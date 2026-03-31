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Ronaldo et Rivaldo se rendent au camp d'entraînement de l'équipe nationale brésilienne, tandis que João Pedro avoue ressentir une « pression » pour imiter les héros de la Coupe du monde 2002
Les légendes font leur retour sur le terrain d'entraînement
L'arrivée de Ronaldo et Rivaldo intervient à un moment délicat pour l'équipe de Carlo Ancelotti, qui cherche à retrouver son rythme après une défaite décevante 2-1 en match amical contre la France.
Le duo légendaire, qui avait mené le Brésil à son dernier sacre mondial il y a 24 ans, a observé la sélection actuelle se préparer pour son prochain match amical contre la Croatie. La présence de ces icônes rappelle sans détour les exigences élevées qui pèsent sur les joueurs chaque fois qu’ils enfilent le célèbre maillot jaune.
Le poids de l'histoire
L'attaquant de Chelsea, Pedro, ne se fait aucune illusion quant aux attentes qui pèsent sur la sélection brésilienne actuelle. S'adressant à ESPN Brésil, le joueur de 24 ans a déclaré : « À l'époque, nous avions Ronaldo, Ronaldinho, Romario, mais si l'on regarde le football d'aujourd'hui, le Brésil compte des joueurs de ce calibre. Il y a Vini au Real Madrid, Raphinha à Barcelone, moi et Estevao [Willian] à Chelsea, et Andrey aussi. Ils jouent tous pour des clubs de haut niveau. Ce qui est gênant, c'est que cela fait longtemps que le Brésil n'a pas remporté de Coupe du monde. Nous sommes la meilleure équipe nationale du monde, et quand on reste longtemps sans gagner, la pression s'accumule. »
Faire le lien entre le club et la sélection nationale
Une grande source de frustration pour les supporters reste l'incapacité de stars telles que Vinicius Junior et Raphinha à reproduire sur la scène internationale leur efficacité offensive dont ils font preuve en club. Alors que Pedro s'est illustré en Angleterre avec 14 buts et 8 passes décisives pour Chelsea en Premier League cette saison, l'ensemble du secteur offensif a eu du mal à transposer cette efficacité en équipe nationale.
« Nous apprenons à mieux nous connaître », a expliqué Pedro. « Je joue en Angleterre, Vini joue en Espagne et Raphinha est dans un autre club. Nous devons nous entraîner ensemble, tout comme nous le faisons dans nos clubs, où nous passons toute l’année. En équipe nationale, on fait les choses différemment de ce qu’on fait en club, il faut donc s’adapter rapidement. Avec plus de temps d’entraînement, les choses commencent à mieux fonctionner. Tout va bientôt se mettre en place. »
- AFP
Et maintenant ?
Le défi auquel est confronté Ancelotti s'est compliqué après l'annonce de l'indisponibilité de Raphinha pour cinq semaines en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Alors que Neymar peine toujours à retrouver sa pleine forme et n'a pas été retenu dans le groupe cette fois-ci, la responsabilité de mener l'attaque repose désormais lourdement sur les épaules de Pedro pour le match de mardi contre la Croatie à Orlando. Lors de la prochaine Coupe du monde, le Brésil a été versé dans le groupe C aux côtés du Maroc, d'Haïti et de l'Écosse.