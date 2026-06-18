Ronaldo hors de la course au Soulier d’or… Qui le remportera lors de la Coupe du monde 2026 ?

Les cadors du ballon rond ont rapidement affiché leurs ambitions pour la Coupe du monde 2026. Dès les premiers jours de la compétition, la course au Soulier d’or s’est emballée : Lionel Messi a ouvert son compteur avec un triplé historique, tandis que Kylian Mbappé, Erling Haaland et Harry Kane répondaient chacun par un doublé, installant d’emblée une lutte acharnée pour le titre de meilleur buteur.

Si Messi a d’emblée fait parler son sens du record, Mbappé a prévenu qu’il ne comptait pas céder le trône de meilleur buteur conquis en 2022, tandis qu’Haaland, pour ses premiers pas en Coupe du monde, a immédiatement imposé sa puissance.

Harry Kane, lui non plus, n’a pas attendu longtemps pour inscrire son nom au marquoir : deux réalisations qui rappellent sa régularité dans les grands rendez-vous et l’intègrent d’emblée dans la course.

Entre une légende en quête d’un dernier éclat, une star française décidée à conserver son trône, un buteur norvégien qui entame son premier récit sur la scène mondiale et un capitaine anglais invaincu, les observateurs attendent avec impatience de connaître l’identité du joueur capable de faire la différence dans l’un des duels individuels les plus passionnants de la Coupe du monde 2026.

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