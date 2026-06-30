L'équipe nationale du Portugal traverse un moment délicat après le drame qui a frappé l'un de ses joueurs, juste avant son match des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 contre la Croatie.

La sélection portugaise a été vivement critiquée pour les performances de ses stars, notamment la légende Cristiano Ronaldo, après deux matchs nuls contre la République démocratique du Congo et la Colombie, et une unique victoire face à l’Ouzbékistan lors de la phase de groupes.

Au cœur de cette polémique et alors qu’il s’efforçait de ressouder le groupe, l’entraîneur adjoint et ex-star de Chelsea Ricardo Carvalho a appris le décès de son père.