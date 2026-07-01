Au-delà des résultats sportifs, Koeman a laissé entendre qu’il pourrait quitter définitivement le banc des entraîneurs, évoquant des problèmes de santé au sein de sa famille qui ont redéfini ses priorités. L’entraîneur de 63 ans a salué la force de caractère de son épouse, Bartina, qui lutte contre la maladie tout en soutenant sa carrière, suggérant qu’il devait désormais se consacrer à sa vie en dehors du terrain.

« Hier soir, j’ai pris la décision d’arrêter mon aventure à la tête de l’équipe nationale néerlandaise », a-t-il annoncé sur son compte Instagram. « Nous voulions tous marquer l’histoire lors de cette Coupe du monde, mais nous n’y sommes pas parvenus. Personne n’est plus déçu que moi. En tant qu’entraîneur, la responsabilité m’incombe en dernier ressort.

Ces dernières années m’ont rappelé qu’il existe des priorités au-delà du football. Le football a été ma vie, mais la santé n’a pas de prix. Quand on aime profondément quelqu’un qui livre un combat difficile, notre perspective change. Malgré sa propre maladie, ma femme Bartina m’a soutenu et encouragé chaque jour à mener à bien ma mission d’entraîneur principal. Cela témoigne d’une force incroyable. Je lui en suis plus reconnaissant que je ne pourrais jamais l’exprimer avec des mots.

« Je tiens à remercier tous les joueurs avec lesquels j’ai eu le plaisir de travailler. Vos efforts, votre caractère et votre confiance m’ont motivé chaque jour. Merci également à mon staff, à la KNVB, à tous les collaborateurs en coulisses et aux clubs avec lesquels j’ai eu le privilège de travailler. Mais surtout, merci aux supporters. Pour m’avoir soutenu même dans les moments difficiles. Ce fut un immense honneur de pouvoir représenter les Pays-Bas en tant qu’entraîneur principal.

« Je quitte mon poste avec un mélange d’émotions. J’aurais évidemment aimé clore mon aventure avec les Oranje par un sacre mondial, mais ce n’est pas arrivé. Reste une fierté immense pour tout ce que le football m’a offert, les personnes que j’ai croisées et la chance d’avoir transformé ma plus grande passion en métier. Merci pour toutes ces années de confiance, de critiques, de soutien, de déceptions, de succès et de tout le reste. »