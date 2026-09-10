Le Portugais Cristiano Ronaldo n'était pas un simple attaquant attendant le ballon dans la surface de réparation lors de la confrontation entre Al-Nassr et Abha. Il est apparu sous un tout autre visage, en offrant un rôle tactique remarquable qui a contribué à la victoire de son équipe sur le score de 2-1, dans le cadre de la sixième journée de la Roshn Saudi League.
Lors d'une nouvelle soirée de débats autour de la capacité de la star portugaise, âgée de 42 ans, à maintenir la même efficacité physique, Ronaldo a choisi de répondre sur le terrain, par ses mouvements incessants et son implication dans la construction du jeu, avant de laisser son empreinte habituelle devant le but en inscrivant le premier but.