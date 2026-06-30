Dans un communiqué officiel, la Fédération portugaise de football a exprimé sa profonde tristesse après le décès de Manuel Ribeiro de Carvalho, père de Ricardo Carvalho, entraîneur adjoint de l’équipe nationale, à l’âge de 69 ans. En cette période de profonde tristesse, le président de la Fédération portugaise de football, son conseil d’administration et l’ensemble du personnel adressent leurs plus sincères condoléances à Ricardo Carvalho et à sa famille, partagent leur peine et leur souhaitent de trouver la force d’affronter cette perte irremplaçable. »
La sélection portugaise a quant à elle publié sur les réseaux sociaux : « Nous sommes avec toi. Force à toi, Ricardo Carvalho », accompagné de deux photos de l’équipe présentant ses condoléances.
Juste avant une conférence de presse avec João Félix, destinée à faire le point sur le match des 16es de finale contre la Croatie, le conseiller de l’équipe nationale est également revenu sur le décès du père de Carvalho.
Francisco Trigo de Abro a déclaré : « Je tiens simplement à présenter mes condoléances, ainsi que celles de João, à Ricardo Carvalho, dont le père est décédé. Il est toujours parmi nous. Nous tenions à exprimer notre tristesse, car c’était un excellent coéquipier et un excellent ami. »
À l’issue de ce point presse, la FPF a annoncé que Ricardo Carvalho se rendrait au Portugal pour assister aux funérailles de son père. Les préparatifs de l’équipe pour son match à élimination directe contre la Croatie se poursuivent.
Carvalho, 48 ans, fait partie du staff de l’entraîneur Roberto Martínez depuis 2023, après avoir précédemment travaillé avec le sélectionneur portugais André Villas-Boas à Marseille.
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