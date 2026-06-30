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Ronaldo en tête des soutiens… Une tragédie frappe la sélection portugaise avant le match contre la Croatie

Portugal vs Croatie
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R. Carvalho
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Le silence règne en maître

L'équipe nationale du Portugal traverse un moment délicat après le drame qui a frappé l'un de ses joueurs, juste avant son match des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 contre la Croatie.

La sélection portugaise a été vivement critiquée pour les performances de ses stars, notamment la légende Cristiano Ronaldo, après deux matchs nuls contre la République démocratique du Congo et la Colombie, et une unique victoire face à l’Ouzbékistan lors de la phase de groupes.

Au cœur de cette polémique et alors qu’il s’efforçait de ressouder le groupe, l’entraîneur adjoint et ex-star de Chelsea Ricardo Carvalho a appris le décès de son père.

  • Des images fortes

    Selon le journal britannique Mirror, le décès du père de Ricardo Carvalho, entraîneur adjoint de l’équipe nationale portugaise, a suscité une vive émotion au sein du groupe lors du stage à Miami. Cristiano Ronaldo a été le premier des stars à présenter ses condoléances.

    La Fédération portugaise de football a précisé que l’ancien défenseur de Chelsea a été informé du décès de son père, Manuel Ribeiro de Carvalho, âgé de 69 ans, au centre d’entraînement de Miami, et qu’il regagnera le Portugal pour les obsèques.

    Carvalho était présent à l’entraînement lundi, où les joueurs de l’équipe nationale portugaise ont observé une minute de silence en mémoire de son père.

    Le Mirror a commenté : « Dans un moment solennel, le groupe s’est rassemblé en cercle, les joueurs ont entrecroisé leurs bras et baissé la tête en silence, en signe de respect envers Carvalho. Ronaldo a serré dans ses bras son ancien coéquipier en sélection, auteur de 89 sélections entre 2003 et 2016, ainsi que plusieurs autres membres de l’effectif. Ces instants chargés en émotion ont ponctué les premières minutes de la dernière séance d’entraînement du Portugal à Miami.

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    • Publicité

  • « Un coéquipier exceptionnel et un ami fidèle »

    Dans un communiqué officiel, la Fédération portugaise de football a exprimé sa profonde tristesse après le décès de Manuel Ribeiro de Carvalho, père de Ricardo Carvalho, entraîneur adjoint de l’équipe nationale, à l’âge de 69 ans. En cette période de profonde tristesse, le président de la Fédération portugaise de football, son conseil d’administration et l’ensemble du personnel adressent leurs plus sincères condoléances à Ricardo Carvalho et à sa famille, partagent leur peine et leur souhaitent de trouver la force d’affronter cette perte irremplaçable. »

    La sélection portugaise a quant à elle publié sur les réseaux sociaux : « Nous sommes avec toi. Force à toi, Ricardo Carvalho », accompagné de deux photos de l’équipe présentant ses condoléances.

    Juste avant une conférence de presse avec João Félix, destinée à faire le point sur le match des 16es de finale contre la Croatie, le conseiller de l’équipe nationale est également revenu sur le décès du père de Carvalho.

    Francisco Trigo de Abro a déclaré : « Je tiens simplement à présenter mes condoléances, ainsi que celles de João, à Ricardo Carvalho, dont le père est décédé. Il est toujours parmi nous. Nous tenions à exprimer notre tristesse, car c’était un excellent coéquipier et un excellent ami. »

    À l’issue de ce point presse, la FPF a annoncé que Ricardo Carvalho se rendrait au Portugal pour assister aux funérailles de son père. Les préparatifs de l’équipe pour son match à élimination directe contre la Croatie se poursuivent.

    Carvalho, 48 ans, fait partie du staff de l’entraîneur Roberto Martínez depuis 2023, après avoir précédemment travaillé avec le sélectionneur portugais André Villas-Boas à Marseille.

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