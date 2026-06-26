Les joueurs sont pleinement conscients de l'ambiance survoltée qui les attend, Van Hecke s'attendant à une bataille acharnée au Mexique. Interrogé par la NOSà propos de cette rencontre, le défenseur a déclaré : « C'est un match que j'attends avec une immense impatience. Ce sont exactement les matchs que l'on a envie de disputer en Coupe du monde. Je pense que ça va être une rencontre très animée. »

Sur le plan tactique, l’encadrement se concentre déjà sur la manière de contenir les individualités adverses. Le sélectionneur Koeman a ainsi désigné le capitaine marocain Hakimi comme une menace majeure : « C’est la star de l’équipe et un très bon arrière droit, nous devons donc très bien nous préparer à l’affronter. »

Le capitaine Virgil van Dijk et le milieu de terrain Frenkie de Jong partagent ce respect. Van Dijk souligne : « Je m’attends à une excellente équipe, très bien organisée, mais aussi à une équipe qui présente des faiblesses. »

De Jong a ajouté : « Je les ai vus jouer contre le Brésil, et ils m’ont alors fait une très forte impression. Bien sûr, ils ont atteint les demi-finales lors de la dernière Coupe du monde, et je pense qu’ils comptent quelques très bons joueurs dans leurs rangs. Ça va être un magnifique match. »