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Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Ronaldo défie les lois de la physique : à 42 ans, il n'en finit pas de faire taire ses détracteurs !

FEATURES
C. Ronaldo
Al Nasr FC vs Abha
Al Nasr FC
Abha
Saudi Pro League
Portugal
Arabie saoudite

Le meilleur buteur de l'histoire du football ne s'arrête jamais de travailler

Le Portugais Cristiano Ronaldo n'était pas un simple attaquant attendant le ballon dans la surface de réparation lors de la confrontation entre Al-Nassr et Abha. Il est apparu sous un tout autre visage, en offrant un rôle tactique remarquable qui a contribué à la victoire de son équipe sur le score de 2-1, dans le cadre de la sixième journée de la Roshn Saudi League.

Lors d'une nouvelle soirée de débats autour de la capacité de la star portugaise, âgée de 42 ans, à maintenir la même efficacité physique, Ronaldo a choisi de répondre sur le terrain, par ses mouvements incessants et son implication dans la construction du jeu, avant de laisser son empreinte habituelle devant le but en inscrivant le premier but.

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  • Ronaldo, un attaquant hors normes

    Ronaldo n'a pas joué le rôle d'un attaquant classique durant la rencontre, apparaissant dans différentes zones du terrain. On a notamment remarqué ses déplacements répétés vers le milieu de terrain d'Al-Nassr afin de participer à la construction des attaques et de relier les lignes.

    La star portugaise a géré les espaces avec intelligence, reculant sur certaines actions pour attirer les défenseurs et ouvrir la voie à ses coéquipiers, avant de repartir de plus belle vers l'avant afin d'exploiter les espaces derrière la ligne défensive.

    Cette fluidité dans les déplacements a rendu sa surveillance plus difficile, d'autant qu'il n'a offert aux défenseurs d'Abha aucun point d'ancrage à gérer tout au long du match : tantôt il apparaissait loin de la surface de réparation, tantôt il basculait rapidement vers les zones les plus dangereuses du terrain.

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  • Il se déplace, ouvre les espaces puis revient

    Le plus important dans la prestation de Ronaldo, c'est qu'il ne s'est pas contenté de mouvements latéraux, mais qu'il changeait constamment de position en fonction du déroulement de l'attaque, ce qui a offert à ses coéquipiers des espaces supplémentaires pour se déplacer et recevoir le ballon.

    Et lorsqu'il décrochait vers l'arrière, l'objectif était clair : entraîner l'un des défenseurs avec lui et créer un espace exploitable, avant de revenir rapidement dans la surface de réparation pour apparaître comme un attaquant capable de menacer le but après avoir lui-même contribué à la construction de l'attaque.

    Malgré ses 42 ans, Ronaldo a offert l'image d'un joueur qui s'appuie sur la lecture du jeu et le déplacement intelligent, et non uniquement sur la vitesse ou la puissance physique, confirmant que son influence peut s'étendre à de multiples aspects tactiques au sein du match.

  • Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Une élévation spectaculaire et la touche décisive

    Outre son rôle tactique, Ronaldo n'a pas oublié sa mission première devant le but, réussissant à inscrire le premier but d'Al-Nassr d'une manière qui reflète les qualités qui le distinguent encore dans la surface de réparation.

    La star portugaise s'est élevée de façon impressionnante pour placer le ballon de la tête au fond des filets, confirmant sa capacité à exploiter les centres et les ballons aériens, malgré son âge avancé.

    Avec ce but, Ronaldo a conjugué rôle tactique et rendement offensif : il n'a pas été un simple joueur évoluant loin de la surface de réparation, mais est resté présent au moment où Al-Nassr avait besoin de conclure l'action et de transformer l'avantage de l'équipe en but.

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  • Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Des chiffres qui confirment une soirée exceptionnelle

    L'obtention par Ronaldo du titre d'homme du match reflète l'ampleur de son influence dans la victoire d'Al-Nassr face à Abha, après avoir livré l'une de ses rencontres les plus abouties, tant sur le plan technique que tactique.

    En observant ses statistiques durant le match, Ronaldo a obtenu une note de 8 sur 10, après avoir tenté 8 frappes, dont 4 cadrées vers le but d'Abha. Il a également délivré deux passes clés et réussi un dribble.

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    Ainsi, Ronaldo n'a pas eu besoin de marquer plus d'un but pour prouver son influence, car sa valeur dans le match dépassait le simple fait de faire trembler les filets. Par ses déplacements, il a contribué à créer des espaces, participé à la construction du jeu, puis surgi au bon endroit pour conclure l'une des attaques.

    Alors que certains continuent de s'interroger sur la capacité de Ronaldo à maintenir son niveau avec l'âge, la confrontation face à Abha est venue apporter une réponse différente : sa façon de jouer peut évoluer, et il s'appuie peut-être davantage sur la lecture des espaces et un placement intelligent, mais sa capacité à faire la différence est toujours bien présente.

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