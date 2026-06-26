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Ronald Koeman met en garde contre la menace que représente Achraf Hakimi, alors que les Pays-Bas s’attendent à un match « acharné » en phase à élimination directe contre le Maroc
Les Pays-Bas se qualifient pour la finale face au Maroc
Les Pays-Bas ont brillamment remporté leur dernier match de phase de poules en s'imposant 3-1 face à la Tunisie à Kansas City, s'assurant ainsi une place en phase à élimination directe. Jan Paul van Hecke, le tout nouveau défenseur de Tottenham Hotspur, a marqué l'occasion en inscrivant son premier but en sélection, avant d'exprimer son immense enthousiasme à l'idée du défi qui l'attend. La sélection néerlandaise doit désormais se rendre à Monterrey pour affronter une redoutable équipe marocaine qui dispose d'une qualité technique exceptionnelle.
- AFP
Un affrontement au coude à coude s'annonce
Les joueurs sont pleinement conscients de l'ambiance survoltée qui les attend, Van Hecke s'attendant à une bataille acharnée au Mexique. Interrogé par la NOSà propos de cette rencontre, le défenseur a déclaré : « C'est un match que j'attends avec une immense impatience. Ce sont exactement les matchs que l'on a envie de disputer en Coupe du monde. Je pense que ça va être une rencontre très animée. »
Sur le plan tactique, l’encadrement se concentre déjà sur la manière de contenir les individualités adverses. Le sélectionneur Koeman a ainsi désigné le capitaine marocain Hakimi comme une menace majeure : « C’est la star de l’équipe et un très bon arrière droit, nous devons donc très bien nous préparer à l’affronter. »
Le capitaine Virgil van Dijk et le milieu de terrain Frenkie de Jong partagent ce respect. Van Dijk souligne : « Je m’attends à une excellente équipe, très bien organisée, mais aussi à une équipe qui présente des faiblesses. »
De Jong a ajouté : « Je les ai vus jouer contre le Brésil, et ils m’ont alors fait une très forte impression. Bien sûr, ils ont atteint les demi-finales lors de la dernière Coupe du monde, et je pense qu’ils comptent quelques très bons joueurs dans leurs rangs. Ça va être un magnifique match. »
Des amis de l'Eredivisie s'apprêtent à se retrouver
Ce prochain match revêt une importance particulière pour plusieurs joueurs de la sélection marocaine qui ont fait leurs armes dans l’élite néerlandaise. Le milieu de terrain marocain Ismaël Saibari, qui est en passe de signer cet été au Bayern Munich, s’est réjoui de ce tirage au sort, tout comme son ancien coéquipier Anass Salah-Eddine.
Saibari a admis : « Je vais retrouver quelques amis, ce qui est vraiment sympa. Par contre, je n’ai pas encore suivi les Pays-Bas de très près ; c’est le sélectionneur qui me dira quelle sera la tactique. »
Anass Salah-Eddine a fait écho à ces propos en soulignant : « Ce sera un grand match, bien sûr. Je vais affronter mes meilleurs amis. Les Pays-Bas possèdent une excellente équipe, mais je pense la même chose de la nôtre. »
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Le test de résistance à Monterrey approche
Les Pays-Bas s'apprêtent à passer un test décisif pour confirmer leur potentiel dans ce tournoi, alors qu'ils s'apprêtent à évoluer mardi dans l'ambiance électrique de Monterrey face au Maroc. L'équipe de Koeman devra se montrer à la hauteur de l'intensité déployée par les champions d'Afrique dès le coup d'envoi pour résister à la pression initiale et garder intacts ses espoirs de remporter le titre suprême.