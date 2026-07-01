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Ronald Koeman a présenté sa démission de son poste de sélectionneur des Pays-Bas dans un communiqué émouvant, tandis que la KNVB a dénoncé des insultes racistes suite à l’élimination aux tirs au but en Coupe du monde
Koeman quitte le club après la défaite cruelle face à Monterrey
La légende néerlandaise a officiellement mis un terme à son deuxième mandat à la tête des Oranje, confirmant son départ après une défaite aux tirs au but en seizièmes de finale. Dans un communiqué émouvant publié sur les réseaux sociaux, Koeman a clairement indiqué que, même si son arrivée avait été motivée par une immense ambition, la responsabilité de l’échec de l’équipe sur la scène internationale lui incombait.
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Des difficultés personnelles ont conduit à son départ du banc d’entraîneur.
Au-delà des résultats sportifs, Koeman a laissé entendre qu’il pourrait quitter définitivement le banc des entraîneurs, évoquant des problèmes de santé au sein de sa famille qui ont redéfini ses priorités. L’entraîneur de 63 ans a salué la force de caractère de son épouse, Bartina, qui lutte contre la maladie tout en soutenant sa carrière, suggérant qu’il devait désormais se consacrer à sa vie en dehors du terrain.
« Hier soir, j’ai pris la décision d’arrêter mon aventure à la tête de l’équipe nationale néerlandaise », a-t-il annoncé sur son compte Instagram. « Nous voulions tous marquer l’histoire lors de cette Coupe du monde, mais nous n’y sommes pas parvenus. Personne n’est plus déçu que moi. En tant qu’entraîneur, la responsabilité m’incombe en dernier ressort.
Ces dernières années m’ont rappelé qu’il existe des priorités au-delà du football. Le football a été ma vie, mais la santé n’a pas de prix. Quand on aime profondément quelqu’un qui livre un combat difficile, notre perspective change. Malgré sa propre maladie, ma femme Bartina m’a soutenu et encouragé chaque jour à mener à bien ma mission d’entraîneur principal. Cela témoigne d’une force incroyable. Je lui en suis plus reconnaissant que je ne pourrais jamais l’exprimer avec des mots.
« Je tiens à remercier tous les joueurs avec lesquels j’ai eu le plaisir de travailler. Vos efforts, votre caractère et votre confiance m’ont motivé chaque jour. Merci également à mon staff, à la KNVB, à tous les collaborateurs en coulisses et aux clubs avec lesquels j’ai eu le privilège de travailler. Mais surtout, merci aux supporters. Pour m’avoir soutenu même dans les moments difficiles. Ce fut un immense honneur de pouvoir représenter les Pays-Bas en tant qu’entraîneur principal.
« Je quitte mon poste avec un mélange d’émotions. J’aurais évidemment aimé clore mon aventure avec les Oranje par un sacre mondial, mais ce n’est pas arrivé. Reste une fierté immense pour tout ce que le football m’a offert, les personnes que j’ai croisées et la chance d’avoir transformé ma plus grande passion en métier. Merci pour toutes ces années de confiance, de critiques, de soutien, de déceptions, de succès et de tout le reste. »
La KNVB condamne des propos racistes « odieux »
La KNVB a également confirmé un aspect plus sombre des répercussions de la défaite face à Monterrey. La fédération a révélé que Justin Kluivert, Quinten Timber et Crysencio Summerville avaient été la cible d’insultes racistes odieuses sur les réseaux sociaux après avoir manqué leurs tirs au but lors de la séance décisive.
« Nous trouvons cela révoltant et nous allons déposer plainte auprès de Meld Online Discriminatie », indique un communiqué de la KNVB. « Une fois la plainte déposée, leur service juridique évaluera si les propos constituent une infraction punissable. Cela peut déboucher sur le dépôt d’une plainte officielle auprès du parquet, qui pourra alors ouvrir une enquête pénale. Le football rassemble des millions de personnes différentes, alors que la discrimination fait exactement le contraire. Elle va donc à l’encontre de tout ce que représente le football. »
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De Jong admet que les Néerlandais sont « très loin » de leurs objectifs
Le directeur technique Nigel de Jong a dressé un bilan sans concession de la prestation de l’équipe, admettant que les Pays-Bas étaient loin d’avoir atteint le niveau requis pour réaliser leurs objectifs fixés avant le tournoi. Le départ de l’entraîneur laisse désormais la KNVB seule pour recoller les morceaux d’une campagne qui avait tant promis mais qui n’a pratiquement rien donné en Amérique du Nord.
« L'objectif était les demi-finales, et l'ambition était de devenir champions du monde », a déclaré l'ancien milieu de terrain de Manchester City. « Malheureusement, nous n'y sommes pas parvenus. Oui, nous sommes très loin du compte. Telle est la conclusion. Nous devons être honnêtes à ce sujet. »