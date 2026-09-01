Le consortium est dirigé par le dirigeant Enrico Ambrogini, qui a auparavant travaillé aux côtés de Ronaldo à Cruzeiro et au Real Valladolid, et comprend le prince saoudien Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud ainsi qu’un partenaire africain.

Le club a confirmé l’accord dans un communiqué officiel : « La délibération approuvée prévoit la création de la SAF de l’Associacao Atletica Internacional de Limeira et le transfert de 80 % des parts de la SAF à l’investisseur, 20 % restant la propriété de l’Associacao Atletica Internacional de Limeira, sous réserve des conditions soumises aux organes compétents. La transaction implique le porteur du projet Enrico Ambrogini et un groupe d’investisseurs qui comprend les quintuples champions du monde Ronaldo Nazario et Roberto Carlos, aux côtés d’autres investisseurs. »

S’exprimant auprès de ESPN.com.br en mars, Ambrogini a détaillé les plans financiers du consortium : « Ma proposition initiale impliquait une injection de capital de 10 millions de R$ sur une période de 15 à 18 mois, avec la reprise de toutes les dettes du club, qui, selon ce qu’on m’a dit, s’élèvent à environ 8,5 millions de R$ (1,2 M£ / 1,6 M$), ainsi qu’une garantie minimale de 187 millions de R$ (27 M£ / 36 M$) sur 15 ans », a-t-il expliqué.

« Dans mon business plan, j’ai été très clair sur le fait qu’il ne s’agit pas de charité ; je veux un retour sur mon investissement. Selon mon modèle, je commencerais à voir des retours à partir de la sixième année, quand l’Inter serait financièrement suffisamment stable pour ne pas perdre d’argent au moment de distribuer des dividendes. »