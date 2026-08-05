Depuis l'annonce par le Trabzonspor de sa signature de Mohamed Salah, de nombreux fans de la star égyptienne ont exprimé leurs reproches à propos de ce choix, estimant que le championnat turc est en deçà de son potentiel, de son nom et de son histoire.

Salah n'a connu une opposition aussi forte à un transfert qu'une seule fois auparavant, il y a 12 ans, et le plus étrange est qu'elle reposait sur des raisons inverses de celles d'aujourd'hui. C'était en janvier 2014, lorsqu'il a quitté le Bâle suisse pour Chelsea.

À cette époque, la star égyptienne était sur le point de rejoindre Liverpool, mais Chelsea et son entraîneur portugais de l'époque, José Mourinho, sont intervenus à la dernière minute et ont réussi à conclure l'affaire.

Le transfert de Salah à Chelsea n'a pas plu à nombre de ses fans, d'autant plus que le club londonien regorgeait de stars, ce qui a compliqué la tâche de la star égyptienne, qui n'en était encore qu'au début de sa carrière footballistique.

À l'inverse, Liverpool avait un plus grand besoin de « Mo », dans le cadre de sa rude concurrence avec Chelsea et Manchester City pour le titre de Premier League anglaise cette saison-là, et de son besoin d'un joueur offensif aux côtés de Luis Suárez et Daniel Sturridge.

Finalement, Mohamed Salah a choisi de répondre à l'appel du cœur et de donner suite à l'invitation de Mourinho, qui l'avait contacté personnellement pour le convaincre. Mais il a sans aucun doute regretté cette décision, car il n'a pas obtenu de véritable chance avec Chelsea.

Le plus étonnant est que Salah a attendu 3 ans et demi pour corriger cette erreur, lorsque Liverpool l'a recruté à l'été 2017, après deux expériences avec la Fiorentina et la Roma. Mais il a rejoint le club à 25 ans, au lieu de 21, ce qui a réduit la durée de sa carrière avec les Reds.