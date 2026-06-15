Ronaldo, qui a évolué sous les ordres d’Ancelotti à l’AC Milan, a affiché son incompréhension quant au positionnement de certains cadres de la Seleção lors du premier match du Brésil en Coupe du monde. Invité de l’émission « Resenha da Copa » sur ESPN Brasil juste avant la rencontre face à Haïti, « O Fenômeno » a pointé du doigt le cas de Raphinha, aligné sur le flanc gauche alors qu’il a brillé en club à droite.

« Raphinha aligné à gauche alors qu’il a connu une saison exceptionnelle avec Barcelone en jouant à droite ? Certaines décisions échappaient à la logique, mais elles ont commencé à s’ajuster en seconde période », a expliqué Ronaldo.

Le double lauréat du Ballon d’Or estime que, en le faisant jouer hors de sa position naturelle, la Seleção perd la largeur et la percussion qui ont rendu l’ailier si redoutable au Camp Nou.