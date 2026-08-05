Cela révèle peut-être en partie les raisons du refus de Mohamed Salah de rejoindre le championnat saoudien, bien qu'il ait reçu une offre colossale pour rejoindre Al-Ittihad, contre 25 millions d'euros par an, soit 8 millions de plus que son salaire à Trabzonspor.
Bien que la ville de Djeddah soit côtière, l'Arabie saoudite se caractérise par des températures élevées pendant la majeure partie de l'année, ce dont se sont plaints de nombreuses stars mondiales du football ayant rejoint récemment le championnat saoudien.
De plus, même dans le cas où il obtiendrait 25 millions d'euros lors de la première saison, la star égyptienne ne serait pas assurée de percevoir ce salaire lors de la deuxième saison, compte tenu de la forte pression du public en Arabie saoudite.
Cela apparaît clairement avec le départ de l'entraîneur français Laurent Blanc d'Al-Ittihad, après seulement 4 journées du début de la saison dernière du championnat saoudien, bien qu'il ait été champion du championnat et de la Coupe la saison précédente.
Certaines stars ont également été associées à un départ du championnat saoudien à plus d'une reprise, compte tenu des critiques dont elles font continuellement l'objet, y compris Ronaldo lui-même, ainsi que l'attaquant français Karim Benzema.
Salah serait soumis à une pression plus grande, d'autant plus qu'il serait la star numéro un, et qu'Al-Ittihad ne traverse pas sa meilleure période, souffrant énormément sur les plans sportif et administratif, ce qui rend la question de sa réussite et de son épanouissement au sein du club périlleuse.
Ce qui accroît la pression, c'est que la star égyptienne a fait l'objet de critiques saoudiennes avant même d'avoir rejoint le club, que ce soit de la part de l'Américain Ben Harburg, propriétaire du club d'Al-Kholood, qui a estimé que le championnat saoudien n'était pas un endroit où passer des vacances de retraite.
De même, le journaliste saoudien Walid Al-Farraj a demandé à Salah de ne pas rejoindre la Roshn Saudi League, considérant qu'elle n'était pas l'endroit qui lui convenait à l'heure actuelle, tandis qu'un autre journaliste saoudien, Saoud Al-Sarami, l'a qualifié de fini.
Au contraire, Salah a bénéficié d'un accueil historique dès son arrivée en Turquie, où des milliers de personnes l'ont accueilli à l'aéroport en scandant son nom, dans un contexte d'intérêt officiel pour la finalisation du transfert, même lorsque son passage à Besiktas s'est heurté à des difficultés.
De plus, les ambitions de Trabzonspor ne sont pas celles d'Al-Ittihad, car le club turc ne recherche pas les titres, mais plutôt une participation aux compétitions européennes, compte tenu de la domination de Galatasaray et de Fenerbahçe au sommet.
Tout cela offrira à la star égyptienne davantage de tranquillité et de sécurité pour mener à bien son contrat avec le club turc, contrairement au championnat saoudien qu'il aurait pu quitter après une seule saison suivant son arrivée, s'il n'avait pas répondu aux attentes.