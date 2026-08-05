Cela révèle peut-être en partie les raisons du refus de Mohamed Salah de rejoindre le championnat saoudien, malgré une offre colossale d'Al Ittihad, à hauteur de 25 millions d'euros par an, soit 8 millions de plus que son salaire à Trabzonspor.
Bien que la ville de Djeddah soit côtière, l'Arabie saoudite se caractérise par ses fortes chaleurs pendant la majeure partie de l'année, ce dont se sont plaints de nombreuses stars mondiales du football ayant rejoint récemment le championnat saoudien.
De plus, même en cas de perception de 25 millions d'euros lors de la première saison, la star égyptienne n'aurait pas la garantie de toucher ce salaire lors de la deuxième saison, compte tenu de la forte pression populaire en Arabie saoudite.
Cela apparaît clairement avec le départ de l'entraîneur français Laurent Blanc d'Al Ittihad, après seulement 4 journées du début de la saison dernière du championnat saoudien, alors même qu'il avait été champion du championnat et de la Coupe la saison précédente.
Par ailleurs, certaines stars ont été associées à un départ du championnat saoudien à plus d'une reprise, en raison des critiques auxquelles elles font continuellement face, y compris Ronaldo lui-même, ainsi que l'attaquant français Karim Benzema.
Salah serait soumis à une pression plus grande encore, d'autant plus qu'il serait la première star, et qu'Al Ittihad ne traverse pas sa meilleure période, souffrant énormément sur les plans technique et administratif, ce qui rend la question de sa réussite et de sa performance avec le club périlleuse.
Ce qui accroît la pression, c'est que la star égyptienne a fait l'objet de critiques saoudiennes avant même de rejoindre le pays, que ce soit de la part de l'Américain Ben Harburg, propriétaire du club d'Al Kholood, qui a estimé que le championnat saoudien n'était pas un endroit pour passer des vacances de fin de carrière.
De même, le journaliste saoudien Walid Al Farraj a demandé à Salah de ne pas rejoindre le championnat Roshn, estimant qu'il n'était pas l'endroit qui lui convenait à l'heure actuelle, tandis qu'un autre journaliste saoudien, Saoud Al Sarrami, l'a qualifié de fini.
À l'inverse, Salah a bénéficié d'un accueil historique dès son arrivée en Turquie, où des milliers de personnes l'ont accueilli à l'aéroport en scandant son nom, dans un contexte d'intérêt officiel pour finaliser la transaction, même lorsque son transfert à Besiktas a échoué.
De plus, les ambitions de Trabzonspor ne sont pas celles d'Al Ittihad, car le club turc ne cherche pas tant à décrocher des titres qu'à disputer les compétitions européennes, dans un contexte de domination de Galatasaray et Fenerbahçe au sommet.
Tout cela offrira à la star égyptienne davantage de sérénité et de sécurité pour poursuivre son contrat avec le club turc, contrairement au championnat saoudien qu'il aurait pu quitter après une seule saison suivant son arrivée, s'il n'avait pas répondu aux attentes.