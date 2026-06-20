Des interrogations ont rapidement émergé sur la nature de l’implication de Ronaldinho, au-delà d’un simple rôle promotionnel. Le vice-président de Ravenne, Ariedo Braida, a rapidement clarifié la situation : le Brésilien ne jouera pas en Serie C la saison prochaine.

Il a déclaré : « Ronaldinho participera à un événement marketing avec nous, mais il ne jouera pas pour Ravenne en Serie C la saison prochaine. Il a 46 ans, ce serait merveilleux qu’il puisse encore jouer. »

Interrogé par l’ANSA, le dirigeant a toutefois nuancé ses propos : « Ronaldinho est un champion intemporel. Il a signé avec Ravenne et, pour un club comme le nôtre, c’est un coup de maître extraordinaire. Dans les prochains jours, un événement sera organisé pour présenter cette personnalité exceptionnelle. Va-t-il jouer ? Nous verrons bien, mais ce n’est pas exclu. Comme je l’ai déjà dit, c’est un champion intemporel. »