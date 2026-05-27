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Ronald Koeman justifie l’exclusion de Jérémie Frimpong de la Coupe du monde, alors que le sélectionneur des Pays-Bas a finalement retenu Crysencio Summerville et Justin Kluivert dans sa liste définitive
Frimpong est écarté, tandis que Summerville est retenu.
Décision surprenante : Koeman a écarté Frimpong de sa sélection finale, évoquant à la fois des problèmes physiques et des choix tactiques. La star de Liverpool a été handicapée par une blessure récurrente aux ischio-jambiers tout au long de la saison à Anfield, ce qui l’a limité à seulement 35 apparitions toutes compétitions confondues – au cours desquelles il a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives – et lui a finalement coûté sa place dans l’avion. Koeman s’est montré franc en expliquant sa décision d’écarter l’ailier explosif des Reds au profit de la star de West Ham, Crysencio Summerville.
« Il a été souvent blessé cette saison ; contre l’Équateur, il est entré en jeu mais a dû sortir très vite », a expliqué Koeman. « C’est une question physique, mais j’ai aussi décidé de choisir quelqu’un d’autre pour jouer sur l’aile droite : Summerville. Cela ne m’étonne pas, car je voulais déjà le sélectionner en mars. J'apprécie ce genre de joueur sur lequel on peut compter sur le terrain. Il est tout à fait capable de jouer sur le flanc droit, mais son éthique de travail est exceptionnelle. »
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Le sélectionneur néerlandais est confronté à des décisions délicates au milieu de terrain.
Les Pays-Bas abordent le tournoi avec un milieu de terrain décimé par les blessures aux ligaments croisés antérieurs de Xavi Simons et Jerdy Schouten. Si cette situation ouvrait la voie à d’autres joueurs, Koeman a résisté à la tentation d’intégrer les jeunes Kees Smit et Luciano Valente, préférant s’appuyer sur une assise défensive plus traditionnelle.
« J’aurais adoré les prendre tous les deux, mais il faut faire des choix », a expliqué Koeman au sujet du jeune duo axial. « Quand Schouten est out, on examine ses milieux de terrain, et on ne peut pas comparer Smit ou Valente à Marten De Roon ou Schouten. C’est un vrai milieu défensif, un véritable rempart. Smit et Valente ne sont pas comme ça. »
Incertitude concernant Timber et convocation de Kluivert
Le défenseur d’Arsenal Jurrien Timber demeure l’incertitude majeure sur le plan médical au sein du groupe. Bien qu’il figure parmi les 26 joueurs sélectionnés, sa présence pour la finale de la Ligue des champions samedi face au PSG, voire pour la Coupe du monde, reste très incertaine. Koeman a déjà désigné Ian Maatsen et Lutsharel Geertruida comme options de remplacement si Timber ne parvenait pas à prouver son aptitude physique d’ici là. Par ailleurs, Justin Kluivert, de Bournemouth, fait son retour opportun dans le groupe après son opération.
Concernant l’ailier de Bournemouth, Koeman a expliqué : « Nous avons convoqué Kluivert car il s’est bien remis de son opération. Il n’a pas beaucoup joué, mais nous l’avons laissé s’entraîner pendant deux jours pour nous forger notre propre opinion. Je suis impressionné par sa condition physique. Nous avons encore deux semaines. »
Concernant Memphis Depay, le sélectionneur a reconnu : « J’aurais aimé qu’il joue davantage. Il devrait être titulaire ce soir avec les Corinthians, nous devrons donc attendre. Avec le recul, je ne savais pas si je devais le titulariser à l’Euro 2024 ; je pourrais faire différemment la prochaine fois. »
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Le rôle de Wout Weghorst
Le choix de Wout Weghorst au détriment de Zian Flemming, auteur de 11 buts en Premier League cette saison, a suscité des débats. Toutefois, Koeman est resté ferme : Weghorst apporte un « facteur de chaos » unique que nul autre avant-centre néerlandais ne peut égaler.
« Il a un rôle précis dans l’équipe, il est très utile dans ce rôle. Je ne vois personne d’autre capable de l’endosser. À certains moments du match, quand on peut le faire entrer », a expliqué Koeman.
Les Pays-Bas peaufineront leur préparation lors de rencontres face à l’Algérie à Rotterdam puis contre l’Ouzbékistan à New York, avant d’entamer leur campagne mondiale face au Japon le 14 juin. Tirés au sort dans le groupe F, les Oranje croiseront ensuite la Tunisie et la Suède.