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Ronaldinho s’engage avec un club de troisième division et pourrait même rejouer à 46 ans, selon une annonce surprise
Retour surprise dans le football italien
Ronaldinho a officiellement signé avec Ravenne, club de Serie C italienne, dans l’un des transferts les plus surprenants de ces dernières années. D’après la *Gazzetta*, l’ancien Ballon d’Or sera présenté le 23 juin à Miami lors d’un événement spécial.
Ce transfert marque le retour en Italie de la légende brésilienne, qui avait déjà passé deux saisons et demie à l’AC Milan. Depuis sa dernière apparition professionnelle avec Fluminense en 2015, Ronaldinho s’est essentiellement produit lors de matchs amicaux et de tournois de légendes. Il revient désormais dans un club sous la houlette de l’entraîneur Andrea Mandorlini, alors que Ravenne se prépare pour la saison 2026-2027.
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Des signaux contradictoires entourent son rôle sur le terrain.
Des interrogations ont rapidement émergé sur la nature de l’implication de Ronaldinho, au-delà d’un simple rôle promotionnel. Le vice-président de Ravenne, Ariedo Braida, a rapidement clarifié la situation : le Brésilien ne jouera pas en Serie C la saison prochaine.
Il a déclaré : « Ronaldinho participera à un événement marketing avec nous, mais il ne jouera pas pour Ravenne en Serie C la saison prochaine. Il a 46 ans, ce serait merveilleux qu’il puisse encore jouer. »
Interrogé par l’ANSA, le dirigeant a toutefois nuancé ses propos : « Ronaldinho est un champion intemporel. Il a signé avec Ravenne et, pour un club comme le nôtre, c’est un coup de maître extraordinaire. Dans les prochains jours, un événement sera organisé pour présenter cette personnalité exceptionnelle. Va-t-il jouer ? Nous verrons bien, mais ce n’est pas exclu. Comme je l’ai déjà dit, c’est un champion intemporel. »
« De nouvelles couleurs, le même sourire » Telle est la devise du club pour cette nouvelle saison : un maillot renouvelé, mais l’esprit reste le même.
Malgré l’incertitude entourant son temps de jeu, Ronaldinho affiche un enthousiasme débordant à l’idée de rejoindre le projet de Ravenne. Le meneur de jeu légendaire, vainqueur de la Ligue des champions avec le FC Barcelone et de la Coupe du monde 2002 avec le Brésil, semble impatient de faire découvrir aux supporters du club sa philosophie emblématique du « Joga Bonito ».
« De nouveaux maillots, le même sourire », a-t-il déclaré. « J’ai hâte de danser à nouveau avec le ballon pour écrire une nouvelle histoire aux côtés d’Ignazio et de toute la famille Cipriani. Le football a toujours été une source de joie pour moi, et je veux insuffler cet esprit à Ravenne. »
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Le club est en attente d’une décision définitive.
Ronaldinho sera officiellement présenté à Miami le 23 juin ; à cette occasion, le club devrait préciser le contenu de son rôle. Pour l’instant, rien ne garantit que le Brésilien disputera un match officiel. Même s’il ne foule pas la pelouse, sa simple présence s’inscrit au cœur des projets de Ravenna, qui entend renforcer sa visibilité juste avant le coup d’envoi de la nouvelle saison.