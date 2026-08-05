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Ronaldo et Messi comme exemples : Mohamed Salah a-t-il tourné le dos au football lors de son voyage à Trabzon ?

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Voyage dans l'esprit de la star égyptienne pour comprendre les raisons de sa décision surprise

Le football, ce sport que des millions de personnes adorent — et l'on pourrait même dire des milliards à travers le monde. Mais pour beaucoup de joueurs, il n'est qu'un moyen d'atteindre des objectifs plus grands, dont certains sont liés au jeu lui-même, et d'autres vont bien au-delà.

Il semble que la star égyptienne Mohamed Salah soit de cette seconde catégorie, alors qu'il entame une nouvelle étape, peut-être la dernière de sa carrière professionnelle, en rejoignant le championnat turc, et plus précisément le Trabzonspor, dans le cadre d'un transfert qui a suscité une vive polémique.

  • Deuxième infraction : Salah va-t-il de nouveau le regretter ?

    Depuis l'annonce par le club de Trabzonspor de la signature de Mohamed Salah, de nombreux admirateurs de la star égyptienne sont montés au créneau pour lui reprocher ce choix, estimant que le championnat turc est en deçà de son talent, de son nom et de son histoire.

    Cette forte opposition à un transfert, Salah ne l'a vécue qu'une seule fois auparavant, il y a 12 ans, et le plus étrange est qu'elle reposait sur des raisons opposées aux actuelles. C'était en janvier 2014, lorsqu'il est passé du club suisse de Bâle à Chelsea.

    À l'époque, la star égyptienne était sur le point de rejoindre Liverpool, mais Chelsea et son entraîneur portugais de l'époque, José Mourinho, sont intervenus à la dernière minute et ont réussi à conclure la transaction.

    Le transfert de Salah à Chelsea n'a pas plu à bon nombre de ses admirateurs, d'autant plus que le club londonien regorgeait de stars, ce qui a compliqué la tâche de la star égyptienne, qui n'en était encore qu'au début de sa carrière footballistique.

    À l'inverse, Liverpool avait davantage besoin de « Mo », dans un contexte de rivalité acharnée avec Chelsea et Manchester City pour le titre de Premier League cette saison-là, et compte tenu de son besoin d'un joueur offensif aux côtés de Luis Suarez et Daniel Sturridge.

    Finalement, Mohamed Salah a choisi d'écouter son cœur et de répondre à l'invitation de Mourinho, qui l'avait contacté personnellement pour le convaincre. Mais il a sans aucun doute regretté cette décision, car il n'a jamais eu de véritable chance avec Chelsea.

    Le plus étrange est que Salah a attendu 3 ans et demi pour corriger cette erreur, Liverpool l'ayant recruté à l'été 2017, après deux passages à la Fiorentina et à l'AS Rome. Mais il a rejoint le club à 25 ans, au lieu de 21, ce qui a réduit la durée de sa carrière avec les Reds.

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  • Salah a-t-il tourné le dos au football ?

    Cette fois, Salah est allé à l'encontre de l'avis de ses supporters pour la deuxième fois en optant pour un transfert à Trabzonspor, mais il ne regrettera très probablement pas cette décision, car il poursuit, selon toute vraisemblance, des objectifs bien éloignés de ceux pour lesquels ses admirateurs le critiquent, et éloignés aussi du football.

    Cet objectif a commencé à se dessiner il y a près d'un an, quelques jours seulement après avoir prolongé son contrat avec Liverpool jusqu'en 2027, lorsque la star égyptienne a décidé d'acheter une villa luxueuse dans la ville turque de Bodrum, pour 10 millions de dollars, soit l'équivalent d'un demi-milliard de livres égyptiennes.

    Salah a franchi ce pas non seulement après sa prolongation avec Liverpool, mais aussi après avoir passé ses vacances estivales de l'époque dans cette même station balnéaire turque.

    Il paraissait alors évident que la star égyptienne envisageait de s'installer un certain temps, voire pour longtemps, en Turquie, peut-être une fois sa carrière footballistique terminée. Mais pourquoi pas au cours de cette même carrière ?

  • Une vie paisible et un nouveau commerce

    Depuis le début du mercato estival en cours, et après la fin de l'aventure de « Mo » avec Liverpool, il paraissait clair que son agent, Ramy Abbas, lui cherchait une offre appropriée dans le championnat turc en particulier, malgré la réception de quelques offres en provenance d'Arabie saoudite et des États-Unis.

    Cela confirmait que Salah n'avait pas songé à rejoindre Trabzonspor, ou Besiktas avant lui, pour le football, mais bien pour profiter de sa vie personnelle, dans une ville qui a conquis son cœur, l'affaire pouvant même aller au-delà, jusqu'à des investissements commerciaux.

    Le journal turc « Sabah » avait confirmé, à cette époque, que l'homme d'affaires turc Ahmet Karakol, partenaire commercial de Mohamed Salah en Angleterre, était à l'origine de sa visite dans la ville de Bodrum, l'été dernier.

    Karakol avait tenu à accueillir la star égyptienne lors de cette visite, lui qui possède de nombreuses entreprises et investissements liés au tourisme en Turquie.

    Il ne fait aucun doute que cette relation commerciale, et ce qui en a découlé avec l'achat de la villa de luxe à Bodrum, a pu influer sur la décision de Mohamed Salah et faire du championnat turc sa destination, pour se lancer dans de nouvelles activités commerciales.

    À cela s'ajoute le fait que Salah a obtenu d'importants avantages en signant à Trabzonspor, puisqu'il percevra un salaire annuel d'une valeur de 17 millions d'euros, ainsi que 5 autres millions au titre des primes et des variables, et 20 % des recettes issues de la vente des produits portant son nom.

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  • Ronaldo et Messi en exemples

    Mohamed Salah n'est pas le premier joueur à placer des objectifs extra-sportifs au sommet de ses considérations, de nombreuses stars du football à travers le monde l'ayant précédé dans cette voie, à commencer par le Portugais Cristiano Ronaldo et l'Argentin Lionel Messi.

    Durant l'hiver 2023, Ronaldo a créé l'une des plus grandes surprises de l'histoire du football en décidant de rejoindre le championnat saoudien, et plus précisément Al-Nassr, après un long parcours dans les plus grands clubs européens à l'image de Manchester United, du Real Madrid et de la Juventus.

    Le mouvement de Ronaldo n'est pas seulement venu de sa foi dans le projet saoudien, mais aussi des avantages colossaux dont il a bénéficié, en particulier un salaire faramineux atteignant 200 millions d'euros par an selon des rapports de presse.

    Et après avoir prolongé son contrat en 2025, « Don » a obtenu davantage d'avantages, comme la détention de 15 % des actions du club d'Al-Nassr, en plus de la mise à disposition d'un avion privé et d'une équipe complète de 16 personnes à son service.

    Messi a lui aussi fait de même lors de son transfert à l'Inter Miami à l'été 2023, souhaitant rester dans une ville touristique de renommée mondiale, et il s'est également mis d'accord pour percevoir un salaire allant de 50 à 80 millions de dollars par an.

    En outre, la star argentine s'est entendue pour obtenir une part de la propriété du club américain à sa retraite, un pourcentage des bénéfices des ventes de maillots, ainsi qu'une part des revenus des nouveaux abonnements au service de diffusion dédié aux matches du championnat américain.

  • Pourquoi pas l'Arabie saoudite ?

    Cela révèle peut-être en partie les raisons du refus de Mohamed Salah de rejoindre le championnat saoudien, bien qu'il ait reçu une offre colossale pour rejoindre Al-Ittihad, contre 25 millions d'euros par an, soit 8 millions de plus que son salaire à Trabzonspor.

    Bien que la ville de Djeddah soit côtière, l'Arabie saoudite se caractérise par des températures élevées pendant la majeure partie de l'année, ce dont se sont plaints de nombreuses stars mondiales du football ayant rejoint récemment le championnat saoudien.

    De plus, même dans le cas où il obtiendrait 25 millions d'euros lors de la première saison, la star égyptienne ne serait pas assurée de percevoir ce salaire lors de la deuxième saison, compte tenu de la forte pression du public en Arabie saoudite.

    Cela apparaît clairement avec le départ de l'entraîneur français Laurent Blanc d'Al-Ittihad, après seulement 4 journées du début de la saison dernière du championnat saoudien, bien qu'il ait été champion du championnat et de la Coupe la saison précédente.

    Certaines stars ont également été associées à un départ du championnat saoudien à plus d'une reprise, compte tenu des critiques dont elles font continuellement l'objet, y compris Ronaldo lui-même, ainsi que l'attaquant français Karim Benzema.

    Salah serait soumis à une pression plus grande, d'autant plus qu'il serait la star numéro un, et qu'Al-Ittihad ne traverse pas sa meilleure période, souffrant énormément sur les plans sportif et administratif, ce qui rend la question de sa réussite et de son épanouissement au sein du club périlleuse.

    Ce qui accroît la pression, c'est que la star égyptienne a fait l'objet de critiques saoudiennes avant même d'avoir rejoint le club, que ce soit de la part de l'Américain Ben Harburg, propriétaire du club d'Al-Kholood, qui a estimé que le championnat saoudien n'était pas un endroit où passer des vacances de retraite.

    De même, le journaliste saoudien Walid Al-Farraj a demandé à Salah de ne pas rejoindre la Roshn Saudi League, considérant qu'elle n'était pas l'endroit qui lui convenait à l'heure actuelle, tandis qu'un autre journaliste saoudien, Saoud Al-Sarami, l'a qualifié de fini.

    Au contraire, Salah a bénéficié d'un accueil historique dès son arrivée en Turquie, où des milliers de personnes l'ont accueilli à l'aéroport en scandant son nom, dans un contexte d'intérêt officiel pour la finalisation du transfert, même lorsque son passage à Besiktas s'est heurté à des difficultés.

    De plus, les ambitions de Trabzonspor ne sont pas celles d'Al-Ittihad, car le club turc ne recherche pas les titres, mais plutôt une participation aux compétitions européennes, compte tenu de la domination de Galatasaray et de Fenerbahçe au sommet.

    Tout cela offrira à la star égyptienne davantage de tranquillité et de sécurité pour mener à bien son contrat avec le club turc, contrairement au championnat saoudien qu'il aurait pu quitter après une seule saison suivant son arrivée, s'il n'avait pas répondu aux attentes.

  • Salah, le nouveau Ronaldo ?

    Salah pourrait toutefois se retrouver face à un scénario qu'il n'imaginait pas, celui d'incarner le nouveau Ronaldo du championnat turc et de reproduire ce qu'a fait la star portugaise lors de son transfert à Al-Nassr durant l'hiver 2023.

    L'accueil historique réservé à la star égyptienne n'avait jamais été offert à aucune autre star auparavant, bien que le championnat turc ait compté de nombreuses stars mondiales au cours de ces dernières années.

    Cela pourrait constituer le point de départ à partir duquel le championnat turc s'engagera vers davantage de recrutements de footballeurs de premier plan, afin de rivaliser avec les grands championnats européens.

    Si cela venait à se produire, ce moment resterait une marque lumineuse dans la carrière sportive de Salah, même après sa retraite, car il demeurerait historiquement connu comme le parrain du championnat turc à l'aube de sa nouvelle ère.