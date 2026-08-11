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Ronald Araujo révèle la raison de son choix du numéro de maillot à Liverpool après son prêt en provenance de Barcelone
Le géant d'Anfield recrute le capitaine du FC Barcelone
Liverpool a bouclé l’un des transferts les plus marquants du mercato estival, en obtenant la signature d’Araujo en provenance de Barcelone. L’international uruguayen de 27 ans rejoint Liverpool dans le cadre d’un prêt initial d’une saison, mais le transfert pourrait devenir définitif l’été prochain. Les dirigeants d’Anfield ont négocié une option d’achat de 47,14 millions de livres sterling dans le cadre de l’accord, ouvrant une perspective à long terme pour que le défenseur reste sur le Merseyside.
S’il a porté le numéro 4 pendant son passage au Camp Nou, ce maillot est actuellement occupé par le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, ce qui a obligé l’ancien joueur du Barça à faire un autre choix. Araujo s’est vu attribuer le numéro 33, un numéro porté pour la dernière fois par Jordon Ibe il y a dix ans.
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Un choix important pour la nouvelle recrue
Araujo s’est confié sur les raisons spirituelles et professionnelles qui l’ont conduit à choisir le maillot floqué du numéro 33 à Anfield. Cette décision n’avait rien d’aléatoire pour Araujo. Le défenseur a expliqué que ce numéro entretenait un lien profond avec ses débuts dans le football et avec ses convictions religieuses.
« C’est un numéro que j’aime, c’est un numéro qui est spécial pour moi. C’est assez drôle car, à l’époque où j’ai fait mes débuts en tant que professionnel, c’était déjà le numéro que je portais », a révélé Araujo.
« Mais il a aussi une signification personnelle pour moi, une signification qui est entièrement liée à ma foi, à ma relation avec Jésus, avec Dieu et avec la religion. C’est un sujet dont j’ai parlé et au sujet duquel j’ai eu une bonne discussion avec mes amis, ma famille, ma partenaire et mes parents. C’est un numéro que je suis très heureux de porter à plusieurs niveaux. »
Ambition et motivation à Anfield
Auparavant, lors de son premier entretien officiel avec les médias du club, Araujo a exprimé son immense fierté de rejoindre l’une des institutions les plus prestigieuses du football mondial. Le défenseur semble impatient de s’intégrer à la culture du club et de travailler aux côtés de talents de classe mondiale comme Virgil van Dijk.
Il a déclaré aux médias du club : « J’ai hâte de commencer. Je suis très, très heureux. Je suis ravi d’être ici, dans cet immense club avec une si grande histoire. J’ai hâte de rencontrer mes coéquipiers, hâte de commencer à jouer, et je suis très motivé et vraiment impatient de me lancer. »
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Renforcer le secteur défensif
L’arrivée d’Araujo intervient à un moment crucial pour l’équipe d’Andoni Iraola, l’effectif ayant été mis à rude épreuve par une série de blessures en défense durant la pré-saison. L’Uruguayen offre une polyvalence précieuse, capable d’évoluer dans l’axe de la défense ou comme arrière droit si nécessaire. Cette flexibilité est essentielle alors que Joe Gomez est actuellement indisponible au moins jusqu’au début du mois prochain, tandis que de jeunes espoirs comme Jeremy Jacquet et Giovanni Leoni n’ont pas encore participé au programme estival.
Le joueur de 27 ans arrive avec un bon niveau de préparation, après avoir participé à la pré-saison de Barcelone avant que le transfert ne soit finalisé. Les supporters pourraient ne pas avoir à attendre longtemps avant de voir le nouveau venu à l’œuvre, avec des débuts potentiels programmés pour le match à venir contre Côme dimanche prochain.
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