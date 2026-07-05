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Ronaldo et le mur… Le duel entre Yamal et Mendes vient pimenter la confrontation entre l'Espagne et le Portugal

FEATURES
Portugal vs Espagne
Portugal
Espagne
Coupe du monde
C. Ronaldo
L. Yamal
U. Simon
N. Mendes
B. Silva
D. Olmo
Portugal
Espagne

L'Espagne s'apprête à défier le Portugal lundi en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Espagnols ont validé leur billet pour les huitièmes en battant l’Autriche, tandis que les Portugais ont éliminé la Croatie au tour précédent.

Selon le journal « AS », les deux sélections s’apprêtent à croiser le fer pour la 42e fois de leur histoire.

La sélection espagnole y affiche un bilan nettement positif : 18 victoires, 16 nuls et seulement 7 défaites.

Les Matadors sont restés invaincus face au Portugal pendant près de quatorze ans et demi, jusqu’à la dernière confrontation, remportée par les Lusitaniens lors de la finale de la Ligue des Nations, conclue aux tirs au but sous la conduite de Roberto Martínez.

Pour « AS », tous les ingrédients du suspense sont réunis, ainsi que tous les antécédents historiques, pour que ce match se transforme en un véritable « duel de titans », qui se jouera sur plusieurs duels individuels sur le terrain.

  • Spain v Austria: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le Gant d’or face au Gant de la Coupe du monde

    Commençons par les gardiens de but, où s'affrontent deux des meilleurs gardiens du monde, tous deux au sommet de leur art : Unai Simón face à Diogo Costa.

    D’un côté, Unai Simón continue de battre des records : l’Espagne n’a encore encaissé aucun but dans le tournoi, et le gardien de l’Athletic Bilbao a gardé ses cages inviolées pendant 519 minutes consécutives en Coupe du monde.

    Seules des légendes du football telles que Walter Zenga, Peter Shilton, Iker Casillas et Gianluigi Buffon le devancent à cet égard ; mais aujourd’hui, Unai Simón trône au sommet.

    Son homologue portugais n’est pas en reste : Diogo Costa, évalué à 40 millions d’euros par Transfermarkt (derrière Juan García et Gianluigi Donnarumma, à 45 millions chacun), figure parmi les gardiens les plus chers au monde.

    Il n’a concédé que deux buts dans la compétition, face à la République démocratique du Congo et à la Croatie. Selon l’indicateur xG contre, il est même le meilleur gardien du tournoi (+2,15, d’après Driblab).

    Si le Portugal est toujours en lice, c’est en grande partie grâce à son gardien.

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    Cristiano face au mur

    Dans ce match entre adversaires qui se connaissent bien, un autre duel retient l’attention : Cristiano Ronaldo face à Aymeric Laporte.

    Jusqu’à récemment, les deux hommes étaient coéquipiers à Al-Nassr, mais dès lundi, ils seront adversaires.

    D’un côté, Cristiano, géant des surfaces qui approche la barre symbolique des 1 000 buts et reste le seul footballeur à avoir marqué lors de six Coupes du monde consécutives.

    De l’autre, l’un des meilleurs défenseurs du tournoi, le capitaine serein d’une arrière-garde espagnole solide.

    Ronaldo a déjà trouvé le chemin des filets à trois reprises dans le tournoi en cours et totalise quatre réalisations contre la Roja en carrière.

    Le Portugais aborde cette Coupe du monde comme sa dernière chance de remporter le titre, tandis que Laporte se dressera devant lui tel un mur difficile à franchir.

    Laporte a considérablement élevé son niveau de jeu et forme, avec Pau Cubarsi, la meilleure charnière centrale de la compétition jusqu’ici.

  • Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 FinalGetty Images Sport

    La bataille de Yamal et Mendez

    Le duel le plus attendu se jouera sur le flanc gauche entre Lamine Yamal et Nuno Mendes.

    Lamine aborde la rencontre après avoir été désigné meilleur joueur face à l’Autriche, mais il estime pouvoir encore élever son niveau de jeu.

    Meilleur dribbleur du tournoi avec 26 dribbles réussis et auteur du premier but espagnol, il affrontera Nuno Mendes. En finale de la Ligue des nations, le Portugais l’avait parfaitement muselé, l’isolant du jeu et annihilant sa menace.

    À l’époque, tous les regards étaient tournés vers Yamal, mais c’est le défenseur qui avait été désigné meilleur joueur de la finale.

    Le latéral portugais a réédité cette performance cette saison avec le Paris Saint-Germain contre le Barça, mettant à profit sa puissance physique et sa lecture du jeu.

    Si Lamine Yamal prend sa revanche, la route de l’Espagne vers les quarts de finale s’ouvrira.

    En revanche, si Mendez confirme sa supériorité, le chemin des Matadors vers les quarts pourrait s’en trouver considérablement compliqué.

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    Le duel tactique entre Pedri et Vitinha

    Deux des meilleurs meneurs de jeu au monde, tous deux nominés pour le Ballon d’Or : Pedri a terminé 11e du classement 2025, tandis que Vitinha a pris la 3e place.

    Tous deux dictent le tempo au FC Barcelone et au Paris Saint-Germain, organisent les attaques et varient la cadence au gré des besoins. Ils sont les métronomes de leurs équipes respectives.

    Pedri arrive d’ailleurs de l’un de ses meilleurs matchs du tournoi, face à l’Autriche, où il a joué avec davantage de liberté chaque fois qu’il est venu chercher le ballon en profondeur.

    Il a aussi démontré qu’il n’était pas seulement un passeur raffiné, mais un combattant, pointant à la deuxième place du classement des récupérations de balle dans le camp adverse, avec 23 ballons récupérés.

    Quant à Vitinha, il n’a pas encore affiché son plein potentiel dans ce tournoi, mais son talent apporte calme et équilibre au Portugal. Il pointe néanmoins à la neuvième place des joueurs ayant réalisé le plus de passes dans la compétition (326 passes).

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    Les cartes gagnantes alternatives

    Il existe des matchs où les schémas tactiques s’effacent devant l’impact de joueurs capables de tout renverser : des hommes qui accélèrent le jeu, déstabilisent les structures adverses et créent des brèches, même lorsqu’ils entrent en cours de jeu.

    Dans ce match, Dani Olmo et Bernardo Silva incarnent ce profil : deux talents purs, à des stades différents de leur carrière, mais capables de renverser n’importe quelle rencontre.

    Le jeu de l’Espagne gagne en fluidité quand Dani Olmo est sur le terrain : la sélection a offert ses meilleures prestations du tournoi lorsqu’il était titulaire, notamment contre l’Arabie saoudite et l’Autriche.

    Bernardo Silva, lui, a connu une trajectoire différente : moins influent qu’auparavant, il a néanmoins livré des minutes exceptionnelles face à la Croatie, rappelant qu’il demeure la référence du milieu portugais.

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