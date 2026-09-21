Dans cette optique, pourrait-il être recruté définitivement l’été prochain puis décalé dans le rôle actuellement occupé par Van Dijk ? Cela permettrait alors à Andoni Iraola de recruter une autre option au poste d’arrière latéral.

Soumis à ce scénario, Murphy, l’ancien milieu de terrain de Liverpool, qui s’exprimait en exclusivité pour GOAL en association avec Snabbare, a déclaré : « Je pense que le club va évaluer Araujo match après match, semaine après semaine. Je ne pense pas qu’ils se diront forcément que c’est lui qui doit venir prendre la place de Van Dijk à cause de son âge. Je pense qu’ils resteront toujours ouverts à ce qui existe ailleurs.

« Mais concernant les latéraux, il y a un problème à Liverpool à ce poste, parce que ce sur quoi le succès de Liverpool s’est appuyé pendant longtemps, c’est d’avoir deux latéraux extrêmement performants offensivement, une équipe adaptée à leur style, et des milieux de terrain qui couvraient leurs montées, ainsi que toutes ces choses que l’on connaît.

« Les latéraux actuels ne sont pas assez bons avec le ballon, et c’est un vrai problème quand, dans beaucoup de matches, Liverpool va dominer la possession, parce que l’on sait que le football est passé d’une situation de marquage individuel, comme c’était le cas il y a des années, à un jeu plus tactique où le cœur du terrain est très, très dense.

« En général, les espaces se trouvent sur les côtés et les équipes défendent l’axe. Donc les latéraux touchent énormément le ballon, les chiffres le montrent. Et l’apport offensif de Frimpong et de [Milos] Kerkez n’est clairement pas au niveau dont Liverpool a besoin.

« Et il y a aussi un argument qui consiste à dire : sont-ils assez bons défensivement pour compenser, si vous voulez, ce manque de qualité vers l’avant ? Et la réponse est non. Donc oui, c’est un problème. Jusqu’à présent, on peut dire qu’ils ont tous les deux échoué dans leur carrière à Liverpool.

« Maintenant, l’argument en faveur de Frimpong, c’est qu’il n’a jamais vraiment joué arrière droit, alors quelle était l’idée derrière ce choix ? C’est un argument recevable et, par moments, j’ai un peu de peine pour lui. Je ne suis pas simplement en train de le pointer du doigt. Il sort de la meilleure saison de sa carrière dans un poste différent de celui qu’on lui a demandé d’occuper en arrivant dans l’un des championnats les plus difficiles du monde.

« Je ne pense pas, même si Araujo le fait avec beaucoup d’aisance parce qu’il a un profil défensif et je sais qu’il a réalisé cette merveilleuse déviation contre l’Atletico pour [Dominik] Szoboszlai sur son offrande, mais en règle générale, on ne le classerait pas comme un latéral offensif capable de multiplier les centres et de créer des buts. Donc je pense que c’est clairement un secteur que Liverpool doit examiner, même dès janvier. »