Ronaldo et le mur… Le duel entre Yamal et Mendes vient pimenter la confrontation entre l'Espagne et le Portugal

L'Espagne s'apprête à défier le Portugal lundi en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Espagnols ont validé leur billet pour les huitièmes en battant l’Autriche, tandis que les Portugais ont éliminé la Croatie au tour précédent.

Selon le journal « AS », les deux sélections s’apprêtent à croiser le fer pour la 42e fois de leur histoire.

La sélection espagnole y affiche un bilan nettement positif : 18 victoires, 16 nuls et seulement 7 défaites.

Les Matadors sont restés invaincus face au Portugal pendant près de quatorze ans et demi, jusqu’à la dernière confrontation, remportée par les Lusitaniens lors de la finale de la Ligue des Nations, conclue aux tirs au but sous la conduite de Roberto Martínez.

Pour « AS », tous les ingrédients du suspense sont réunis, ainsi que tous les antécédents historiques, pour que ce match se transforme en un véritable « duel de titans », qui se jouera sur plusieurs duels individuels sur le terrain.