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Ronaldo hors de la course au Soulier d’or… Qui le remportera lors du Mondial 2026 ?

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Analysis
France vs Sénégal
France
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Irak vs Norvège
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Norvège
Argentine vs Algérie
Argentine
Algérie
Angleterre vs Croatie
Angleterre
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Portugal vs RD Congo
Portugal
RD Congo
E. Haaland
L. Messi
Kylian Mbappé
C. Ronaldo
H. Kane
France
Sénégal
É.-U.
Irak
Norvège
Argentine
Algérie
Angleterre
Croatie
Portugal
Congo-Kinshasa

Dès la première journée, la course au titre de meilleur buteur de la Coupe du monde est déjà lancée.

Les stars de premier plan n’ont pas tardé à afficher leurs ambitions pour la Coupe du monde 2026. Dès les premiers jours de la compétition, la course au Soulier d’or s’est emballée : Lionel Messi a ouvert son compteur avec un triplé historique, tandis que Kylian Mbappé, Erling Haaland et Harry Kane répondaient chacun par un doublé, installant d’emblée une concurrence féroce.

Si Messi a d’emblée fait parler son palmarès, Mbappé a prévenu qu’il ne comptait pas céder le trône de meilleur buteur conquis en 2022, tandis qu’Haaland, pour son premier Mondial, a immédiatement imposé sa puissance.

Harry Kane, lui non plus, n’a pas attendu pour inscrire son nom au tableau des marqueurs : deux réalisations qui rappellent sa régularité dans les grands rendez-vous et l’intègrent d’emblée dans la course.

Entre une légende en quête d’un dernier éclat, une star française décidée à conserver son trône, un buteur norvégien qui entame son premier chapitre mondial et un capitaine anglais invaincu, les observateurs attendent avec impatience de connaître l’identité du joueur capable de faire la différence dans l’un des duels individuels les plus passionnants de la Coupe du monde 2026.

À lire également : Entre l’éclat de Messi et le choc de Ronaldo… Une avalanche de buts et des chiffres historiques résument les premières journées de la Coupe du monde.


  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Le triplé historique de Messi

    Lionel Messi n’a eu besoin que d’un match avec l’Argentine lors de la Coupe du monde 2026 pour adresser un signal fort à ses rivaux dans la course au Soulier d’or. En menant les « Tango » vers une victoire 3-0 contre l’Algérie, en inscrivant un hat-trick, il s’est immédiatement hissé en tête du classement des buteurs.

    Le capitaine argentin, libéré de toute pression après avoir conquis son Mondial en 2022, a offert une nouvelle démonstration de sa classe éternelle, prouvant que les années n’altèrent en rien son influence sur la plus grande scène du football.

    Outre un départ canon dans la course au Soulier d’or, ce triplé revêt une portée historique : Messi porte à 16 son total de buts en phase finale et rejoint ainsi, en tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde, la légende allemande Miroslav Klose.

    La star argentine, loin de se satisfaire de son triomphe au Qatar, entend désormais inscrire un nouveau chapitre de gloire sur le sol américain. Ses objectifs sont doubles : conserver le titre mondial et, pour la première fois, briguer le Soulier d’or.

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  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mbappé brigue une nouvelle fois le Soulier d’or.

    Une seule mi-temps a suffi à Mbappé pour rappeler qu’il était bien dans la course au Soulier d’or. Après avoir permis à l’équipe de France de transformer un match nul et vierge face au Sénégal en une victoire 3-1, l’attaquant a inscrit deux buts qui l’ont immédiatement propulsé parmi les principaux prétendants au titre de meilleur buteur de la Coupe du monde 2026.

    Malgré le marquage serré imposé par la défense sénégalaise en première période, le capitaine des Bleus a su exploiter les espaces après la pause, démontrant une nouvelle fois ses capacités exceptionnelles dans les grands rendez-vous et confirmant que l’édition 2022 n’était qu’une étape dans son parcours d’exception sur la scène mondiale.

    Il ne vise pas seulement un deuxième Soulier d’or consécutif, mais il vise un objectif plus ambitieux : mener les Bleus vers un deuxième titre mondial après le sacre russe de 2018 et prendre sa revanche de la finale perdue en 2022, où il avait pourtant livré l’une de ses plus grandes performances individuelles.

    Avec un départ canon, la star française lance un avertissement à ses rivaux : la course au Soulier d’Or s’annonce rude, et celui qui a brillé lors des deux dernières éditions entend bien poursuivre son écriture de l’histoire sur les terrains nord-américains.

    Enfin, Mbappé vise le trône des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde : avec 14 réalisations à ce jour, il n’est qu’à deux longueurs de Messi et Klose, un record à sa portée dès cet été.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Haaland : des débuts portés par des ambitions démesurées

    Erling Haaland a débuté sa Coupe du monde de la plus belle manière, en guidant la Norvège vers une large victoire 4-1 face à l’Irak et en inscrivant deux buts qui annoncent clairement sa candidature au Soulier d’or dès les premiers instants du tournoi.

    La performance de l’attaquant norvégien n’a pas surpris les observateurs : ces dernières années, qu’il évolue sous les couleurs du Borussia Dortmund, de Manchester City ou de la sélection, Haaland a prouvé qu’il était un buteur né, capable de convertir la moindre occasion en but.

    Grâce à ce départ canon, les pronostics placent déjà la sélection scandinave parmi les outsiders capables d’aller loin dans la compétition, d’autant qu’elle aligne l’un des attaquants les plus redoutables de la planète, un facteur décisif quel que soit l’adversaire.

    Pour Haaland, ce doublé face à l’Irak pourrait n’être qu’un début : l’avant-centre norvégien a l’habitude de faire trembler les filets quel que soit l’adversaire, et se pose donc comme un candidat crédible au Soulier d’or au fil de la compétition.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Harry Kane… bien plus qu’un simple buteur

    Si Harry Kane a volé la vedette en inscrivant un doublé contre la Croatie, offrant à l’Angleterre une victoire 4-2 pour son entrée en lice dans la Coupe du monde, la valeur du capitaine des « Three Lions » ne se résume pas à ses seuls buts, mais s’étend à de nombreux rôles qui font de lui l’un des attaquants les plus complets du football moderne.

    Contrairement à un avant-centre traditionnel qui stagne dans la surface en attendant les occasions, il descend régulièrement d’un cran pour participer à la construction du jeu, créer des espaces pour ses partenaires, et à relier les lignes avec précision, offrant ainsi à l’Angleterre des solutions offensives variées et renforçant sa dangerosité, même lorsque le score reste vierge pour lui.

    Kane se distingue aussi par son immense travail sans ballon : il presse les défenseurs dès la phase de construction adverse et, en cas de perte de possession, il revient même dans sa propre moitié de terrain pour épauler ses coéquipiers, incarnant ainsi un capitaine total, utile à chaque phase de jeu et pas seulement dans la surface.

    Malgré cette polyvalence, Kane n’oublie pas son rôle de finisseur : son doublé face à la Croatie porte son total à 10 buts en Coupe du monde, ce qui en fait l’un des principaux prétendants au Soulier d’or de l’édition 2026, et lui offre l’espoir d’égaler, à ce rythme, les meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    D’autres joueurs entrent en jeu

    Si les projecteurs sont braqués sur le quatuor Messi, Mbappé, Haaland et Kane, la première journée de la phase de groupes a déjà vu émerger d’autres prétendants au titre de meilleur buteur. Le Néo-Zélandais Ilya Just, l’Allemand Kai Havertz, l’Américain Florian Palogan et le Suédois Yassine El Ayari ont chacun inscrit un doublé, ce qui les a propulsés parmi les prétendants au titre de meilleur buteur.

    Ces quatre joueurs ont brillé dès l’entame de la compétition, profitant d’un départ offensif fulgurant qui les place d’emblée parmi les meilleurs buteurs après la première journée, preuve que la course au Soulier d’or pourrait réserver des surprises.

    Néanmoins, leurs chances de rester dans la course à long terme paraissent limitées, tant la valeur de leurs sélections que leurs propres écarts en matière d’expérience et de finition les séparent des cadors.

    Au vu des débuts fulgurants de Messi, Mbappé, Haaland et Kane, ce quatuor redoutable reste le mieux placé pour imposer sa domination dans la course au Soulier d’or, d’autant plus que chacun possède un palmarès exceptionnel en matière de buts marqués et la capacité de continuer à faire trembler les filets face à différents adversaires à mesure que la compétition entrera dans ses phases décisives.

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ronaldo hors de la course ?

    Cristiano Ronaldo a entamé sa Coupe du monde 2026 par une performance surprenante : le Portugal s’est contenté d’un match nul 1-1 face à la République démocratique du Congo. L’attaquant, souvent décisif dans les grands rendez-vous, n’a pas affiché son niveau habituel.

    Il a quitté la pelouse sous le feu des critiques, pointé pour son inefficacité devant le but et son tendance à chercher la solution en solo, tandis que l’équipe, souvent qualifiée de « Brésil de l’Europe », peinait à retrouver sa cohésion offensive habituelle autour de son capitaine.

    L’âge, 41 ans, se fait également sentir : son rythme et son impact physique ne sont plus ceux de ses années de gloire, même si son instinct devant le but reste intact.

    Pourtant, écarter la star portugaise de l’équation historique serait une erreur : il figure parmi les plus grands buteurs de l’histoire du football, et il conserve la capacité de faire la différence à tout moment. Un seul but lors de cette édition lui suffirait pour devenir le premier joueur de l’histoire à marquer dans six Coupes du monde différentes, un exploit qui renforcerait son statut de légende, indépendamment de ses chances au Soulier d’or.