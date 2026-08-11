Ronald Araujo révèle la raison de son choix du numéro de maillot à Liverpool après son prêt en provenance de Barcelone

Araujo s’est confié sur les raisons spirituelles et professionnelles qui l’ont conduit à choisir le maillot floqué du numéro 33 à Anfield. Cette décision n’avait rien d’aléatoire pour Araujo. Le défenseur a expliqué que ce numéro entretenait un lien profond avec ses débuts dans le football et avec ses convictions religieuses.

« C’est un numéro que j’aime, c’est un numéro qui est spécial pour moi. C’est assez drôle car, à l’époque où j’ai fait mes débuts en tant que professionnel, c’était déjà le numéro que je portais », a révélé Araujo.

« Mais il a aussi une signification personnelle pour moi, une signification qui est entièrement liée à ma foi, à ma relation avec Jésus, avec Dieu et avec la religion. C’est un sujet dont j’ai parlé et au sujet duquel j’ai eu une bonne discussion avec mes amis, ma famille, ma partenaire et mes parents. C’est un numéro que je suis très heureux de porter à plusieurs niveaux. »