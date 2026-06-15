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Ronaldo estime que Carlo Ancelotti ne valorise pas correctement Raphinha, et une légende brésilienne s’interroge sur les choix tactiques lors du match nul « tendu » contre le Maroc en Coupe du monde
L'erreur tactique d'Ancelotti concernant Raphinha
Ronaldo, qui a évolué sous les ordres d’Ancelotti à l’AC Milan, a affiché son incompréhension quant au positionnement de certains cadres de la Seleção lors du premier match du Brésil en Coupe du monde. Invité de l’émission « Resenha da Copa » sur ESPN Brasil juste avant la rencontre face à Haïti, « O Fenômeno » a pointé du doigt le cas de Raphinha, aligné sur le flanc gauche alors qu’il a brillé en club à droite.
« Raphinha aligné à gauche alors qu’il a connu une saison exceptionnelle avec Barcelone en jouant à droite ? Certaines décisions échappaient à la logique, mais elles ont commencé à s’ajuster en seconde période », a expliqué Ronaldo.
Le double lauréat du Ballon d’Or estime que, en le faisant jouer hors de sa position naturelle, la Seleção perd la largeur et la percussion qui ont rendu l’ailier si redoutable au Camp Nou.
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Pression et nervosité ont dominé lors du match nul au Maroc.
Tout en pointant du doigt la composition de l’équipe, Ronaldo a reconnu que les performances individuelles avaient sans doute souffert du poids psychologique du match d’ouverture de la Coupe du monde. Il a souligné que même des cadres aguerris comme Casemiro peinaient à trouver leur rythme, et a estimé que les erreurs techniques inhabituelles commises par le groupe traduisaient une anxiété collective.
« Je demeure très optimiste. Cette tension du premier match explique selon moi ces erreurs inhabituelles, notamment ces passes manquées en première période. Casemiro, par exemple, se positionnait dos au jeu pour recevoir le ballon. Je suis convaincu que la nervosité a pesé sur la performance de l’équipe nationale brésilienne. Après avoir visionné l’interview d’Ancelotti et des joueurs, qui ont reconnu cette tension, je me suis moi-même senti rassuré. C’est normal, non ? La Coupe du monde, après tout. Une telle nervosité, surtout chez les nouveaux », a conclu Ronaldo.
Le dossier de Luiz Henrique
En prévision du prochain match contre Haïti, Ronaldo estime qu’un changement sur l’aile droite est nécessaire pour apporter la « profondeur » qui a fait défaut à l’attaque brésilienne lors de son entrée en matière. Il cite la star de Botafogo, Luiz Henrique, comme solution idéale pour fluidifier le jeu au milieu de terrain.
« Je ne sais pas si Ancelotti le fera, mais à mon avis, je procéderais comme suit : Luiz Henrique est très bien entré en jeu et a considérablement ouvert le jeu sur la droite. Ni Lucas Paquetá ni Raphinha n’ont réussi à créer cet espace, contrairement à Vinicius sur l’autre aile. Ce choix permettrait de désengorger le milieu de terrain. Plus d’espace pour le Brésil, c’est un avantage pour nous », a tranché l’attaquant légendaire.
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Respect pour le Maroc et confiance en Carlo
Malgré ses appels à des ajustements tactiques, Ronaldo a rapidement salué la discipline du Maroc et affiché sa confiance totale dans la capacité d’Ancelotti à remettre la Seleção sur les rails.
« Il faut aussi parler du Maroc, n’est-ce pas ? Quel match intéressant, quelle vitesse, quelle puissance… Quelle équipe soignée et bien organisée. Nous avons affronté un adversaire coriace. Je pense qu’[Ancelotti] est un phénomène, un homme qui a beaucoup d’expérience, qui sait bien s’y prendre avec les joueurs et qui communique bien. En plus de son expérience dans le football. Il corrigera les choses qu’il a vues, et que nous avons vues comme des erreurs, c’est certain », a conclu Ronaldo.