senti le sang.

    RT : C’était la combinaison parfaite entre leur propre manque de confiance et la conviction des Argentins. Après avoir pris l’avantage, l’Angleterre a joué avec crainte, alors même qu’elle avait déployé tant d’efforts pour faire venir Thomas Tuchel afin de leur faire perdre cette peur. L’Argentine, quant à elle, n’a jamais vacillé et, de ce fait, ce n’était qu’une question de temps.

  • Thomas Tuchel Englandgetty

    L'Angleterre doit-elle conserver Thomas Tuchel ?

    TH : Oui ! Il a un contrat et il reste un excellent entraîneur. C'était une décision stupide, mais pas un motif de licenciement.

    RT : Probablement ? On ne trouve pas beaucoup de meilleurs sélectionneurs au niveau international, même s’il a complètement raté son coup cette fois-ci. Voyons s’il saura en tirer les leçons et préparer cette équipe pour l’Euro.

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  • MICHAEL OLISE FRANCE MARC CUCURELLA SPAIN Getty Images

    Quels facteurs ont conduit à l’effondrement de l’équipe de France face à l’Espagne ?

    TH : « Les Bleus ne parvenaient pas à récupérer le ballon ! L’Espagne excelle dans l’art de contrôler les rencontres, et ce match en a été une nouvelle illustration. La France n’a pas exercé un pressing suffisamment intense, se retrouvant à la fois en infériorité numérique et dominée.

    RT : La France a buté sur une véritable machine de guerre espagnole, une équipe qui ne lui a laissé aucune marge de manœuvre. L’Espagne a donné l’impression que c’était facile, mais, en réalité, c’est une formation très difficile à contenir en raison de sa maîtrise quasi systématique du milieu de terrain. Personne n’a trouvé la clé pour déjouer ce dispositif depuis plusieurs années.

  • Lautaro Martinez ArgentinaGetty Images

    Qui remportera la rencontre de dimanche ?

    TH : L'Argentine. Messi remporte le titre pour la deuxième fois d'affilée.

    RT : La logique pointerait l’Espagne, mais peut-on vraiment écarter l’Argentine ? L’Albiceleste trouve toujours le moyen de s’en sortir, et tant que cela ne change pas, il est judicieux de croire en Messi et ses partenaires pour qu’ils rééditent l’exploit, simplement parce qu’ils y parviennent presque toujours.

  • messi(C)Getty Images

    Messi est-il le meilleur joueur de cette Coupe du monde ? Son parcours est-il le plus grand jamais accompli par un joueur dans l’histoire de la compétition ?

    TH : Jusqu’à mercredi, Jude Bellingham était sans doute en tête, Messi le talonnant de près. Avant la rencontre, l’Anglais avait participé à sept des buts de sa sélection. Il n’a toutefois pas confirmé son influence habituelle. Comme Messi a mené la remontada et délivré deux nouvelles passes décisives, la balance penche clairement en faveur de Leo.

    RT : Il figure parmi les deux ou trois meilleurs de cette Coupe du monde, mais attendons la finale pour trancher. Ses contributions offensives sont incroyables, même si d’autres stars ont aussi brillé. L’essentiel est de gagner le match décisif ; s’il y parvient, nous aurons alors une vraie discussion. 