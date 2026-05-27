Ronald Koeman justifie l’exclusion de Jérémie Frimpong de la Coupe du monde, alors que le sélectionneur des Pays-Bas a finalement retenu Crysencio Summerville et Justin Kluivert dans sa liste définitive

Décision surprenante : Koeman a écarté Frimpong de sa sélection finale, évoquant à la fois des problèmes physiques et des choix tactiques. La star de Liverpool a été handicapée par une blessure récurrente aux ischio-jambiers tout au long de la saison à Anfield, ce qui l’a limité à seulement 35 apparitions toutes compétitions confondues – au cours desquelles il a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives – et lui a finalement coûté sa place dans l’avion. Koeman s’est montré franc en expliquant sa décision d’écarter l’ailier explosif des Reds au profit de la star de West Ham, Crysencio Summerville.

« Il a été souvent blessé cette saison ; contre l’Équateur, il est entré en jeu mais a dû sortir très vite », a expliqué Koeman. « C’est une question physique, mais j’ai aussi décidé de choisir quelqu’un d’autre pour jouer sur l’aile droite : Summerville. Cela ne m’étonne pas, car je voulais déjà le sélectionner en mars. J'apprécie ce genre de joueur sur lequel on peut compter sur le terrain. Il est tout à fait capable de jouer sur le flanc droit, mais son éthique de travail est exceptionnelle. »