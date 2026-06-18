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Ronaldo hors de la course au Soulier d’or… Qui le remportera lors de la Coupe du monde 2026 ?

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Analysis
France vs Sénégal
France
Sénégal
Coupe du monde
Irak vs Norvège
Irak
Norvège
Argentine vs Algérie
Argentine
Algérie
Angleterre vs Croatie
Angleterre
Croatie
Portugal vs RD Congo
Portugal
RD Congo
E. Haaland
L. Messi
Kylian Mbappé
C. Ronaldo
H. Kane
France
Sénégal
É.-U.
Irak
Norvège
Argentine
Algérie
Angleterre
Croatie
Portugal
Congo-Kinshasa

Dès la première journée, la course au titre de meilleur buteur de la Coupe du monde s’est emballée.

Les cadors du ballon rond ont rapidement affiché leurs ambitions pour la Coupe du monde 2026. Dès les premiers jours de la compétition, la course au Soulier d’or s’est emballée : Lionel Messi a ouvert son compteur avec un triplé historique, tandis que Kylian Mbappé, Erling Haaland et Harry Kane répondaient chacun par un doublé, installant d’emblée une lutte acharnée pour le titre de meilleur buteur.

Si Messi a d’emblée fait parler son sens du record, Mbappé a prévenu qu’il ne comptait pas céder le trône de meilleur buteur conquis en 2022, tandis qu’Haaland, pour ses premiers pas en Coupe du monde, a immédiatement imposé sa puissance.

Harry Kane, lui non plus, n’a pas attendu longtemps pour inscrire son nom au marquoir : deux réalisations qui rappellent sa régularité dans les grands rendez-vous et l’intègrent d’emblée dans la course.

Entre une légende en quête d’un dernier éclat, une star française décidée à conserver son trône, un buteur norvégien qui entame son premier récit sur la scène mondiale et un capitaine anglais invaincu, les observateurs attendent avec impatience de connaître l’identité du joueur capable de faire la différence dans l’un des duels individuels les plus passionnants de la Coupe du monde 2026.

À lire également : Entre l’éclat de Messi et le choc de Ronaldo… Une avalanche de buts et des chiffres historiques résument les premières journées de la Coupe du monde.


  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Le triplé historique de Messi

    Lionel Messi n’a eu besoin que d’un match avec l’Argentine lors de la Coupe du monde 2026 pour adresser un signal fort à ses rivaux dans la course au Soulier d’or. En menant les « Tango » vers une victoire 3-0 contre l’Algérie, en inscrivant les trois buts, il s’est immédiatement hissé en tête du classement des meilleurs buteurs du tournoi.

    Le capitaine argentin, libéré de toute pression après son sacre de 2022, a offert une masterclass supplémentaire, prouvant que les années n’altèrent pas son influence sur la plus grande scène du football.

    Outre un départ canon dans la course au Soulier d’or, ce triplé revêt une portée historique : Messi porte son total en phases finales à 16 buts et rejoint ainsi, en tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde, la légende allemande Miroslav Klose.

    La star argentine, loin de s’arrêter là, entend bien écrire un nouveau chapitre de gloire sur le sol américain, avec deux objectifs affichés : conserver le titre mondial et, pour la première fois, briguer le Soulier d’or.

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  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mbappé brigue de nouveau le Soulier d’or.

    Une seule mi-temps a suffi à Mbappé pour marquer les esprits et se porter candidat au Soulier d’or. Après avoir permis à l’équipe de France de transformer un match nul et vierge face au Sénégal en une victoire 3-1, grâce à deux buts inscrits en seconde période, le capitaine des Bleus a immédiatement intégré le cercle des prétendants au titre de meilleur buteur de la Coupe du monde 2026.

    Bien que muselé par une défense sénégalaise vigilante en première période, le capitaine des Bleus a exploité les espaces après la pause, rappelant, s’il en était encore besoin, son aisance dans les grands rendez-vous et confirmant que son éclosion lors de l’édition 2022 n’était qu’une étape dans un parcours de buteur hors norme.

    Il ne vise pas seulement un deuxième Soulier d’or consécutif, mais il vise un objectif plus ambitieux : mener les Bleus vers un deuxième titre mondial après le sacre russe de 2018 et prendre sa revanche de la finale perdue en 2022, où il avait pourtant livré l’une de ses plus grandes performances individuelles.

    Avec un début de tournoi parfait, la star française envoie un message clair à ses rivaux : la bataille des buteurs s’annonce rude, et celui qui a brillé lors des deux dernières éditions entend bien poursuivre son histoire sur les terrains nord-américains.

    Enfin, Mbappé vise le trône des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde : avec 14 réalisations à ce jour, il n’est qu’à deux unités de Messi et Klose, un doublé qui paraît à sa portée dès cet été.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Haaland : des débuts portés par des ambitions démesurées

    Erling Haaland a réussi ses débuts en Coupe du monde en guidant la Norvège vers une large victoire 4-1 face à l’Irak, et en inscrivant deux buts qui annoncent clairement sa candidature au Soulier d’or dès les premiers instants du tournoi.

    La performance de l’attaquant norvégien n’a pas surpris les observateurs : ces dernières années, qu’il évolue sous les couleurs du Borussia Dortmund, de Manchester City ou de la sélection, Haaland a prouvé qu’il était un buteur né, capable de convertir la moindre demi-occasion en but.

    Grâce à ce départ canon, la Norvège est déjà citée parmi les outsiders capables d’aller loin dans la compétition, d’autant qu’elle aligne l’un des attaquants les plus redoutables de la planète, capable à lui seul de faire basculer les grands rendez-vous.

    Pour Haaland, ce doublé face à l’Irak pourrait n’être qu’un début : l’avant-centre norvégien a l’habitude de faire trembler les filets quel que soit l’adversaire, et il figure déjà parmi les prétendants les plus crédibles au Soulier d’or.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Harry Kane… bien plus qu’un simple buteur.

    Si Harry Kane a volé la vedette en inscrivant un doublé contre la Croatie, offrant ainsi à l’Angleterre une victoire palpitante 4-2 pour son entrée en matière dans la Coupe du monde, la valeur du capitaine des « Three Lions » ne se résume pas aux buts qu’il marque. mais s’étend à de nombreux rôles qui font de lui l’un des attaquants les plus complets du football moderne.

    Contrairement à un avant-centre traditionnel qui stagne dans la surface en attendant les occasions, il descend régulièrement d’un cran pour participer à la construction du jeu, créer des espaces pour ses partenaires, et à relier les lignes avec précision, offrant ainsi à l’Angleterre des solutions offensives variées et renforçant sa dangerosité, même lorsque le score reste vierge pour lui.

    Kane se distingue aussi par son immense travail sans ballon : il presse les défenseurs dès la phase de construction adverse et, en cas de perte de balle, il revient dans ses propres zones défensives pour soutenir ses coéquipiers, incarnant ainsi un capitaine présent à chaque phase du jeu, et pas seulement devant le but.

    Malgré cette polyvalence, Kane n’oublie pas son rôle de finisseur : son doublé face à la Croatie porte son total à 10 buts en Coupe du monde, ce qui en fait l’un des principaux prétendants au Soulier d’or de l’édition 2026, et lui ouvre la voie d’un éventuel rapprochement du record de buts en Coupe du monde si sa cadence de réalisation se maintient tout au long de l’épreuve.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    D’autres noms circulent également sur le marché des transferts.

    Si les projecteurs sont braqués sur le quatuor Messi, Mbappé, Haaland et Kane, la première journée de la phase de groupes a révélé d’autres joueurs déjà auteurs d’un doublé. Le Néo-Zélandais Ilya Just, l’Allemand Kai Havertz, l’Américain Florian Palogan et le Suédois Yassine Ayari ont chacun inscrit un doublé et se sont ainsi invités dès l’entame dans la course au Soulier d’or.

    Ces quatre joueurs ont brillé dès le coup d’envoi, profitant de départs offensifs fulgurants qui les ont propulsés parmi les meilleurs buteurs après la première journée, confirmant que la course au Soulier d’or ne se limitera pas aux stars établies.

    Néanmoins, leurs chances de rester longtemps dans la course apparaissent plus faibles que celles des favoris, en raison de la valeur de leurs sélections respectives et des écarts individuels en matière d’expérience et de finition.

    Au vu des débuts fulgurants de Messi, Mbappé, Haaland et Kane, ce quatuor redoutable reste le mieux placé pour imposer sa domination dans la course au Soulier d’or, d’autant plus que chacun possède un palmarès exceptionnel en matière de buts marqués et la capacité de continuer à faire trembler les filets face à différents adversaires à mesure que la compétition entrera dans ses phases décisives.

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ronaldo hors de la course ?

    Cristiano Ronaldo a entamé sa Coupe du monde 2026 par une performance surprenante, loin de ses standards habituels. Le Portugal s’est contenté d’un match nul 1-1 face à la République démocratique du Congo, et l’attaquant portugais n’a pas brillé lors de cette rencontre.

    Il a quitté la pelouse sous le feu des critiques, pointé pour son inefficacité devant le but et son penchant à jouer individuellement, tandis que l’équipe, souvent surnommée la « Brésil de l’Europe », peinait à retrouver sa cohésion offensive habituelle autour de son capitaine.

    L’âge, 41 ans, se fait également sentir : son rythme et son impact physique ne sont plus ceux de ses années de gloire, même si son instinct devant le but reste intact.

    Pourtant, écarter la star portugaise de l’équation historique serait une erreur : il reste l’un des plus grands buteurs de l’histoire du football, et il lui suffit d’un seul but dans cette édition pour devenir le premier joueur de l’histoire à marquer lors de six Coupes du monde différentes, un exploit qui renforcerait son statut de légende, indépendamment de ses chances au Soulier d’or.