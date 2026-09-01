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Ronaldo et Roberto Carlos en passe de réaliser un rachat choc, alors que le duo légendaire se rapproche d'un accord de plusieurs millions avec un club brésilien
Les membres approuvent un rachat historique
Une assemblée générale extraordinaire de l’Internacional de Limeira a approuvé la création d’une entité SAF (Sociedade Anonima do Futebol) et la vente de 80 % des parts à un groupe d’investisseurs comprenant Ronaldo et Carlos. La proposition a été largement adoptée par 53 voix contre une, franchissant aisément le seuil requis des deux tiers. La transaction, d’une valeur pouvant atteindre 450 millions de R$ (64 M£/87 M$), ne nécessite désormais plus qu’une validation bureaucratique finale et l’aval formel des instances dirigeantes.
- Anadolu Agency
Ambrogini présente sa feuille de route en matière d’investissement
Le consortium est dirigé par le dirigeant Enrico Ambrogini, qui a auparavant travaillé aux côtés de Ronaldo à Cruzeiro et au Real Valladolid, et comprend le prince saoudien Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud ainsi qu’un partenaire africain.
Le club a confirmé l’accord dans un communiqué officiel : « La délibération approuvée prévoit la création de la SAF de l’Associacao Atletica Internacional de Limeira et le transfert de 80 % des parts de la SAF à l’investisseur, 20 % restant la propriété de l’Associacao Atletica Internacional de Limeira, sous réserve des conditions soumises aux organes compétents. La transaction implique le porteur du projet Enrico Ambrogini et un groupe d’investisseurs qui comprend les quintuples champions du monde Ronaldo Nazario et Roberto Carlos, aux côtés d’autres investisseurs. »
S’exprimant auprès de ESPN.com.br en mars, Ambrogini a détaillé les plans financiers du consortium : « Ma proposition initiale impliquait une injection de capital de 10 millions de R$ sur une période de 15 à 18 mois, avec la reprise de toutes les dettes du club, qui, selon ce qu’on m’a dit, s’élèvent à environ 8,5 millions de R$ (1,2 M£ / 1,6 M$), ainsi qu’une garantie minimale de 187 millions de R$ (27 M£ / 36 M$) sur 15 ans », a-t-il expliqué.
« Dans mon business plan, j’ai été très clair sur le fait qu’il ne s’agit pas de charité ; je veux un retour sur mon investissement. Selon mon modèle, je commencerais à voir des retours à partir de la sixième année, quand l’Inter serait financièrement suffisamment stable pour ne pas perdre d’argent au moment de distribuer des dividendes. »
Vision sportive à long terme détaillée
Le projet vise à reconstruire un club qui a remporté le Campeonato Paulista 1986 et la Serie B 1988 avant de dégringoler dans les divisions après 1989. Ambrogini a détaillé la remontée visée dans la pyramide : « Mon business plan prévoit donc 454 millions de R$ (65 M£/88 M$) sur 10 ans. Mais ce n'est pas une garantie. Ma proposition initiale portait sur 50 % du club ; j'ai besoin de l'Association à mes côtés.
« Il faut poser certaines hypothèses lorsqu'on construit un business plan. J'ai supposé, par exemple, que le club retrouve la Paulista Serie A1 dans les trois ans, mais une relégation peut toujours arriver. Cela prend donc en compte deux années en Serie A1 et quatre années en Serie A2, une montée en Serie B dans les six ans, puis l'accession à la Serie A entre la sixième et la dixième année. »
- Getty Images Sport
Une trajectoire sportive prometteuse à venir
L’Inter de Limeira évolue actuellement dans la Paulista Serie A2 régionale, mais a décroché le week-end dernier une place dans le quadrangulaire final de la Serie C nationale. La direction doit désormais finaliser la transition vers la SAF tout en maintenant la dynamique sur le terrain. Soutenu par Ambrogini, Ronaldo et Carlos, le club s’est fixé un objectif clair : retrouver l’élite du football brésilien au cours de la prochaine décennie.
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