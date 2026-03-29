AFP
Traduit par
Ronald Araujo révèle avoir eu une discussion pour mettre les choses au clair avec Phil Foden après que la star de Manchester City a été victime d'un tacle violent lors du match nul de l'Angleterre contre l'Uruguay
Araujo insiste sur le fait qu'il n'y avait aucune intention malveillante
Le défenseur central uruguayen s'est retrouvé au cœur d'une polémique après un tacle violent sur Foden lors de la seconde mi-temps du match disputé à Londres. Malgré la violence de ce tacle, survenu alors qu'il arrivait en retard sur un ballon perdu, Araujo a insisté sur le fait qu'il n'avait jamais eu l'intention de blesser le meneur de jeu de City.
Dans ses commentaires d'après-match aux journalistes, Araujo a donné sa version des faits et a confirmé qu'il s'était déjà enquis de l'état de santé de Foden. « Je lui ai parlé après le match, il m'a dit qu'il allait bien », a déclaré le défenseur.
Il a ajouté plus tard : « Ce genre de choses arrive sur le terrain. Mon but n'était pas de lui faire mal, je cherchais juste à récupérer le ballon. Foden le sait. Je suis content car il n'y a pas de problème. »
- AFP
« Il m'a dit que ce n'était pas grave »
Soulignant que ce genre de situation peut paraître exagérée lorsqu'on la fige dans le temps, Araujo a invoqué la décision de l'arbitre et du VAR pour confirmer une nouvelle fois ses intentions, réaffirmant que ceux qui le connaissent savent qu'il ne joue pas avec de mauvaises intentions.
Il a ajouté : « Si on fige l'action, cela ressemble à un tacle très violent, mais mon intention était d'aller sur le ballon. De plus, l'arbitre et le VAR étaient là, donc je pense qu'il a jugé que j'allais sur le ballon. Mais l'important, c'est que j'ai parlé avec Foden, il va bien, et il m'a dit que ce n'était pas grave, que c'était du football. »
Le camp anglais est furieux suite à un tacle
Si Araujo s'est empressé de minimiser l'incident, la réaction du banc anglais et des médias britanniques a été bien plus vive. Le tacle s'est produit à la 50e minute, et bien que Foden ait réussi à continuer de jouer pendant un court instant avant d'être remplacé, la violence du choc a suscité des appels à un carton rouge de la part des spectateurs.
Tuchel semblait visiblement en colère sur la ligne de touche, tandis que l'ancien défenseur anglais Harry Maguire a exprimé sa déception que le VAR ne soit pas intervenu pour transformer la faute en expulsion, d'autant plus que la Coupe du monde approche à grands pas.
- Getty Images Sport
Une vague de blessures frappe l'équipe des Three Lions
Si Foden semble avoir échappé à une blessure grave, on ne peut pas en dire autant de plusieurs de ses coéquipiers en équipe nationale.
L'Angleterre a confirmé que huit joueurs ont quitté le stage pendant cette trêve internationale en raison de divers problèmes physiques, laissant Tuchel avec un effectif réduit avant la rencontre de mardi contre le Japon.
Parmi les partants figurent Aaron Ramsdale, Fikayo Tomori et Dominic Calvert-Lewin. De plus, John Stones est retourné à Manchester City pour passer des examens après un problème survenu à l'entraînement, tandis que le duo d'Arsenal, Declan Rice et Bukayo Saka, est également reparti vers le nord de Londres pour des examens médicaux.
Adam Wharton et Noni Madueke sont retournés respectivement à Crystal Palace et à Arsenal, suite à des blessures subies lors du match contre l'Uruguay.