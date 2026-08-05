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Ronaldo et Messi comme exemples : Mohamed Salah a-t-il tourné le dos au football lors de son passage à Trabzon ?

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Voyage dans l'esprit de la star égyptienne pour comprendre les raisons de sa décision surprise

Le football, le nom de ce sport que des millions de personnes adorent, voire des milliards à travers le monde, mais pour beaucoup de joueurs, il n'est qu'un moyen d'atteindre des objectifs plus grands, certains liés au sport lui-même, et d'autres bien au-delà.

Et il semble que la star égyptienne Mohamed Salah appartenait à cette seconde catégorie, alors qu'il entame un nouveau chapitre, peut-être le dernier de sa carrière professionnelle, en rejoignant le championnat turc, plus précisément Trabzonspor, dans un transfert qui a suscité une vive polémique.

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  • Deuxième infraction : Salah va-t-il de nouveau le regretter ?

    Depuis l'annonce par le Trabzonspor de sa signature de Mohamed Salah, de nombreux fans de la star égyptienne ont exprimé leurs reproches à propos de ce choix, estimant que le championnat turc est en deçà de son potentiel, de son nom et de son histoire.

    Salah n'a connu une opposition aussi forte à un transfert qu'une seule fois auparavant, il y a 12 ans, et le plus étrange est qu'elle reposait sur des raisons inverses de celles d'aujourd'hui. C'était en janvier 2014, lorsqu'il a quitté le Bâle suisse pour Chelsea.

    À cette époque, la star égyptienne était sur le point de rejoindre Liverpool, mais Chelsea et son entraîneur portugais de l'époque, José Mourinho, sont intervenus à la dernière minute et ont réussi à conclure l'affaire.

    Le transfert de Salah à Chelsea n'a pas plu à nombre de ses fans, d'autant plus que le club londonien regorgeait de stars, ce qui a compliqué la tâche de la star égyptienne, qui n'en était encore qu'au début de sa carrière footballistique.

    À l'inverse, Liverpool avait un plus grand besoin de « Mo », dans le cadre de sa rude concurrence avec Chelsea et Manchester City pour le titre de Premier League anglaise cette saison-là, et de son besoin d'un joueur offensif aux côtés de Luis Suárez et Daniel Sturridge.

    Finalement, Mohamed Salah a choisi de répondre à l'appel du cœur et de donner suite à l'invitation de Mourinho, qui l'avait contacté personnellement pour le convaincre. Mais il a sans aucun doute regretté cette décision, car il n'a pas obtenu de véritable chance avec Chelsea.

    Le plus étonnant est que Salah a attendu 3 ans et demi pour corriger cette erreur, lorsque Liverpool l'a recruté à l'été 2017, après deux expériences avec la Fiorentina et la Roma. Mais il a rejoint le club à 25 ans, au lieu de 21, ce qui a réduit la durée de sa carrière avec les Reds.

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  • Salah a-t-il tourné le dos au football ?

    Salah vient de contredire l'avis de ses supporters pour la deuxième fois en choisissant de rejoindre Trabzonspor, mais il y a fort à parier qu'il ne regrettera pas cette décision, car il poursuit, très probablement, des objectifs éloignés de ceux pour lesquels ses admirateurs le critiquent, et éloignés aussi du football.

    Cet objectif a commencé à se dessiner il y a près d'un an, quelques jours après la prolongation de son contrat avec Liverpool jusqu'en 2027, lorsque la star égyptienne a décidé d'acheter une villa de luxe dans la ville turque de Bodrum, pour 10 millions de dollars, soit l'équivalent d'un demi-milliard de livres égyptiennes.

    Et Salah a fait ce choix non seulement après avoir prolongé avec Liverpool, mais aussi après avoir passé, à cette époque, ses vacances d'été dans cette même ville balnéaire turque.

    Il est apparu clairement que la star égyptienne envisageait de résider un certain temps, et peut-être longtemps, en Turquie, et cela pourrait bien être après la fin de sa carrière de footballeur. Mais pourquoi ne serait-ce pas au cours de cette même carrière ?

  • Une vie tranquille et un nouveau commerce

    Depuis le début de l'actuel mercato estival, et après la fin de l'aventure de « Mo » avec Liverpool, il est apparu clairement que son agent, Ramy Abbas, lui cherchait une offre adaptée précisément dans le championnat turc, malgré la réception de quelques offres en provenance d'Arabie saoudite et des États-Unis.

    Cela confirmait que Salah n'avait pas songé à rejoindre Trabzonspor, ni Beşiktaş auparavant, pour le football, mais pour profiter de sa vie personnelle, dans une ville qui a conquis son cœur, et l'affaire va peut-être même au-delà de cela, jusqu'à des investissements commerciaux.

    Le journal turc « Sabah » avait affirmé, à l'époque, que l'homme d'affaires turc Ahmet Karakol, partenaire commercial de Mohamed Salah en Angleterre, était à l'origine de sa visite dans la ville de Bodrum, l'été de l'an dernier.

    Karakol avait tenu à accueillir la star égyptienne lors de cette visite, lui qui possède de nombreuses entreprises et des investissements liés au tourisme en Turquie.

    Et il ne fait aucun doute que cette relation commerciale, et l'achat de la luxueuse villa à Bodrum qui en a découlé, a pu influencer la décision de Mohamed Salah et faire du championnat turc sa destination, pour se lancer dans de nouvelles activités commerciales.

    À cela s'ajoute que Salah a obtenu de gros avantages en signant à Trabzonspor, puisqu'il percevra un salaire annuel d'une valeur de 17 millions d'euros, en plus de 5 autres millions au titre des primes et variables, ainsi que 20 % des revenus de la vente des produits portant son nom.

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  • Ronaldo et Messi en exemple

    Mohamed Salah n'est pas le premier joueur à placer des objectifs extra-sportifs au premier rang de ses considérations, car de nombreuses stars du football à travers le monde l'ont précédé dans cette voie, à commencer par le Portugais Cristiano Ronaldo et l'Argentin Lionel Messi.

    À l'hiver 2023, Ronaldo a créé l'une des plus grandes surprises de l'histoire du football, lorsqu'il a décidé de rejoindre le championnat saoudien, et plus précisément Al-Nassr, après un long parcours dans les plus grands clubs européens tels que Manchester United, le Real Madrid et la Juventus.

    Le mouvement de Ronaldo n'est pas venu uniquement de sa foi dans le projet saoudien, mais aussi des avantages faramineux dont il a bénéficié, en particulier le salaire mirobolant qui a atteint 200 millions d'euros par an selon des rapports de presse.

    Et après avoir prolongé son contrat en 2025, « Don » a obtenu davantage d'avantages, comme l'obtention de 15 % des actions du club d'Al-Nassr, en plus de la mise à disposition d'un avion privé et d'une équipe complète à son service composée de 16 personnes.

    Messi a également fait de même lors de son transfert à l'Inter Miami à l'été 2023, puisqu'il souhaitait rester dans une ville touristique de rang mondial, et il s'est mis d'accord pour percevoir un salaire allant de 50 à 80 millions de dollars par an.

    En outre, la star argentine s'est mise d'accord pour obtenir un pourcentage de la propriété du club américain lors de sa retraite, un pourcentage des bénéfices des ventes de maillots, ainsi que des recettes des nouveaux abonnements au service de diffusion dédié aux matchs du championnat américain.

  • Pourquoi pas l'Arabie saoudite ?

    Cela révèle peut-être en partie les raisons du refus de Mohamed Salah de rejoindre le championnat saoudien, malgré une offre colossale d'Al Ittihad, à hauteur de 25 millions d'euros par an, soit 8 millions de plus que son salaire à Trabzonspor.

    Bien que la ville de Djeddah soit côtière, l'Arabie saoudite se caractérise par ses fortes chaleurs pendant la majeure partie de l'année, ce dont se sont plaints de nombreuses stars mondiales du football ayant rejoint récemment le championnat saoudien.

    De plus, même en cas de perception de 25 millions d'euros lors de la première saison, la star égyptienne n'aurait pas la garantie de toucher ce salaire lors de la deuxième saison, compte tenu de la forte pression populaire en Arabie saoudite.

    Cela apparaît clairement avec le départ de l'entraîneur français Laurent Blanc d'Al Ittihad, après seulement 4 journées du début de la saison dernière du championnat saoudien, alors même qu'il avait été champion du championnat et de la Coupe la saison précédente.

    Par ailleurs, certaines stars ont été associées à un départ du championnat saoudien à plus d'une reprise, en raison des critiques auxquelles elles font continuellement face, y compris Ronaldo lui-même, ainsi que l'attaquant français Karim Benzema.

    Salah serait soumis à une pression plus grande encore, d'autant plus qu'il serait la première star, et qu'Al Ittihad ne traverse pas sa meilleure période, souffrant énormément sur les plans technique et administratif, ce qui rend la question de sa réussite et de sa performance avec le club périlleuse.

    Ce qui accroît la pression, c'est que la star égyptienne a fait l'objet de critiques saoudiennes avant même de rejoindre le pays, que ce soit de la part de l'Américain Ben Harburg, propriétaire du club d'Al Kholood, qui a estimé que le championnat saoudien n'était pas un endroit pour passer des vacances de fin de carrière.

    De même, le journaliste saoudien Walid Al Farraj a demandé à Salah de ne pas rejoindre le championnat Roshn, estimant qu'il n'était pas l'endroit qui lui convenait à l'heure actuelle, tandis qu'un autre journaliste saoudien, Saoud Al Sarrami, l'a qualifié de fini.

    À l'inverse, Salah a bénéficié d'un accueil historique dès son arrivée en Turquie, où des milliers de personnes l'ont accueilli à l'aéroport en scandant son nom, dans un contexte d'intérêt officiel pour finaliser la transaction, même lorsque son transfert à Besiktas a échoué.

    De plus, les ambitions de Trabzonspor ne sont pas celles d'Al Ittihad, car le club turc ne cherche pas tant à décrocher des titres qu'à disputer les compétitions européennes, dans un contexte de domination de Galatasaray et Fenerbahçe au sommet.

    Tout cela offrira à la star égyptienne davantage de sérénité et de sécurité pour poursuivre son contrat avec le club turc, contrairement au championnat saoudien qu'il aurait pu quitter après une seule saison suivant son arrivée, s'il n'avait pas répondu aux attentes.

  • Salah, le nouveau Ronaldo ?

    Cependant, Salah pourrait se retrouver face à un scénario qu'il n'imaginait pas, à savoir devenir le nouveau Ronaldo du championnat turc et rééditer ce qu'a fait la star portugaise lors de son transfert à Al-Nassr durant l'hiver 2023.

    L'accueil historique qu'a reçu la star égyptienne n'avait jamais été réservé à aucune autre vedette auparavant, bien que le championnat turc ait compté de nombreuses stars internationales au cours des dernières années.

    Cela pourrait constituer le point de départ à partir duquel le championnat turc s'élancera vers davantage de recrutements de footballeurs de premier plan, afin de rivaliser avec les grands championnats européens.

    Si cela se produit, ce sera une marque lumineuse dans le parcours sportif de Salah, même après sa retraite, puisqu'il restera historiquement connu comme le parrain du championnat turc dans sa nouvelle ère.