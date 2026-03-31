Ronaldo et Rivaldo se rendent au camp d'entraînement de l'équipe nationale brésilienne, tandis que João Pedro avoue ressentir une « pression » pour imiter les héros de la Coupe du monde 2002

L'arrivée de Ronaldo et Rivaldo intervient à un moment délicat pour l'équipe de Carlo Ancelotti, qui cherche à retrouver son rythme après une défaite décevante 2-1 en match amical contre la France.

Le duo légendaire, qui avait mené le Brésil à son dernier sacre mondial il y a 24 ans, a observé la sélection actuelle se préparer pour son prochain match amical contre la Croatie. La présence de ces icônes rappelle sans détour les exigences élevées qui pèsent sur les joueurs chaque fois qu’ils enfilent le célèbre maillot jaune.