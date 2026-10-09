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Ronald Araujo estime que son prêt à Liverpool a sauvé sa carrière après des problèmes de santé mentale et la désillusion de la Coupe du monde
Anfield offre un sanctuaire à Araujo
La transition d’Araujo vers la Premier League s’est faite sans accroc, lui apportant la stabilité qui lui manquait durant ses derniers mois au Camp Nou. Le joueur de 27 ans connaît un remarquable renouveau sous les ordres d’Andoni Iraola, ayant disputé tous les matches jusqu’ici cette saison et s’étant imposé comme le premier choix au poste d’arrière droit. Après une période de forte pression et des pépins physiques en Espagne, le défenseur estime que l’environnement à Liverpool lui a permis de retrouver sa meilleure forme ainsi que son bien-être mental.
« Franchement, je suis très heureux. Très, très à l’aise. Dès mon arrivée, ils m’ont mis dans les meilleures dispositions. Les coéquipiers, le staff technique et évidemment les supporters, ils m’ont fait me sentir chez moi dès le début. Ça aide. Cela vous donne la confiance nécessaire pour être performant sur le terrain et tout donner. Je suis vraiment heureux de ce moment. Je vais simplement continuer à travailler dur comme je l’ai toujours fait et j’espère que ce sera une grande saison pour nous », a-t-il déclaré à AUFTV.
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Surmonter le poids des critiques
Malgré la pression extérieure qui a entouré son départ de Barcelone, Araujo assure que sa motivation n’a jamais été de donner tort aux autres. Il cherchait plutôt un club où il pourrait trouver le temps de jeu nécessaire pour retrouver sa confiance. Il insiste sur le fait que sa réussite actuelle est le résultat naturel du travail acharné qu’il a fourni dans l’ombre.
« Je ne fais pas les choses pour répondre aux gens ou pour essayer de prouver quoi que ce soit. Je sais ce que je vaux, je sais ce que j’ai et je sais ce que je peux faire en tant que joueur, et j’en suis totalement convaincu. Je prends simplement du plaisir à jouer au football. J’ai désormais la continuité que je recherchais et je sais de quoi je suis capable en tant que joueur quand j’ai cette continuité et cette confiance. C’est ce que je fais. Je prends du plaisir à jouer, à faire ce que j’aime le plus, et c’est là que les fruits du travail se voient. Je suis quelqu’un qui travaille extrêmement dur et les résultats se voient dans votre travail », a expliqué Araujo.
Déchirement international et résilience
Alors que sa carrière en club est revenue sur de bons rails, Araujo s’est aussi confié sur le poids émotionnel de son absence à la Coupe du monde avec l’Uruguay en raison d’une blessure musculaire. Assister depuis le bord du terrain à l’élimination de sa sélection dès la phase de groupes a été un coup dur, d’autant que de précédents pépins physiques avaient déjà entravé sa participation internationale lors de grands tournois.
« Je vais être très sincère. La vérité, c’est que cela a été très difficile. Très difficile pour moi et pour ma famille aussi. La famille souffre à travers ça et, au final, ce sont deux compétitions très importantes auxquelles je n’ai pas pu participer. C’est dur, c’est dur. C’est dur parce que vous travaillez tellement pour ça, pour pouvoir être avec la sélection nationale et pour pouvoir vivre l’une des plus belles scènes au monde en tant que footballeur. Et c’est très difficile. C’est très difficile de ne pas y parvenir. Au final, vous travaillez et vous donnez tout, vous donnez tout ce que vous avez pour être là, mais cela ne s’est pas produit une fois de plus », a-t-il souligné.
- AFP
Une vision positive de l’avenir
Le défenseur se concentre désormais sur la volonté d’apporter du succès à la fois à Liverpool et à l’Uruguay, affirmant qu’il ressent une profonde responsabilité de répondre présent pour son pays. Son récent retour dans le groupe de la sélection nationale lors de la dernière trêve internationale marque une nouvelle étape dans son processus de rétablissement, et il reste optimiste quant à ce qu’il peut accomplir dans les années à venir.
« Nous avons la chance de pouvoir travailler dans ce que nous aimons le plus faire, et cela me donne l’envie de continuer à avancer et de continuer à en profiter malgré les difficultés pour me relever. Pas seulement dans le football, mais aussi dans la vie. Il s’agit de tomber, de se relever et d’essayer encore. Pour nous, Uruguayens, c’est dans le sang. Se relever, réessayer et ne pas abandonner. C’est ce que j’essaie d’appliquer dans ma vie et dans ma carrière », a conclu Araujo.
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