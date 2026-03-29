Ronald Araujo révèle avoir eu une discussion pour mettre les choses au clair avec Phil Foden après que la star de Manchester City a été victime d'un tacle violent lors du match nul de l'Angleterre contre l'Uruguay

Le défenseur central uruguayen s'est retrouvé au cœur d'une polémique après un tacle violent sur Foden lors de la seconde mi-temps du match disputé à Londres. Malgré la violence de ce tacle, survenu alors qu'il arrivait en retard sur un ballon perdu, Araujo a insisté sur le fait qu'il n'avait jamais eu l'intention de blesser le meneur de jeu de City.

Dans ses commentaires d'après-match aux journalistes, Araujo a donné sa version des faits et a confirmé qu'il s'était déjà enquis de l'état de santé de Foden. « Je lui ai parlé après le match, il m'a dit qu'il allait bien », a déclaré le défenseur.

Il a ajouté plus tard : « Ce genre de choses arrive sur le terrain. Mon but n'était pas de lui faire mal, je cherchais juste à récupérer le ballon. Foden le sait. Je suis content car il n'y a pas de problème. »