Malgré la pression extérieure qui a entouré son départ de Barcelone, Araujo assure que sa motivation n’a jamais été de donner tort aux autres. Il cherchait plutôt un club où il pourrait trouver le temps de jeu nécessaire pour retrouver sa confiance. Il insiste sur le fait que sa réussite actuelle est le résultat naturel du travail acharné qu’il a fourni dans l’ombre.

« Je ne fais pas les choses pour répondre aux gens ou pour essayer de prouver quoi que ce soit. Je sais ce que je vaux, je sais ce que j’ai et je sais ce que je peux faire en tant que joueur, et j’en suis totalement convaincu. Je prends simplement du plaisir à jouer au football. J’ai désormais la continuité que je recherchais et je sais de quoi je suis capable en tant que joueur quand j’ai cette continuité et cette confiance. C’est ce que je fais. Je prends du plaisir à jouer, à faire ce que j’aime le plus, et c’est là que les fruits du travail se voient. Je suis quelqu’un qui travaille extrêmement dur et les résultats se voient dans votre travail », a expliqué Araujo.