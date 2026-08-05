Depuis l'annonce par le club de Trabzonspor de la signature de Mohamed Salah, de nombreux admirateurs de la star égyptienne sont montés au créneau pour lui reprocher ce choix, estimant que le championnat turc est en deçà de son talent, de son nom et de son histoire.

Cette forte opposition à un transfert, Salah ne l'a vécue qu'une seule fois auparavant, il y a 12 ans, et le plus étrange est qu'elle reposait sur des raisons opposées aux actuelles. C'était en janvier 2014, lorsqu'il est passé du club suisse de Bâle à Chelsea.

À l'époque, la star égyptienne était sur le point de rejoindre Liverpool, mais Chelsea et son entraîneur portugais de l'époque, José Mourinho, sont intervenus à la dernière minute et ont réussi à conclure la transaction.

Le transfert de Salah à Chelsea n'a pas plu à bon nombre de ses admirateurs, d'autant plus que le club londonien regorgeait de stars, ce qui a compliqué la tâche de la star égyptienne, qui n'en était encore qu'au début de sa carrière footballistique.

À l'inverse, Liverpool avait davantage besoin de « Mo », dans un contexte de rivalité acharnée avec Chelsea et Manchester City pour le titre de Premier League cette saison-là, et compte tenu de son besoin d'un joueur offensif aux côtés de Luis Suarez et Daniel Sturridge.

Finalement, Mohamed Salah a choisi d'écouter son cœur et de répondre à l'invitation de Mourinho, qui l'avait contacté personnellement pour le convaincre. Mais il a sans aucun doute regretté cette décision, car il n'a jamais eu de véritable chance avec Chelsea.

Le plus étrange est que Salah a attendu 3 ans et demi pour corriger cette erreur, Liverpool l'ayant recruté à l'été 2017, après deux passages à la Fiorentina et à l'AS Rome. Mais il a rejoint le club à 25 ans, au lieu de 21, ce qui a réduit la durée de sa carrière avec les Reds.