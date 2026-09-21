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Ronald Araujo remplace Virgil van Dijk et Liverpool recrute un arrière droit : Danny Murphy répond à l’épineuse question du mercato défensif à Anfield avant les fenêtres de 2027
Van Dijk partira libre à l’expiration de son contrat
Le défenseur central néerlandais Van Dijk vit une longue tournée d’adieux à Anfield. Son contrat expirera, à l’âge de 35 ans, à l’issue de la saison 2026-2027. Aucune prolongation n’étant envisagée, il sera libre de s’engager où il le souhaite.
Remplacer l’imposant international néerlandais ne sera pas facile, au regard de tout ce que le vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions a accompli en neuf ans à Liverpool. Il restera dans les mémoires comme l’un des grands de l’ère moderne.
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Jacquet impressionne tandis qu'Araujo dépanne au poste d'arrière droit
Jeremy Jacquet s’est rapidement adapté après son transfert onéreux en provenance de Rennes, tandis que de grands espoirs reposent sur l’Italien de 19 ans Giovanni Leoni, qui revient progressivement d’une malheureuse blessure au ligament croisé antérieur. L’ancien capitaine de Barcelone, Araujo, a lui aussi été recruté en prêt en provenance du Camp Nou.
L’Uruguayen, sans fioritures, dépanne au poste d’arrière droit, alors que l’ancien piston du Bayer Leverkusen Frimpong peine à convaincre dans un rôle défensif plus conventionnel, mais le Sud-Américain de 27 ans a davantage l’habitude d’évoluer dans l’axe d’une défense à quatre.
Liverpool va-t-il encore dépenser pour des défenseurs en 2027 ?
Dans cette optique, pourrait-il être recruté définitivement l’été prochain puis décalé dans le rôle actuellement occupé par Van Dijk ? Cela permettrait alors à Andoni Iraola de recruter une autre option au poste d’arrière latéral.
Soumis à ce scénario, Murphy, l’ancien milieu de terrain de Liverpool, qui s’exprimait en exclusivité pour GOAL en association avec Snabbare, a déclaré : « Je pense que le club va évaluer Araujo match après match, semaine après semaine. Je ne pense pas qu’ils se diront forcément que c’est lui qui doit venir prendre la place de Van Dijk à cause de son âge. Je pense qu’ils resteront toujours ouverts à ce qui existe ailleurs.
« Mais concernant les latéraux, il y a un problème à Liverpool à ce poste, parce que ce sur quoi le succès de Liverpool s’est appuyé pendant longtemps, c’est d’avoir deux latéraux extrêmement performants offensivement, une équipe adaptée à leur style, et des milieux de terrain qui couvraient leurs montées, ainsi que toutes ces choses que l’on connaît.
« Les latéraux actuels ne sont pas assez bons avec le ballon, et c’est un vrai problème quand, dans beaucoup de matches, Liverpool va dominer la possession, parce que l’on sait que le football est passé d’une situation de marquage individuel, comme c’était le cas il y a des années, à un jeu plus tactique où le cœur du terrain est très, très dense.
« En général, les espaces se trouvent sur les côtés et les équipes défendent l’axe. Donc les latéraux touchent énormément le ballon, les chiffres le montrent. Et l’apport offensif de Frimpong et de [Milos] Kerkez n’est clairement pas au niveau dont Liverpool a besoin.
« Et il y a aussi un argument qui consiste à dire : sont-ils assez bons défensivement pour compenser, si vous voulez, ce manque de qualité vers l’avant ? Et la réponse est non. Donc oui, c’est un problème. Jusqu’à présent, on peut dire qu’ils ont tous les deux échoué dans leur carrière à Liverpool.
« Maintenant, l’argument en faveur de Frimpong, c’est qu’il n’a jamais vraiment joué arrière droit, alors quelle était l’idée derrière ce choix ? C’est un argument recevable et, par moments, j’ai un peu de peine pour lui. Je ne suis pas simplement en train de le pointer du doigt. Il sort de la meilleure saison de sa carrière dans un poste différent de celui qu’on lui a demandé d’occuper en arrivant dans l’un des championnats les plus difficiles du monde.
« Je ne pense pas, même si Araujo le fait avec beaucoup d’aisance parce qu’il a un profil défensif et je sais qu’il a réalisé cette merveilleuse déviation contre l’Atletico pour [Dominik] Szoboszlai sur son offrande, mais en règle générale, on ne le classerait pas comme un latéral offensif capable de multiplier les centres et de créer des buts. Donc je pense que c’est clairement un secteur que Liverpool doit examiner, même dès janvier. »
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Liverpool reste invaincu en ce début de saison 2026-2027
Reste à savoir ce qu’il restera dans l’enveloppe transferts de Liverpool pour d’éventuelles opérations lors du mercato hivernal 2027. Le club a déboursé 123 millions de livres sterling (165 M$) pour l’ailier français Bradley Barcola peu avant la clôture du dernier mercato estival.
Kerkez a semblé légèrement plus fiable sur le côté gauche ces derniers temps, au milieu d’un début de saison 2026-2027 sans défaite, mais des renforts sont clairement nécessaires dans ce secteur du terrain, surtout avec le départ à venir de Van Dijk, et des cibles ont probablement déjà été identifiées pour aider à rehausser le niveau collectif de l’effectif d’Iraola.
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