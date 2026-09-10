Ronaldo n'a pas joué le rôle d'un attaquant classique durant la rencontre, apparaissant dans différentes zones du terrain. On a notamment remarqué ses déplacements répétés vers le milieu de terrain d'Al-Nassr afin de participer à la construction des attaques et de relier les lignes.

La star portugaise a géré les espaces avec intelligence, reculant sur certaines actions pour attirer les défenseurs et ouvrir la voie à ses coéquipiers, avant de repartir de plus belle vers l'avant afin d'exploiter les espaces derrière la ligne défensive.

Cette fluidité dans les déplacements a rendu sa surveillance plus difficile, d'autant qu'il n'a offert aux défenseurs d'Abha aucun point d'ancrage à gérer tout au long du match : tantôt il apparaissait loin de la surface de réparation, tantôt il basculait rapidement vers les zones les plus dangereuses du terrain.

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora »