Les stars de premier plan n’ont pas tardé à afficher leurs ambitions pour la Coupe du monde 2026. Dès les premiers jours de la compétition, la course au Soulier d’or s’est emballée : Lionel Messi a ouvert son compteur avec un triplé historique, tandis que Kylian Mbappé, Erling Haaland et Harry Kane répondaient chacun par un doublé, installant d’emblée une concurrence féroce.

Si Messi a d’emblée fait parler son palmarès, Mbappé a prévenu qu’il ne comptait pas céder le trône de meilleur buteur conquis en 2022, tandis qu’Haaland, pour son premier Mondial, a immédiatement imposé sa puissance.

Harry Kane, lui non plus, n’a pas attendu pour inscrire son nom au tableau des marqueurs : deux réalisations qui rappellent sa régularité dans les grands rendez-vous et l’intègrent d’emblée dans la course.

Entre une légende en quête d’un dernier éclat, une star française décidée à conserver son trône, un buteur norvégien qui entame son premier chapitre mondial et un capitaine anglais invaincu, les observateurs attendent avec impatience de connaître l’identité du joueur capable de faire la différence dans l’un des duels individuels les plus passionnants de la Coupe du monde 2026.

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